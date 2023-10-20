РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4430 посетителей онлайн
Новости
2 493 8

РФ усилила давление на линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман, - разведка Эстонии

танк,рф,росія,окупанти

Войска РФ нарастили давление на двух направлениях: линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Вероятно, главной целью РФ является возвращение утраченной инициативы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сводке эстонской разведки о ходе войны РФ против Украины.

По данным ведомства, оккупационные войска РФ нарастили давление на двух направлениях: линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман.

Вероятно, главная цель РФ состоит в возвращении утраченной инициативы. Россияне пытаются сковать подразделения Вооруженных сил Украины и лишить их наступательного потенциала, добавили в эстонской разведке.

Также читайте: Кабель между Эстонией и Финляндией повредили люди, - прокуратура Эстонии

Эстонские аналитики приводят данные о накоплении сил РФ как в Луганской, так и в Донецкой областях, что может свидетельствовать о том, что в течение следующих дней или недель россияне будут поддерживать былую интенсивность боевых действий на обоих направлениях. Впрочем, маловероятно, что любая из сторон сможет добиться прорыва на оперативном уровне.

Также эстонская разведка указала на сообщение о рейдах ВСУ в Херсонской области и вероятном плацдарме украинцев на левом берегу Днепра. Одновременно с этим есть свидетельства о переброске дополнительных сил ВС РФ на это направление. Это может свидетельствовать о том, что россияне ощущают угрозу.

Вероятно, цель рейдов ВСУ состоит в сковывании российских войск. По последней информации, украинцы достигают этого, отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка Эстонии о повреждении газопровода Balticconnector: Там было российское судно

Автор: 

армия РФ (20339) разведка (4220) Эстония (1493)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їм більше 1300 кацапських жмуриків за добу мало? Хочуть ще більших рекордів!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:24 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 16:25 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 16:31 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 16:43 Ответить
Наша розвідка чим займається?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:49 Ответить
дохлых лаптей считает
показать весь комментарий
20.10.2023 17:33 Ответить
будет 2000 дохлых лаптей за сутки
показать весь комментарий
20.10.2023 17:28 Ответить
Латвія розглядає можливість закриття Балтійського моря для російських кораблів - президент Латвії Рінкевичс ...... Лаптия против
показать весь комментарий
20.10.2023 17:29 Ответить
 
 