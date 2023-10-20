РУС
Минобороны и таможенная служба выявили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи воинскими частями

Установлено более 3 тыс. случаев не подтверждения ее поступления в воинские части. Гостаможслужба направила 387 сообщений о противоправном деянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы Украины.

Отмечается, что Гостаможслужба совместно с Минобороны создала механизм контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он предоставляет возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявлении рисковых таможенных оформлений.

"В течение 9 месяцев 2023 года по результатам совместных мероприятий Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более чем 3 тыс. случаев не подтверждение ее поступления в воинские части", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с целью пресечения выявленных нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных к административной или уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

"Благодарны общественным организациям, волонтерам и международным донорам, которые помогают Украине. В то же время напоминаем, что ввоз товаров коммерческого назначения под видом гуманитарной помощи является нарушением действующего законодательства и предусматривает наступление ответственности", - подытожили в Гостаможслужбе.

+2
митна служба України в першу чергу виборці зелені. Слава ЗСУ!
20.10.2023 14:47 Ответить
+2
То тільки військова..а якщо медико-соціальні служби та заклади перевірити??
20.10.2023 14:50 Ответить
+2
а 2022г проверять будете? там поинтересней
20.10.2023 14:50 Ответить
"Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що інформація про "крадіжку сотень тонн гуманітарки в Запоріжжі" - це політичні замовлення, які мають на меті звести наклеп на місцеву владу."
Також корпорація "АТБ" офіційно заявила, що інформація про реалізацію розкраденої в Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини мережі не відповідає дійсності.
Представники торгової мережі "Сільпо" стверджують, що продукція з гуманітарної допомоги не продається у їхніх магазинах."
Віримо?
20.10.2023 15:11 Ответить
А що коли ввозять не регеструють, хто ввозе?
20.10.2023 14:52 Ответить
Якщо десь зникло то десь з'явилось-у крамницях та й не тільки пошукайте воно саме там...
20.10.2023 14:56 Ответить
3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами...
з перевірених 9 тисяч..
20.10.2023 15:06 Ответить
если 3 тысячи неполучения воинскими частями, то было 3 тысячи получения кем-то другим. и кто этот другой? огласят одаренных?
20.10.2023 15:18 Ответить
Яка смачна локшина лохам на вуха! Потяги гуманітарної допомоги розкраденої в Запоріжжі вже знайшли? Винні вже в камерах Малюськи? Так і тут буде.
20.10.2023 15:20 Ответить
не далее как вчера с таможни звонили,мол это ваши две фуры границу с гумкой переасекают? причем печати и доки подделаны, т.к. мы не затягивали ни каких фур в Украину с гумкой
20.10.2023 15:33 Ответить
с другой стороны это может быть вброс, перед введением новых правил с 1 декабря завоза волонтерки, по-которой хрен что ввезешь
20.10.2023 15:50 Ответить
ти ба, скільки переважаючих органів, департаментів, механізмів.
у всіх бюджет штат та зарплатня. у всіх бронь.
20.10.2023 16:41 Ответить
Вот так,хлопці ложать голови на фронті,а зелена мерзота без стида і совісті їх грабують.Висновок единий,поки люди їх на почнуть вішати разом з мусорами,суддями,прокурорами,цей проізвол буде продовжуватися,пора починати!
20.10.2023 17:43 Ответить
почти ничто не заставит вора измениться. горбатого могила исправит.
21.10.2023 02:57 Ответить
 
 