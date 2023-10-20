Судьи ликвидированного ОАСК продолжают получать зарплаты: с момента ликвидации суда им начислено 50,3 млн грн, - ЦПК

С момента ликвидации безобразия под названием Окружной админсуд Киева прошло десять месяцев. Но судьи ОАСК продолжают получать зарплату.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"За это время мы с вами оплатили ничегонеделание судей ликвидированного суда на 50,3 млн грн, сообщает Автомайдан.

Что с этим делать? Есть несколько вариантов:

увольнение судей решением ВРП;

оценивание в ВККС и последующее увольнение;

приговор ВАКС в отношении Волка и ко.

Надеемся, что какой-то вариант все же будет успешным, потому что это нонсенс, что украинцы продолжают содержать волчью стаю", - говорится в сообщении.