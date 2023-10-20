5 351 71
Байден запросил у Конгресса почти $105 млрд долларов для помощи Украине и Израилю
Белый дом в пятницу, 20 октября, запросил у Конгресса почти 105 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и безопасности границ США. Из них более 61 миллиарда долларов предусмотрено для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов для Украины.
Он также призывает выделить дополнительно 14,3 млрд долларов для Израиля, еще 2 млрд долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь.
кацапи запланували на наступний рік тільки на військові видатки
125 млрд. дол !!!!
общий объем ~ 150
Думаю - щонайменше на порядок більше!
Тому всі воплі грьобаних трампістів про зубожіння американських громадян - це звичана брехня і маніпуляції!
ми стратегічгі ракети утілізували років з десять і рідке ракетне паливо до них так і зберігалось на Павлоградському заводі мабуть до 2022 р., бо надто токсичне
А всех трампистов вместе с трампом можете отправить фтопку, только перестаньте думать, что доллары в США на деревьях растут.
Тепер по пунктам - допомога Америки Україні саме грошима - це мізер у порівнянні зі всією сумою. Нагадаю - нам допомагає не тільки лише Америка!
Друге - саме військова допомога у вигляді озброєння - теж доволі невелика, дуже багато грошей йде на навчання, і логістику, яка переважно робиться силами самої Америки, тобто знову ж таки гроші залишаться в Америці.
Щодо Марокко - можно посилання на новину, що Америка викуповує в цій країні ці танки?
І так - з цих грошей платиться також зарплатня американським контингентам в Європі, тобто знову ж таки громадянам Америки.
Ну і наостанок - красивий образ доларів, які ростуть на деревах, який Ви нарисували самі, але приписали його мені - прекрасний спосіб замаскувати оцю всю дурню, яку ви написали!
Ну і наостанок цитата:
"https://defence-ua.com/people_and_company/jak_pratsjuje_dopomoga_ssha_ukrajini_j_chomu_jiji_bilsha_chastina_zalishajetsja_v_ameritsi-13037.html ...як порахували у CSIS, зі 113 млрд доларів 68 млрд, тобто близько 60% фактично залишились у США..." .
Так що непогана спроба, але незалік!
А вот эту дурнину написали вы. Больше, собственно и не о чем дискутировать.
Конгрес ще не прийняв закон
Запит виділяє кошти на весь 2024 фінансовий рік, крок, який, як сподівається адміністрація, попередить необхідність частіших боїв на Капітолійському пагорбі, де Україна фінансується,
а старенькі Атакамси ЗСУ утилізує за "спасибо"
Наприклад республіканець запропонував лендліз для України, за місяць до початку війни, та з необмеженим терміном дії.
Демократи підтримали через 2 місяця після початку війни, зменшивши термін дії до 1 жовтня 2023
За цей час - адміністрація скористалась лендлізом чи ні?
В чому їх зацікавленність зменшити термін дії?
Чому знову ініціатива подовжити лендліз на 1 рік виходить від республіканців?
5 млрд, котрі знайшли літом - це по факту, невчасно надана зброя, котра повинна була бути надана в 2022 році
Якщо не рахувати "расходники" снаряди, міни, ракети та інше - то 5 млрд це більше, чим надано техніки за весь період на суму 3.7млрд
Виходить Конгрес дає, а адміністрація не все використовує
За 19 місяців фактично передано зброї на 20млрд, все інше це обіцянки надати через 2-3-5 років.
Тобто фактично 1млрд в місяць
44.4млрд на 2024 фінрік (до 1 жовтня 2024) /12міс = 3.7 млрд на місяць
хтось вірить, що фактична допомога буде збільшена в 3.5 рази в 2024 році?
а з урахуванням 5млрд, виходи в 4 рази
Himars 20шт, ще 18шт замовлено торік по програмі USAI - з невідомим терміном виготовлення
Abrams - поки 10шт, обіцяно 31шт
Bradley - 194шт
M777 - 180шт
То тепер, якщо вірити грошей виділено більше, тобто в 2024 році можуть поставити
Himars 20*3.5 = 70 шт
Abrams 31*3.5 = 108шт
Bradley 194*3.5 = 679шт
M777 180*3.5 = 630шт
Так це "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць" просили в кінці 2022 року,
за 9 місяців після цього всі країни надали
танків - 238шт, 80%
бмп - 490шт, 80%
гаубиць (артилерія,сау, рсзв) - 306шт, 60%
технічні можливості надати за 3-4 тижні все що просили - були
Коли була операція буря в пустелі - то проти значно слабщої, а не 2ї армії світу,
доставили 2000 літаків, 4000 танків, 3500 артилерії в пустелю, де нема баз НАТО за 1.5-2 місяця
При такому співвідношенні, операція тривала десь з місяць
адміністрація зараз демократична
і чомусь не може скористатись всім наданим
якщо рахувати ******* техніку від США
300 абрамс = 3.8млрд
600 бредлі = 1.4млрд
50 м777 = 3млрд
Всього 8.2млрд
З 15 грудня отримано від США
10 абрамс = 128млн
379 бредлі+страйкер = 1200млн
92 m777+інші = 550млн
Всього менше 2млрд
Мабуть техніка не зношується, не ламається, тому можна рахувати як нову та працюючу
В уряді також є невдоволення виділенням допомоги Ізраїлю. У четвер в адміністрації Байдена чиновник держдепартаменту Джош Пол подав у відставку на знак протесту проти рішення США продовжувати надсилати зброю Ізраїлю.
Пол, який очолював бюро, що наглядає за передачею зброї, сказав ВВС, що, на його думку, дії Ізраїлю порушують положення законодавства США, спрямовані на обмеження продажу зброї порушникам прав людини.
Утім, жоден закон не може бути ухвалений Палатою представників, якщо вона не має постійного спікера.
Республіканці, які мають незначну більшість у палаті, не можуть домовитися між собою щодо кандидата, спричинюючи параліч у роботі нижньої палати парламенту.
Тож, попри широку підтримку фінансування України й Ізраїлю у Сенаті, ухвалити її не можливо без згоди Палати представників.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/10/Letter-regarding-critical-national-security-funding-needs-for-FY-2024.pdf
30 млрд. дол. - На озброєння, 14,4 млрд дол. - На розвідку та безпеку, 16,3 млрд дол. - На економічні потрібні, 481 млн дол. - на підтримку українців, які приїхали до США.
30 млрд. розділені -
18млрд на поповнення запасів зброї, навчання та прискорене поповнення
12млрд на оплату праці своїх підрозділів, роботу з розвідувальною інформацією, польоти, та інше