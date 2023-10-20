Война в Израиле не ограничит поддержку Украины, у них разные противники и разные военные нужды, - Писториус

Украина и Израиль не конкурируют за военную помощь Запада.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, инфо

рмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я не вижу конкуренции между странами за военную технику", – сказал он.

Министр также отметил, что Израиль "очень хорошо оснащен". Кроме того, по его словам, Украина и Израиль сталкиваются с очень разными противниками и поэтому имеют разные военные нужды.

Писториус еще раз подчеркнул, что Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия в Украину после США, и эта поддержка будет продолжаться.

"Мы готовимся к тому, что война продлится долго", - добавил он.

"Мы не будем указывать украинцам, когда им садиться за стол переговоров. Это решает только Украина. Россия не показывает, что она готова к переговорам", - подытожил глава Минобороны ФРГ.