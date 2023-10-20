В эти дни российские потери действительно поражают, именно так и нужно, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с военными ситуацию на фронте, в частности, в Авдеевке, а также на Купянском направлении.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Совещание с военными - Главком Залужный, руководитель Генштаба Шаптала, командующий ОСГВ "Одеса" Гнатов и командующий морской пехотой Содоль, руководитель Госпогранслужбы генерал Дейнеко. Особый формат, узкий круг. Относительно ситуации в Херсоне и области, в целом на юге, а также на юге Донетчины - прежде всего Авдеевка. Я благодарю всех наших хлопцев, которые мощно держат оборону и день за днем уничтожают оккупанта. На днях российские потери действительно поражают, и именно такие потери оккупанта нужны Украине. Обсудили также Купянское направление на Харьковщине", - сказал президент .

Зеленский также рассказал, что провел совещание в Николаеве по защите региона, нашей инфраструктуры, портов, коридоров в Черном море. На ней присутствовали руководители области, города, военные, правоохранители.

