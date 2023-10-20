Медикам, педагогам и должностным лицам за работу на деоккупированных территориях будут платить повышенную зарплату, - Верещук

Люди из резерва работников государственных органов, образовательной и медицинской отрасли, которые будут работать на деоккупированных территориях Украины, будут получать большую зарплату и получат на ДОТ жилье.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала на брифинге по результатам совещания, посвященного формированию кадрового резерва для работы на ДОТ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"То есть вдвое большая зарплата (на территориях, где ведутся боевые действия. - Ред.) и в полтора раза - если там возможны боевые действия. И уже на местах руководители пытаются обеспечить жильем и всем необходимым, потому что это тоже очень важно. Но, например, если это медицинская отрасль, то у них система командировок уже работает", - сказала Верещук.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, несмотря на то, что Минздрав сейчас формирует резерв медиков для работы на деоккупированных территориях, уже показала свою эффективность система командировок на прифронтовые территории. "Мы отправляем медицинских работников на 2-4 недели с ротацией. Собрали всех желающих по всем регионам страны. Это более 1 тыс. работников, которые изъявили желание ехать на ДОТ и помогать своим коллегам", - сказала она.

По словам главы Минреинтеграции, среди ведомств уже есть проявившиеся себя как лидеры в вопросе формирования кадрового резерва. "У нас уже сформировалась тройка лидеров – НАГС, Минздрав и МОН, которые ведут и показывают своим примером, что это возможно", – сказала Верещук.

Как отметила глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина, уже 2137 желающих стать частью кадрового резерва заполнили анкеты, 1951 человека зачислили в этот резерв. Была упрощена процедура отбора в резерв лиц, желающих работать. "Они отмечают, где находятся географически и готовы ли реально приступить к работе на деоккупированных территориях. Таким образом, мы можем сразу выявлять реальных кандидатов, которые уже готовы работать", - сказала она.

По словам заместителя министра образования и науки Андрея Витренко, Кабинет министров 17 октября утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях.

Формирование кадрового резерва позволит заранее планировать кадровое обеспечение учебных заведений на освобожденных от врага территориях. Кандидаты должны обратиться в местный орган управления в сфере образования лично или подать по почте или по электронной почте анкету и копии необходимых документов об образовании.