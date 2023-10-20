РУС
Судьи ликвидированного ОАСК продолжают получать зарплаты: с момента ликвидации суда им начислено 50,3 млн грн, - ЦПК

С момента ликвидации безобразия под названием Окружной админсуд Киева прошло десять месяцев. Но судьи ОАСК продолжают получать зарплату.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"За это время мы с вами оплатили ничегонеделание судей ликвидированного суда на 50,3 млн грн, сообщает Автомайдан.

Читайте также: Судья ОАСК Аблов собрался в почетную отставку с пожизненной пенсией. ВСП должна отложить рассмотрение его заявления, - Шабунин

Что с этим делать? Есть несколько вариантов:

Судьи ликвидированного ОАСК продолжают получать зарплаты: с момента ликвидации суда им начислено 50,3 млн грн, - ЦПК 01 увольнение судей решением ВРП;

Судьи ликвидированного ОАСК продолжают получать зарплаты: с момента ликвидации суда им начислено 50,3 млн грн, - ЦПК 01 оценивание в ВККС и последующее увольнение;

Судьи ликвидированного ОАСК продолжают получать зарплаты: с момента ликвидации суда им начислено 50,3 млн грн, - ЦПК 01 приговор ВАКС в отношении Волка и ко.

Надеемся, что какой-то вариант все же будет успешным, потому что это нонсенс, что украинцы продолжают содержать волчью стаю", - говорится в сообщении.

судебная реформа (1807) Окружной админсуд Киева (399) заработная плата (2400)
Госпідарі нажаль продовжують госпідарювати...
показать весь комментарий
20.10.2023 18:02 Ответить
куле богатая страна,50 лямов мелочь,с фопов больше стрясем
показать весь комментарий
20.10.2023 18:02 Ответить
ВСЕ СВОИ ЛЮДИ ...
показать весь комментарий
20.10.2023 19:27 Ответить
Нарешті, кінець епохи бідності!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:02 Ответить
Це якийсь сором іспанський!!! якщо правда.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:05 Ответить
****, то вже реально, без кровопролиття ради не буде... Ну поки таку мерзоту не будуть відстрілювати, доти буде ось така херня творитись.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:08 Ответить
может не только прекратить выплаты, но и попросить вернуть выплаченное ранее?
показать весь комментарий
20.10.2023 18:11 Ответить
на яких підставах ?
суд ліквідували а не СУДДІВ звільнили, ви розумієте який бардак коїться в країні.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:14 Ответить
какое у них текущее место работы? какие основания начислений им з/п? кто им её начисляет?
нельзя взыскать с судей? - взыскать с тех кто начислил выплаты.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:19 Ответить
а що ви хотіли суддя призначений довічно... якщо вища рада не звільнила їх з вовчим білетом то це означає що ОАСК судив як потрібно і що головне кому потрібно.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:12 Ответить
Панство, а поранені батраки по 800гр на місяць.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:14 Ответить
Це і є результат влади Стефанчука+Зеленського та їх Шмигаля з 100% своїми генпрокурорами!!
Таких, «ЗВІЛЬНЕНИХ ОСІБ» з млн виплат, рахункова палати навіть не рахує з мінпраці !!! Це ті самі млн грошей з Українців, замість МАВІКІв на передову! Портновщина-сівковщина так і продовжує гадити Україні, відповідно до Регламенту ВРУ та КМУ !!

Співпадіння
показать весь комментарий
20.10.2023 18:16 Ответить
Судді, що байдикують, отримують зарплатню; депутани, що прогулюють засідання отримкють зарпалтню; умовну "бабу Маню" за запізнення залишають без премії, а за кілька спізнень - звільняють.
Зупиніть Землю - я зійду!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:19 Ответить
Це називається Пізд..ць!!! В першу чергу татарова та єрмакова викинути, бо це їхніх рук справа а потім викинути зграю вовчю і повернути гроші!!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:19 Ответить
корупціонери навіть не імітують роботу, а просто отримують ні за що зарплати, начебто це стовідсотковий злочин, розкрадання державних коштів
показать весь комментарий
20.10.2023 18:23 Ответить
****, Лохі платять пацани гуляют
показать весь комментарий
20.10.2023 18:24 Ответить
Це досягнення Татарова, Єрмака, чи Портнова ? Хтось вже йде на золоту зірку Героя Московії ?
показать весь комментарий
20.10.2023 18:25 Ответить
їм за це дупи потрібно порвати на британський прапор, разом з кадровиком.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:22 Ответить
Медикам, освітянам і посадовцям за роботу на деокупованих територіях платитимуть підвищену зарплату, - Верещук
Джерело:
показать весь комментарий
20.10.2023 18:27 Ответить
А чого ж тут дивуватись? Під "чутким руководством" підрахуя та портянки понаприймали законів, що тепер наказати чи прибрати тварюку продажну в мантії практично не можна - НЕМАЄ такого ПРАВА в українських законах! Ми так довго озирались на оту Веніціанську коміссію, яка наскрізь пропитана лівацтвом та російським впливом, що у нас зараз попросту немає НІЯКИХ дієвих важелів впливу громадськості на ту суддівську "державу в державі", а по простому - мафію, яка сама собі і написала такі закони, щоб їх не можна було навіть тронути. І оті захмарні гроші, що їм платять за наш рахунок, ніякої ролі не грають - вони були, є і будуть рвачами, коррупціонерами і подонками тільки тепер вже з високою зарплатнею. І нічим зараз це не змінити, бо вони починають ставати такими ще ДО вступу до юрфаку, бо ВЖЕ тоді вони знають ЩО і ЯК вони будуть "судити" по закінченню університета. Треба докорінно змінювати саму систему суддійства(суд присяжних) та змінювати закони так, щоб була РЕАЛЬНА відповідальність за НЕ правове суддівство. Бо на політичну і економічну гілки влади ми можемо повпливати, а ось цю мафію - ми НІЯК не можемо контролювати, що б там нам не втюхували оті ліберали з Веніціанської комісії.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:29 Ответить
хаха....
утопія.
де ж вони будуть харчуватися?
утримувати сирітські іспанськи хатинки, мерседеси, та безтурботне життя діточок, дуже дорого.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:36 Ответить
отак то фуйня, малята......

