Новости
СБУ сообщила о подозрении российскому "политологу" Михееву, призвавшему превратить Сумы в "мертвую зону"

сбу

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Михеева, который публично поддержал вооруженную агрессию России и призвал к полному уничтожению пограничных городов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

"Фигурант позиционирует себя как политолог, в "образе" которого он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах ключевых рупоров кремля. Среди них - телеканалы "Россия-1" и "Россия 24", а также радиостанции "Радио России", "Маяк" и "Известия FM".

Во время одного из своих выступлений в июне этого года Михеев призвал командование оккупационных группировок России осуществить серию массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по Сумам", - говорится в сообщении.

Таким образом, российский пропагандист агитировал превратить украинский город в так называемую "мертвую зону", в которой вообще "не должно остаться живых людей".

Помимо вражеских атак на Сумы, Михеев "предлагал" продолжать регулярные воздушные удары по населенным пунктам украинского пограничья до полного их уничтожения, оправдывал и поддерживал захват украинских территорий.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности российского пропагандиста.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михееву о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. Решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

политолог (930) СБУ (20317) подозрение (559)
Дурнуваті розваги з підозрами відносно тих,кого треба просто ліквідовувати.
20.10.2023 16:46 Ответить
Коли закінчиться цей цирк з підозрами... ???
20.10.2023 17:37 Ответить
стосовно смертей сотень тисяч українців.поранень.зникнень безвісти,гвалтувань тощо,зелене правосуддя сліпе,німе і глухе,як скульптурка мавпи. а от щодо покарань і помсти кацапонацистам,ЗЕ-лене "правосуддя" дивовижно обережне,виважене і помірковане. саме так як і заповідали йому Портнов та Баканов
20.10.2023 18:01 Ответить
