Минобороны и таможенная служба выявили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи воинскими частями

Установлено более 3 тыс. случаев не подтверждения ее поступления в воинские части. Гостаможслужба направила 387 сообщений о противоправном деянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что Гостаможслужба совместно с Минобороны создала механизм контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он предоставляет возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявлении рисковых таможенных оформлений.

"В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более чем 3 тыс. случаев не подтверждение ее поступления в воинские части", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с целью пресечения выявленных нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных к административной или уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

"Благодарны общественным организациям, волонтерам и международным донорам, которые помогают Украине. В то же время напоминаем, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности", - подытожили в Гостаможслужбе.

