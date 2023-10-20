Минобороны и таможенная служба выявили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи воинскими частями
Установлено более 3 тыс. случаев не подтверждения ее поступления в воинские части. Гостаможслужба направила 387 сообщений о противоправном деянии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы Украины.
Отмечается, что Гостаможслужба совместно с Минобороны создала механизм контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он предоставляет возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявлении рисковых таможенных оформлений.
"В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более чем 3 тыс. случаев не подтверждение ее поступления в воинские части", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с целью пресечения выявленных нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных к административной или уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.
"Благодарны общественным организациям, волонтерам и международным донорам, которые помогают Украине. В то же время напоминаем, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности", - подытожили в Гостаможслужбе.
Також корпорація "АТБ" офіційно заявила, що інформація про реалізацію розкраденої в Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини мережі не відповідає дійсності.
Представники торгової мережі "Сільпо" стверджують, що продукція з гуманітарної допомоги не продається у їхніх магазинах."
Віримо?
з перевірених 9 тисяч..
у всіх бюджет штат та зарплатня. у всіх бронь.