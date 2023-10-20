РУС
В эти дни российские потери действительно поражают, именно так и нужно, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с военными ситуацию на фронте, в частности, в Авдеевке, а также на Купянском направлении.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Совещание с военными - Главком Залужный, руководитель Генштаба Шаптала, командующий ОСГВ "Одеса" Гнатов и командующий морской пехотой Содоль, руководитель Госпогранслужбы генерал Дейнеко. Особый формат, узкий круг. Относительно ситуации в Херсоне и области, в целом на юге, а также на юге Донетчины - прежде всего Авдеевка. Я благодарю всех наших хлопцев, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. На днях российские потери действительно поражают, и именно такие потери оккупанта нужны Украине. Обсудили также Купянское направление на Харьковщине", - сказал президент .

Зеленский также рассказал, что провел совещание в Николаеве по защите региона, нашей инфраструктуры, портов, коридоров в Черном море. На ней присутствовали руководители области, города, военные, правоохранители.

Зеленский Владимир
Ты то сюда каким боком, утырок? Вова, потери ВСУ от трат на твоё "Большое воровство" поражали и так же продолжают поражать. Так и надо?
"Чем больше я изучаю Зеленского - его ответы, его поведение, его риторику, его позицию - тем больше я убеждаюсь, что Зеленский абсолютно не компетентен, человек, который не на своём месте, прктически самозванец. Я не говорю, что он незаконно избран. Нет, избран он конечно законно. Но это человек, который призван историей делать то, чего он сделать не сможет. Никогда не сможет. У него нет ни исторического знания, ни человеческих skils, т.е. навыков как создать команды. Человек, который очень неструктурно мыслит и говорит. И пока этот человек от власти не уйдёт, Украина решительно победить не сможет. Украина идёт под лидерством вот этого, достаточно посредственного, серого человека, к катастрофе."
Сергей Любарский
Ураження уразливо уразило уразливих монголоїдних гомосексуальних песиків нэ по дєтскі
А НАШИ потери его НЕ ПОРАЖАЮТ ??
Яка блдська жорстокість та ницість Президента, приховоючого втрати власного народу , піарити свою сраку втратами ворога - уродини ЛЯДСЬКІ
ты уже дошла тудв куда тебя накуй послали?
тебе терять нечего, кроме одной извилины
да и та в задницу ушла
Stupid bastard ..clean the toilet and don't get distracted .
Dummes Freak, mach die Toiletten sauber und lutsche die Polen, dann geben sie dir Zloty .
Je comprends que vous soyez victime d'un avortement bâclé.
Шкода, що погода ось ось зіпсується.
Вже. На Харківщині увесь день дощ, і завтра дощ
до чого тут наркомани?
Спитай у Пальчевського
на відосіку зеля а не пальчевський
Пальчевський теж був вкрай вражений аналізами
Хоспадя! Ви прям цитуєте разних "вов", як хунвейбіни цитатнік Мао, - "дацзибао".

