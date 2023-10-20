Зеленский провел разговор с Шольцем: Несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, Германия не уменьшает поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Зеленский поблагодарил Шольца за очередной оборонный пакет от Германии на сумму более 1 млрд евро.

"То, что мы проговаривали в Гранаде, – все эти договоренности выполняются. Я очень благодарен за недавний оборонный пакет, который, в частности, предусматривает передачу IRIS-T, Patriot и ракет к ним, которые критически необходимы для нашей устойчивости этой зимой", – сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал Шольцу о ситуации на фронте и неудачных попытках наступления войск РФ, в частности о катастрофических потерях врага под Авдеевкой в Донецкой области.

"Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью недопущения эскалации насилия и разрастания войны. Глава государства также выразил благодарность канцлеру за то, что, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, Германия не уменьшает поддержки Украины.

Владимир Зеленский проинформировал собеседника о ходе реализации Украинской формулы мира и, в частности, подготовку следующей встречи на уровне советников по национальной безопасности лидеров государств, которая состоится на Мальте в конце месяца", - говорится в сообщении.

По словам президента, Украина рассчитывает на участие представителя ФРГ в этой встрече.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на успешное проведение очередной конференции по восстановлению Украины в Германии в ноябре. Он также рассказал о принятии Верховной Радой законов, необходимых для выполнения рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

