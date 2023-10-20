Судьи ликвидированного ОАСК продолжают получать зарплаты: с момента ликвидации суда им начислено 50,3 млн грн, - ЦПК
С момента ликвидации безобразия под названием Окружной админсуд Киева прошло десять месяцев. Но судьи ОАСК продолжают получать зарплату.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"За это время мы с вами оплатили ничегонеделание судей ликвидированного суда на 50,3 млн грн, сообщает Автомайдан.
Что с этим делать? Есть несколько вариантов:
увольнение судей решением ВРП;
оценивание в ВККС и последующее увольнение;
приговор ВАКС в отношении Волка и ко.
Надеемся, что какой-то вариант все же будет успешным, потому что это нонсенс, что украинцы продолжают содержать волчью стаю", - говорится в сообщении.
суд ліквідували а не СУДДІВ звільнили, ви розумієте який бардак коїться в країні.
нельзя взыскать с судей? - взыскать с тех кто начислил выплаты.
Таких, «ЗВІЛЬНЕНИХ ОСІБ» з млн виплат, рахункова палати навіть не рахує з мінпраці !!! Це ті самі млн грошей з Українців, замість МАВІКІв на передову! Портновщина-сівковщина так і продовжує гадити Україні, відповідно до Регламенту ВРУ та КМУ !!
Зупиніть Землю - я зійду!
утопія.
де ж вони будуть харчуватися?
утримувати сирітські іспанськи хатинки, мерседеси, та безтурботне життя діточок, дуже дорого.
а про скільки таких зашкварів ми ше не знаємо...
чинуші **@нулись? чи знахабніли що під час війни їх не виженуть з кормушок
купа різних зборів на дрони
а тут 50 млн туди сюди какая разніца