Пригадую, кацапи ще до великої війни на ТВ-каналах дуже сподівалися на болгарську провидицю Вангу. Ванга розповідала, що скоро правитель Русі Володимир відновить її колишню славу. Звісно, вони мали на увазі *****. Кацапи аж сцялися від задоволення.
Але, раптом, в Україні (Русі) теж з'явився правитель Володимир.
Я дуже сміявся тоді...
Можливо, Ванга була права?
Україна відновить свою колишню славу? Питання риторичне.
Україна буде, а ***** здохне...
Цей поц давно не на часi))))))))
Ты то сюда каким боком, утырок? Вова, потери ВСУ от трат на твоё "Большое воровство" поражали и так же продолжают поражать. Так и надо?
А ваш Парашенка ліпєцкую хвабріку в ЛНР відкрив.
На кістках вбитого брата побудував.
82 рази.
Зачётный юмор.
Шуткуй акуратно. Будеш акуратно шуткувать - будуть бить акуратно.
Дякую,я Вас поняв.Вибачте.
цікаво, він на виборах 2% перестрибне?
Багато "добрих" рюзьких.
"Чем больше я изучаю Зеленского - его ответы, его поведение, его риторику, его позицию - тем больше я убеждаюсь, что Зеленский абсолютно не компетентен, человек, который не на своём месте, прктически самозванец. Я не говорю, что он незаконно избран. Нет, избран он конечно законно. Но это человек, который призван историей делать то, чего он сделать не сможет. Никогда не сможет. У него нет ни исторического знания, ни человеческих skils, т.е. навыков как создать команды. Человек, который очень неструктурно мыслит и говорит. И пока этот человек от власти не уйдёт, Украина решительно победить не сможет. Украина идёт под лидерством вот этого, достаточно посредственного, серого человека, к катастрофе."
Сергей Любарский
Нажаль 73 з Любарським,поспорят.Да хто вообще Любарский проти Зе...для марафонцев?Хто за нього знае?Ви Я ще пару тися душ???
Отож бо...
Боневтік - підар, але Сергій Любарський - це кремлівський півень, Любарський - ворог України, який топить за Трампа, підробляє документи та новини, і сіє зраду. Його Рашкін вже вивели на https://www.youtube.com/watch?v=PewTmMvZpks чисту воду.
Ми ж не Любарського тут обговорюємо... Він щось не так про боневтіка сказав?
Рашкін-підарашкін - це не той, який розказував що лендліз не потрібен, військової допомоги достатньо? Що він тепер каже?
Ти все сплутав вафля, це казав Любарський
Та невже, гівноїд? Ти його плутаєш із хвойдою Швецьом та його собачкою Підарашкіним.
Пруфи будут вафля, або ти піздабол, згоден?
Пруфи що ти гівно хаваєш? Та ціла купа.
Очікувано вафля злилась.
Ішол 2567 год, но Маркиз не сдавалсо, он біл увєрєн в своєй правотє напєрєкор фактам. Що таке Любарскій? Ви адепти "нє 73" колись злізете з цієї теми чи інших методичок не підвезли? Демократія то не так як вам подобається, а так як вирішить більшість. Не подобається? Працюйте з людьми. Фиркання приведе тільки до одного - вас пошлють і будуть праві. Чмок
"Не подобається? Працюйте з людьми." -- Так ось же!
Щоб це зрозуміти не треба нічого вивчати. Все й так ясно як божий день
Це не некомпетентність! Це просто зрада і виконання домовленностей з ворогом!
Тут все в купі -- некомпетентний болван без жодної ознаки поваги до країни проживання.
Болван стільки не нашкодить!
І це вірно...
Так смачніше ніхто нічого не запропонував! Хіба є на що міняти (-сь) ?
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля (2019 года) сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
А Любарський тільки "прокинувся"!
"російські втрати справді вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні"
А це зе думає що Україна теж втрачає і найкращих?!
П*дори на окупованій території побудували бетонні укріплення, а українці на власній землі риють лопатами. Яка земерзота довела до цього?
саме так,на земарафоні все чудово все контролюють завтра перемога,але коли проходиш повз кладовище яке збільшилося у три рази та майорить прапорами то про ефективність влади думаєш в дещо іншому сенсі..
проси оружие чаще и сильнее.
Зеленський терміново відправився в Миколаїв зупиняти просування ЗСУ на лівобережному плацдармі, яке потенційно може викликати крах всього флангу прикриття Криму для ЗС РФ.
Деякі кричать наче блазень не керує бойовими діями ЗМУ.
Побачимо по найближчих результатах чи підстелиться ві-по керівництво під рашистського блазня
https://t.me/voynareal/75136 Термінове звернення президента до росіян! ....... осторожно не нормативная лексика
Їх нищить зелений батальйон
" Генерал" Дейнеко, нормально заніс? Хай і далі керує ДПСУ?
Як Україна звільнить території кому перемога буде належати?
В СРСР перемога належала Сталіну
А зараз мабуть зеленському бо він верховнокомандуючий
То кинь грошей на дрони!
Зроби гучний піар як той, хто тобі спати не дає
вован, тобі просто фартануло, що наші хлопці на фронті дуже виховані і вони, поки що не посилають тебе нах... та вислуховують твою тупорилу примітивну маячню... і тут, вован, ключові слова: поки що не посилають тебе нах...
Очень переживаю, шоб ЗЕдерьмак не подложил нам свинью в виде ,,заморозки конфликта, потомушо США требуют выборов. Срочно". В ОТСТАВКУ, ЗЕдерьмак!!!
Когда Беню сдашь американцам...!? Чи не на часі.. !?
ze-debil!!!!
"Блазень":
- Не пойму я народа Украины! Я не бреюсь, не моюсь, в "милитари-прикиде", каждый вечер, им "по ушам езжу" в телевизоре Подоляк свою ботоферму напрягает, чтобы мне славословие пели - а ани всё равно славят ЗСУ и Залужного!
- А просто ПРАЦЮВАТЬ (а не "піариться") не пробував?
Я не розумію, вам що не подобається Зеленський? А зараз є альтернатива йому?
Йому нема альтернативи, бо він не втік!
