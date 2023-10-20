РУС
Война в Израиле не ограничит поддержку Украины, у них разные противники и разные военные нужды, - Писториус

Украина и Израиль не конкурируют за военную помощь Запада.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, инфо

"Я не вижу конкуренции между странами за военную технику", – сказал он.

Министр также отметил, что Израиль "очень хорошо оснащен". Кроме того, по его словам, Украина и Израиль сталкиваются с очень разными противниками и поэтому имеют разные военные нужды.

Писториус еще раз подчеркнул, что Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия в Украину после США, и эта поддержка будет продолжаться.

"Мы готовимся к тому, что война продлится долго", - добавил он.

"Мы не будем указывать украинцам, когда им садиться за стол переговоров. Это решает только Украина. Россия не показывает, что она готова к переговорам", - подытожил глава Минобороны ФРГ.

Супротивник один - РФ, просто виконавці різні.
20.10.2023 16:20 Ответить
Міністр також зазначив, що Ізраїль "дуже добре оснащений". Крім того, за його словами, Україна та Ізраїль також стикаються з дуже різними супротивниками і тому мають різні військові потреби. Джерело: \\\\\\\\\\

Міністр також не додав ЯК САМЕ він ставиться до ідіотів, у котрих посол, обзиває Президента його країни, а потім йому забороняють в.їзд в Україну - "ми вас не чекаємо".
А потім всі, навіть Боткевіч - кричать шо німці погані. А Боткевич кричить, цитую - "****** німці"(шото там затримали допомогу якусь)
....... Я би на місці того міністра, хто він там - просто би ...... ну, шоб не звільнили, то показав би вазон...., а на місці рослини була б теж рослина... ХРІН.
як вже їх(Європу) наші оці ...... реально ЙО....... клоуни за.......сельдереїли, це думаю шо взагалі повний(шо таке "алєс"?)
20.10.2023 16:22 Ответить
війна в Ізраїлі, підсилить Україну як в плані воєнної допомоги, так і в плані моральної підтримки серед тих хто втомився. усі наративи про послаблення допомоги України через допомогу Ізраїлю це чисто руснява іпсо направленна на роздріб, занепокоєня та відчай. уже очевидно, що демократичний світ буде змушений на більшу підтримку тих хто стоїть на захисті цього самого світу, України, а тепер ще й Ізраїлю.
20.10.2023 16:28 Ответить
Ті ракети, що обіцяли Україні , Ізраілю для військових дій
на сьогодні не потрібні. То чому не передати Україні?
20.10.2023 16:40 Ответить
 
 