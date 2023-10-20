24 украинца погибли за 2 недели в результате атаки ХАМАС на Израиль
Согласно обновленным данным от властей Израиля, с 7 октября, когда боевики ХАМАС атаковали страну, погибли 24 украинца, еще трое пропали без вести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Новости Израиля.
Отмечается, что от атак боевиков ХАМАСа погибли граждане Аргентины, РФ, Таиланда, Германии, Британии, Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана. Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана и Казахстана.
Больше всего жертв среди граждан США и Украины.
Хитрожопі пацапчики з ДМС ще не так давно налагодили прибутковий бізнес по наданню громадянства України арабам з Палестини, які перебували у шлюбі із українками (як реальному, так і фіктивному), із видачею одночасно паспорта громадянина України та біометрики для безвізу. Араби у такий спосіб потрапляли до Західної Європи яко громадянин України. Бо по своїх палестинських паспортах їх до Європи не пускали
За таку схему Ізраїль дуже ображається на Україну
те, що ізраїль випадково вбив мирних - провина тільки хамасу.
Робота там тільки або в Ізраїлі ,або на службі у хамасу . Тому один брат може працювати десь в Холоні , а інший стріляти по брату з хасамів ...
Требо розуміти , що народа як такого там нема в европейському й цівілізованному сенсі цього слова . Вони йще на тейповому рівні перебувають . А навіть переїзд в Європу мало що дає для подавньої їх більшості ... Бо зарізати можуть будь де за те, що не підтримуєшь "наших" , тобто якщо ти поганий мусульманин . Й ці тисячні мітинги сбираються як отара овець ... У кожної такої групи є свій муфтій (він же й мухтар) , який повний господарь в цій групі й авторітет по всіх питаннях .
Й в іслам (й до речі не в т.з. "радикальному" , а в звичайному) нема такого поняття як народ . Є дрібне - то рід або тейп , а є глобально умма й вона не обмежується однією мовою й кордонами .
Й що в Газі , й що в Бірмінгемі , йщо в Київі -- це єдина умма . Й її головна ціль це створення єдиного для усіх правовірних всесвітнього халіфату . Є проміжні цілі -- це повернути усі дар-аль-ісламія (тобто "дім іслама") під володіння ісламського правителя в яких буде єдиний закон - Шаріат .
А дом іслама це будь яка земля , яка колись й хоч один день була під владою ісламського правителя . Тобто не тільки уся Палестина , але й Київ , який під час хана Узбека був у стані дар-аль-ісламія , не кажучи про увесь південь України , Таврію й Крим . А також - уся Греція, пів Італії , усі Перенеї (Іспанія , Португалія, Андора) південь Франції . А також увесь Кавказ , уся Московія .
Хоч тепер розумієте, чому йще в 1948 році араби не виконали рішення ООН й не проголосили свою державу ?! Бо іх така держава не цікавить аж ніяк . З 1948 - 1967 рік т.з. палестинською теріторією володіли Іорданія й Єгіпет . Й жодна падла й рота не відкрила , що б вимагати від цих країн створити якусь Палестину . Бо за їх переконаннями це нічого й звуть ніяк . Умовна теріторія з умовним кордоном . Таж причина в постійних війнах у Сирії -- бо ідентичність сирієць це штучне утворення в незрозуміле в першу чергу для арабів .
В тому-то й весь сенс , що увесь Близкий схід був під владою сельжуків (тюрків) , а потім й османів приблизно тисячирічча . Й жодна падла рота не відкривала а ні про окупацію , а ні про колонізацію . Бо то були правителі по шаріату мусульманські .
Але як тільки європейці на кілька десятків років отримали мандат від Лігі Націй , так вони й заволали . Окупанти , колонізатори . Пля -- а турки ... це інше .
Просто мусульмані добро вивчили правила маніпуляції євпропейським гуманистким мизком й їх вселяко маніпулюють з однією ціллю -- як мінімум повернути середньовіча й шаріат там де воно усе було йще 100 років тому . А як максимум -- створити всесвітній Халіфат .
Середній вік арабів які мешкають на території Палестині - 21 рік. Там куди не вдариш - усюди діти. ХАМАС має бути знищений, але не цивільні...