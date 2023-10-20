РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8485 посетителей онлайн
Новости Война
890 25

Украина в этом году потратила на оборону уже более триллиона гривен, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году на оборону Украины уже потратили более одного триллиона гривен.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 9 месяцев 2023 года из общего фонда государственного бюджета было израсходовано уже 2 триллиона 119 миллиардов гривен. Из этих средств 682 миллиарда потратили на зарплаты военным, 349 миллиардов - на поддержку Вооруженных сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты. То есть, в этом году мы уже потратили на нашу оборону более одного триллиона гривен", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: Военное образование является приоритетом для Украины на ближайшие годы, - Шмыгаль

Он уточнил, что "половина всех средств, которые мы тратим, идет на оборону и безопасность нашей страны".

По его словам, на втором месте среди расходов – социальные программы.

"Из бюджета за 9 месяцев на это ушло 386 миллиардов гривен, еще 102 миллиарда было выделено на медицину, 112 миллиардов гривен – на трансферты местным бюджетам – то есть поддержку украинских регионов", - добавил премьер-министр.

Автор: 

госбюджет (1192) оборона (5268) Шмыгаль Денис (2819)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Це пусті цифри.

Це не звіт. Це поверхня бухгалтерія.

Шо нам кажуть ці цифри? Нічого.

Нема інформації як були витрачені ці гроші, які дав Зазід Народу України?

наприклад: дали на зброю x міліонів гривень. Будо закуплено та передано у війська- снарядів- y тисяч штук, доонів модель…- z тисяч штук. За період часу… один місяць.

ціеі інфо нема. Тому ці заяви Шмигаля це пусте.
Спроба подати голос.
Я тут. Я « працюю»…
показать весь комментарий
20.10.2023 17:50 Ответить
+9
яйця по 17 врахували?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:47 Ответить
+8
Витратили з бюджету так. Але скільки реально дійшло до самої оборони невідомо.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як би на оборону, то вже Крим визволяли, а так у де кого рила ще більше у пушку стали.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:42 Ответить
СУКИ , за 9 лет ДАЖЕ вшивенький ПАТРОННЫЙ ЗАВОДИК НЕ ПОСТРОИЛИ !!!
показать весь комментарий
20.10.2023 19:35 Ответить
А что там красть?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:21 Ответить
Разве что построить виртуальный заводик?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:24 Ответить
чітко пораховано
показать весь комментарий
20.10.2023 17:44 Ответить
На асфальт витратили не гроші, а людькі життя
показать весь комментарий
20.10.2023 17:44 Ответить
яйця по 17 врахували?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:47 Ответить
в кілограмах за кубометр.

от ти особисто знаєш, скільки коштує кубометр яєць ?
показать весь комментарий
20.10.2023 18:41 Ответить
Витратили з бюджету так. Але скільки реально дійшло до самої оборони невідомо.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:48 Ответить
У волонтерiв спитайте.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:58 Ответить
Це пусті цифри.

Це не звіт. Це поверхня бухгалтерія.

Шо нам кажуть ці цифри? Нічого.

Нема інформації як були витрачені ці гроші, які дав Зазід Народу України?

наприклад: дали на зброю x міліонів гривень. Будо закуплено та передано у війська- снарядів- y тисяч штук, доонів модель…- z тисяч штук. За період часу… один місяць.

ціеі інфо нема. Тому ці заяви Шмигаля це пусте.
Спроба подати голос.
Я тут. Я « працюю»…
показать весь комментарий
20.10.2023 17:50 Ответить
Сколько украинцев погибло из-за вашей безмозглости?
показать весь комментарий
20.10.2023 17:57 Ответить
Правильно: списано на оборону
показать весь комментарий
20.10.2023 18:08 Ответить
Щось схуд. Або рачок, або iкра китайська.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:12 Ответить
Краще би про ККД розповів.
Лише ідіоти розповідають під час війни про кількість витрачених грошей. Скільки з тих грошей зависли по мертвим контрактах? Скільки довбнів бігало по перед одного до постачальників пропонуючи заплатити більше ніж іншій, аби отримати контракт?
показать весь комментарий
20.10.2023 18:14 Ответить
І 50 млн непрацюючим суддям Вовка. Замість того, щоб посадити, їм ще й зря плату платимо з наших карманів. Немає матерних слів, б....
показать весь комментарий
20.10.2023 18:15 Ответить
прикиньте!
як що, навіть по людські рахувати, то 20% відкату.
а як що, по зе!мародерському, то це всі 40% украденого.
і це все, за рахунок життя українців.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:17 Ответить
а скільки слязмзили? 80 млрд. це те, про що відомо. Залишилось 920
показать весь комментарий
20.10.2023 18:20 Ответить
Або ОБОРОНА України під час дії Особливого періоду, або гроші в офшори з асфальту..
показать весь комментарий
20.10.2023 18:22 Ответить
А найбільша частина триліону розлізлась по карманах зрадників із Zєвлади
показать весь комментарий
20.10.2023 20:49 Ответить
Основне питання яке повинно задати суспільство Зеленському і кампанії - "Скільки життів коштує кожен кілометр доріг по програмі велике будівництво ", а коли він дасть відповідь , допоміжне питання - "Скільки життів коштує кожне яйце по 17 гривень "! Хай відповідає!
показать весь комментарий
20.10.2023 21:50 Ответить
Е ні чувак
Мінусуй яйця по17
І до речі а де той підар яйцеголовий за і своєю джулькою проЗрій ???
показать весь комментарий
20.10.2023 22:44 Ответить
 
 