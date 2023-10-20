Украина в этом году потратила на оборону уже более триллиона гривен, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году на оборону Украины уже потратили более одного триллиона гривен.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 9 месяцев 2023 года из общего фонда государственного бюджета было израсходовано уже 2 триллиона 119 миллиардов гривен. Из этих средств 682 миллиарда потратили на зарплаты военным, 349 миллиардов - на поддержку Вооруженных сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты. То есть, в этом году мы уже потратили на нашу оборону более одного триллиона гривен", - сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что "половина всех средств, которые мы тратим, идет на оборону и безопасность нашей страны".

По его словам, на втором месте среди расходов – социальные программы.

"Из бюджета за 9 месяцев на это ушло 386 миллиардов гривен, еще 102 миллиарда было выделено на медицину, 112 миллиардов гривен – на трансферты местным бюджетам – то есть поддержку украинских регионов", - добавил премьер-министр.