а про скільки таких зашкварів ми ше не знаємо...
показать весь комментарий
20.10.2023 18:31 Ответить
Отака плата за те, щоб хоча б не шкодили.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:34 Ответить
..користуючись війною зевлада і недоторкані ублюдки сцють людям в очі: "і шо ви нам сдєлаєтє, кріпакі дермака і єго половінкі - зєлєнскага?"
показать весь комментарий
20.10.2023 18:36 Ответить
потім каже треба фінансова підтримка партнерів з європи,
чинуші **@нулись? чи знахабніли що під час війни їх не виженуть з кормушок

купа різних зборів на дрони
а тут 50 млн туди сюди какая разніца
показать весь комментарий
20.10.2023 18:40 Ответить
Донецькі риги і антимайданівці рулять. Наріду дуже захотілося поржати, а ржуть вони з вас і живуть горя не знають. Їх діти за кордоном, в Буковелях, солодко їдять і добре сплять. А українці горбатяться на них і їх продажну свору, гинуть на війні. І що ж до цього часу заважало найкращому президенту, зі слів 73%, прийняти закон і припинити фінансувати організовану злочинну группу? Яких ще прав і законів не вистачає?
показать весь комментарий
20.10.2023 18:52 Ответить
Когда у власти клоуны и российские крота вот такое и происходит,
показать весь комментарий
20.10.2023 19:23 Ответить
Тут цим так званим суддям не те що перестати платити зарплату в 300 тисяч гривень ,а заарештувати з конфіксацію майна ,наприклад сумнозвісний вовк за його рішенням Україна втратила десяткм мільярдів гривень ,а він і досі під час війни отримує космічні зарплати ,за що ?ось така боротьба з корупцією
показать весь комментарий
20.10.2023 19:48 Ответить
Це показово доводить вражаючу НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ президента та його вертикалі, або вказує українцям де розташований центр корупції в Україні. Це і є основа "зеленого" Шапіто.
показать весь комментарий
20.10.2023 19:49 Ответить
Лам ца дрица гоп ца ца!!! Или о зухен вей на Жмеринку поедем!!! Конечно не жалко, бабки то державные не с личного счета министра юстиции и председателя верховного суда. А я бы эти бабки именно с их личных счетов в держказну вернул за то,что клювами прощелкали, пингвины горбатые!
показать весь комментарий
20.10.2023 19:56 Ответить
Дуже багато різних гарних слів, але самоцензура видалила всі....
показать весь комментарий
20.10.2023 19:58 Ответить
Мабуть, не так ліквідували, як вони того заслуговували.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:05 Ответить
не розкачуйте лодку
показать весь комментарий
20.10.2023 22:02 Ответить
Люди - Народ, це просто поза межею розуміння та виправдання. Ми Хто і що з нами роблять ці нелюди. Як це в загалі можливо. Кожна проблема має своє ПРИЗВЩЕ. І це не тяжко знайти. Просто це нікому не потрібно. Це даже не вкладається в здоровий глузд - але воно є.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:04 Ответить
Це пісец.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:57 Ответить
Риба гниє з голови.Ліквідацію треба починати з наркомана оманського та "прадюсера" дерьмака.Військовий трибунал і масові розстріли цих покидьків з конфіскацію всього належного майна, хоч би воно і записана на 8- ми юрідну прабабусю.Можливо це поверне довіру до влади і зупитить трохи еміграцію.
показать весь комментарий
21.10.2023 12:18 Ответить
 
 