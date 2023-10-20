Украина в этом году потратила на оборону уже более триллиона гривен, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году на оборону Украины уже потратили более одного триллиона гривен.
Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За 9 месяцев 2023 года из общего фонда государственного бюджета было израсходовано уже 2 триллиона 119 миллиардов гривен. Из этих средств 682 миллиарда потратили на зарплаты военным, 349 миллиардов - на поддержку Вооруженных сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты. То есть, в этом году мы уже потратили на нашу оборону более одного триллиона гривен", - сказал Шмыгаль.
Он уточнил, что "половина всех средств, которые мы тратим, идет на оборону и безопасность нашей страны".
По его словам, на втором месте среди расходов – социальные программы.
"Из бюджета за 9 месяцев на это ушло 386 миллиардов гривен, еще 102 миллиарда было выделено на медицину, 112 миллиардов гривен – на трансферты местным бюджетам – то есть поддержку украинских регионов", - добавил премьер-министр.
от ти особисто знаєш, скільки коштує кубометр яєць ?
Це не звіт. Це поверхня бухгалтерія.
Шо нам кажуть ці цифри? Нічого.
Нема інформації як були витрачені ці гроші, які дав Зазід Народу України?
наприклад: дали на зброю x міліонів гривень. Будо закуплено та передано у війська- снарядів- y тисяч штук, доонів модель…- z тисяч штук. За період часу… один місяць.
ціеі інфо нема. Тому ці заяви Шмигаля це пусте.
Спроба подати голос.
Я тут. Я « працюю»…
Лише ідіоти розповідають під час війни про кількість витрачених грошей. Скільки з тих грошей зависли по мертвим контрактах? Скільки довбнів бігало по перед одного до постачальників пропонуючи заплатити більше ніж іншій, аби отримати контракт?
як що, навіть по людські рахувати, то 20% відкату.
а як що, по зе!мародерському, то це всі 40% украденого.
і це все, за рахунок життя українців.
Мінусуй яйця по17
І до речі а де той підар яйцеголовий за і своєю джулькою проЗрій ???