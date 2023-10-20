РФ усилила давление на линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман, - разведка Эстонии

Войска РФ нарастили давление на двух направлениях: линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман. Вероятно, главной целью РФ является возвращение утраченной инициативы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в сводке эстонской разведки о ходе войны РФ против Украины.

По данным ведомства, оккупационные войска РФ нарастили давление на двух направлениях: линиях Авдеевка – Марьинка и Купянск – Лиман.

Вероятно, главная цель РФ состоит в возвращении утраченной инициативы. Россияне пытаются сковать подразделения Вооруженных сил Украины и лишить их наступательного потенциала, добавили в эстонской разведке.

Эстонские аналитики приводят данные о накоплении сил РФ как в Луганской, так и в Донецкой областях, что может свидетельствовать о том, что в течение следующих дней или недель россияне будут поддерживать былую интенсивность боевых действий на обоих направлениях. Впрочем, маловероятно, что любая из сторон сможет добиться прорыва на оперативном уровне.

Также эстонская разведка указала на сообщение о рейдах ВСУ в Херсонской области и вероятном плацдарме украинцев на левом берегу Днепра. Одновременно с этим есть свидетельства о переброске дополнительных сил ВС РФ на это направление. Это может свидетельствовать о том, что россияне ощущают угрозу.

Вероятно, цель рейдов ВСУ состоит в сковывании российских войск. По последней информации, украинцы достигают этого, отметили в ведомстве.

