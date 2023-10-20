В эти дни российские потери действительно поражают, именно так и нужно, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с военными ситуацию на фронте, в частности, в Авдеевке, а также на Купянском направлении.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Совещание с военными - Главком Залужный, руководитель Генштаба Шаптала, командующий ОСГВ "Одеса" Гнатов и командующий морской пехотой Содоль, руководитель Госпогранслужбы генерал Дейнеко. Особый формат, узкий круг. Относительно ситуации в Херсоне и области, в целом на юге, а также на юге Донетчины - прежде всего Авдеевка. Я благодарю всех наших хлопцев, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. На днях российские потери действительно поражают, и именно такие потери оккупанта нужны Украине. Обсудили также Купянское направление на Харьковщине", - сказал президент .
Зеленский также рассказал, что провел совещание в Николаеве по защите региона, нашей инфраструктуры, портов, коридоров в Черном море. На ней присутствовали руководители области, города, военные, правоохранители.
да и та в задницу ушла
Але, раптом, в Україні (Русі) теж з'явився правитель Володимир.
Я дуже сміявся тоді...
Можливо, Ванга була права?
Україна відновить свою колишню славу? Питання риторичне.
Україна буде, а ***** здохне...
На кістках вбитого брата побудував.
82 рази.
Зачётный юмор.
Сергей Любарский
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
А Любарський тільки "прокинувся"!
А це зе думає що Україна теж втрачає і найкращих?!
П*дори на окупованій території побудували бетонні укріплення, а українці на власній землі риють лопатами. Яка земерзота довела до цього?
Побачимо по найближчих результатах чи підстелиться ві-по керівництво під рашистського блазня
В СРСР перемога належала Сталіну
А зараз мабуть зеленському бо він верховнокомандуючий
Зроби гучний піар як той, хто тобі спати не дає
- Не пойму я народа Украины! Я не бреюсь, не моюсь, в "милитари-прикиде", каждый вечер, им "по ушам езжу" в телевизоре Подоляк свою ботоферму напрягает, чтобы мне славословие пели - а ани всё равно славят ЗСУ и Залужного!
- А просто ПРАЦЮВАТЬ (а не "піариться") не пробував?