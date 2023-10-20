РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4430 посетителей онлайн
Новости Война
27 536 23

Медикам, педагогам и должностным лицам за работу на деоккупированных территориях будут платить повышенную зарплату, - Верещук

ірина,верещук

Люди из резерва работников государственных органов, образовательной и медицинской отрасли, которые будут работать на деоккупированных территориях Украины, будут получать большую зарплату и получат на ДОТ жилье.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала на брифинге по результатам совещания, посвященного формированию кадрового резерва для работы на ДОТ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"То есть вдвое большая зарплата (на территориях, где ведутся боевые действия. - Ред.) и в полтора раза - если там возможны боевые действия. И уже на местах руководители пытаются обеспечить жильем и всем необходимым, потому что это тоже очень важно. Но, например, если это медицинская отрасль, то у них система командировок уже работает", - сказала Верещук.

Читайте также: Кабмин повысил зарплаты бюджетников, работающих в зоне возможных и активных боевых действий

Как отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, несмотря на то, что Минздрав сейчас формирует резерв медиков для работы на деоккупированных территориях, уже показала свою эффективность система командировок на прифронтовые территории. "Мы отправляем медицинских работников на 2-4 недели с ротацией. Собрали всех желающих по всем регионам страны. Это более 1 тыс. работников, которые изъявили желание ехать на ДОТ и помогать своим коллегам", - сказала она.

По словам главы Минреинтеграции, среди ведомств уже есть проявившиеся себя как лидеры в вопросе формирования кадрового резерва. "У нас уже сформировалась тройка лидеров – НАГС, Минздрав и МОН, которые ведут и показывают своим примером, что это возможно", – сказала Верещук.

Также читайте: Для коллаборантов нужно устанавливать продленные сроки погашения судимости, - нардеп "Голоса" Осадчук

Как отметила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина, уже 2137 желающих стать частью кадрового резерва заполнили анкеты, 1951 человека зачислили в этот резерв. Была упрощена процедура отбора в резерв лиц, желающих работать. "Они отмечают, где находятся географически и готовы ли реально приступить к работе на деоккупированных территориях. Таким образом, мы можем сразу выявлять реальных кандидатов, которые уже готовы работать", - сказала она.

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, Кабинет министров 17 октября утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях.

Формирование кадрового резерва позволит заранее планировать кадровое обеспечение учебных заведений на освобожденных от врага территориях. Кандидаты должны обратиться в местный орган управления в сфере образования лично или подать по почте или по электронной почте анкету и копии необходимых документов об образовании.

Автор: 

деоккупация (848) Верещук Ирина (507) заработная плата (2400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Якщо ти сусід/однокашник/знайомий ЗЄ, то хоч Львівська.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:45 Ответить
+9
Невже нарешті 4 тисячі доларів?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:44 Ответить
+5
тююю...
он суддя, з пожиттєвою пенсією в 100тис+ в місяць же не жаліється. то чого вчителю скиглити?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
київська область відноситься до деокупованих територій?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:41 Ответить
Якщо ти сусід/однокашник/знайомий ЗЄ, то хоч Львівська.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:45 Ответить
Верещук! Зникни!

Не дратуй своїм виглядом. Бо Шо б ти не казала ( а робить ти не вміешь нічого)

це один «шум»-,верещання, та ганьба

Хтось з Зелених- заберуть в неі мікрофона.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:08 Ответить
Існування цієї лярви у владі - підтвердження тому , що літери на танках рашистів Z V O саме на честь вовки для параду у Києві були намальовані
показать весь комментарий
20.10.2023 20:12 Ответить
Дуже схоже на зрадника боневтіка,який разом з цією ... розміновував Чонгар перед війною ...
показать весь комментарий
20.10.2023 23:18 Ответить
Найголовніше,посадовців не забули.А тракторист,який під сас роботи щосекундно ризикую підірватися на міні?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:42 Ответить
Тракторист працює у приватному секторі, зарплатню йому платять не з бюджету. Вчитель не посадовець і не держслужбовець. Розмінування окреме питання. Зарплатня тракториста у більшості випдків вища, ніж зарплатня вчителя. Якщо вчителю заплатять у 1,5 рази більше, то це буде "аж" близько 12 тис. гривень.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:52 Ответить
тююю...
он суддя, з пожиттєвою пенсією в 100тис+ в місяць же не жаліється. то чого вчителю скиглити?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:55 Ответить
Але ж, мабуть, зріє протест у нещасних суддів. Бо зарплатні не перекривають ризики від страху брати хабарі дрібніші $1000.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:07 Ответить
Черговий "схематоз" для розкрадання бюджетних коштів.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:43 Ответить
Невже нарешті 4 тисячі доларів?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:44 Ответить
Та ні, кажуть же що підвищену, тому не менше 5 ...
показать весь комментарий
20.10.2023 17:23 Ответить
а комбайнери які підриваються на мінях?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:49 Ответить
він же не чиновник! а от голова облради отримає надбавку. думаєш голові легко бути в командировці, в мукачево, весь час?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:53 Ответить
чиновнику же не обов'язкову знаходитись на деокупованому місті?
керувати можна ж дистанційно. ну, типу, вічна командировка.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:51 Ответить
Це бл тупой і дешевий популізм.Хто туда поїде.Знаїома вчителька пустила до себе жінку з двома дітьми шкільного віку з укупованой херсонськой обл.(травень 2022).Спочатку все було добре.Але згодом дішло до того що виявилось що вони чекають не повернення додому а росію.Обозвала хозяйку фашистской ш....(усі штампи коцапськой пропаганди).А їй усього 35-40 років а не стара песіонерка.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:59 Ответить
А как быть с приграничными населёнными пунктами - я вообще не знаю. По себе скажу: на за какие деньги не поеду работать, скажем, в 50-ти километрах от границы/линии фронта. Понятно, что сумма часто может перевесить. Но это будут или очень отчаянные (рисковые) люди, либо даже не знаю
показать весь комментарий
20.10.2023 17:17 Ответить
вибори, вибори, кандидати - ******!
показать весь комментарий
20.10.2023 17:04 Ответить
Шо, таки преподаватели дождались 4000 баксов?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:13 Ответить
Тобто Ви вважаєте, що зарплата вчителів в Україні 2000 баксов?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:40 Ответить
С каких, это делов? Они там ждунами были.
показать весь комментарий
22.10.2023 16:26 Ответить
 
 