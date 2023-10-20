Байден запросил у Конгресса почти $105 млрд долларов для помощи Украине и Израилю

Белый дом в пятницу, 20 октября, запросил у Конгресса почти 105 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и безопасности границ США. Из них более 61 миллиарда долларов предусмотрено для Украины.

Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов для Украины.

Он также призывает выделить дополнительно 14,3 млрд долларов для Израиля, еще 2 млрд долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь.

