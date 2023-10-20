РУС
Байден запросил у Конгресса почти $105 млрд долларов для помощи Украине и Израилю

байден

Белый дом в пятницу, 20 октября, запросил у Конгресса почти 105 миллиардов долларов для помощи Украине, Израилю и безопасности границ США. Из них более 61 миллиарда долларов предусмотрено для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов для Украины.

Он также призывает выделить дополнительно 14,3 млрд долларов для Израиля, еще 2 млрд долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь.

Читайте также: Байден будет просить у Конгресса $60 млрд для Украины и $14 млрд для Израиля в рамках "срочного бюджетного запроса", - Reuters

Сподіваюсь у Байдена вийде.
🙏Боже храни Україну та Америку
Дадуть,полюбому дадуть...
20.10.2023 18:12 Ответить
не виділено грошей на "Велику Мексиканську стіну" ім. імператора трампа
20.10.2023 19:44 Ответить
Якщо це приймуть й не забанять, росіянам настане "рухнум, мля"
20.10.2023 18:13 Ответить
Не настане. В минулому році також 60 млрд. виділяли і нічого не настало взагалі.
20.10.2023 19:35 Ответить
ця допомога в 60 млрд. складається як із військової, так і на підтримку фінансової системи України

кацапи запланували на наступний рік тільки на військові видатки
125 млрд. дол !!!!
20.10.2023 19:47 Ответить
А ще військова ділиться на 2 програми, озброєння з запасів Пентагону і виготовлення зброї на 2024-5-6 і тепер мабуть ще дальніші роки. Тож ії також можна ділити на 2.
20.10.2023 19:57 Ответить
єдина надія на більшу технологічність західної зброї
20.10.2023 20:15 Ответить
нет, именно на военные нужды.
общий объем ~ 150
20.10.2023 21:10 Ответить
Давай, Байден, дави їх!!!
20.10.2023 18:14 Ответить
20.10.2023 18:14 Ответить
надеюсь у них есть план "Б"
20.10.2023 18:16 Ответить
кацапський конфіскат
20.10.2023 19:48 Ответить
20.10.2023 18:25 Ответить
20.10.2023 18:26 Ответить
20.10.2023 19:51 Ответить
От Андрея - долги и гонорея !
20.10.2023 21:53 Ответить
Украине $100 млрд долларов, Израилю - $5 млрд, у его врагов нет ни танков, ни бронетранспортеров, ни самолетов, ни вертолетов, и $5-ти млрд. много..
20.10.2023 18:28 Ответить
Ізраїль країна не бідна...
21.10.2023 12:53 Ответить
Все ждут начала операции в Газе. Надо запасаться попкорном.
20.10.2023 18:28 Ответить
Насправді точка біфуркації як раз тут - дадуть\недадуть. А з Газою Ізраіль і без того бабла розбереться (ІМХО). А от якшо Україні не дадуть бабло, то жопа всім. Треба буде валити на Марс.
20.10.2023 18:33 Ответить
Украине чего-то дохера денег нужно. Не слишком дорогая война? На что тратятся все эти сотни миллиардов?
20.10.2023 18:39 Ответить
на дезинфекцию руzzкой zараzы
20.10.2023 18:44 Ответить
А скільки б грошей пішло б на цю саму процедуру, якщо б в гру включились американці?

Думаю - щонайменше на порядок більше!
20.10.2023 18:48 Ответить
Главное чтобы не воровали.
20.10.2023 18:50 Ответить
їм і красти не треба, у них супутні витрати з'їдають до 25% від виділеної суми
20.10.2023 19:53 Ответить
На ракеты и танки. Война дорогая игрушка.
20.10.2023 19:00 Ответить
Причому що прикольно - всі ці гроші залишаться в Америці, і підуть на виготовлення нової, більш ******** зброї, замість переданої старої!

Тому всі воплі грьобаних трампістів про зубожіння американських громадян - це звичана брехня і маніпуляції!
20.10.2023 18:47 Ответить
Так. Але нажаль переважна більшість американців вірять в цю дурню
20.10.2023 18:49 Ответить
ці дурні трампісти подумали б, що через 5-10 років ті Атакамси треба утілізувати, а це теж грубі гроші

ми стратегічгі ракети утілізували років з десять і рідке ракетне паливо до них так і зберігалось на Павлоградському заводі мабуть до 2022 р., бо надто токсичне
20.10.2023 19:56 Ответить
В яку дурню?
20.10.2023 20:23 Ответить
Откуда вам знать, где останутся все эти деньги? Прицкер приезжала гривны считать или всё-таки перечисленные на социалку доллары? А кто оплатит Марокко переданные т72? На какие шиши живут военные на полигонах Румынии или Латвии? Кто оплачивает перевозки военных грузов до границы Словакии иУкраины? И ещё миллион вариантов по которым уходят из страны эти средства.
А всех трампистов вместе с трампом можете отправить фтопку, только перестаньте думать, что доллары в США на деревьях растут.
20.10.2023 20:21 Ответить
Ну так - головне звалити все в кучу, і таким чином зманіпулювати - саме це і роблять трампісти.

Тепер по пунктам - допомога Америки Україні саме грошима - це мізер у порівнянні зі всією сумою. Нагадаю - нам допомагає не тільки лише Америка!

Друге - саме військова допомога у вигляді озброєння - теж доволі невелика, дуже багато грошей йде на навчання, і логістику, яка переважно робиться силами самої Америки, тобто знову ж таки гроші залишаться в Америці.

Щодо Марокко - можно посилання на новину, що Америка викуповує в цій країні ці танки?

І так - з цих грошей платиться також зарплатня американським контингентам в Європі, тобто знову ж таки громадянам Америки.

Ну і наостанок - красивий образ доларів, які ростуть на деревах, який Ви нарисували самі, але приписали його мені - прекрасний спосіб замаскувати оцю всю дурню, яку ви написали!

Ну і наостанок цитата:

"https://defence-ua.com/people_and_company/jak_pratsjuje_dopomoga_ssha_ukrajini_j_chomu_jiji_bilsha_chastina_zalishajetsja_v_ameritsi-13037.html ...як порахували у CSIS, зі 113 млрд доларів 68 млрд, тобто близько 60% фактично залишились у США..." .

Так що непогана спроба, але незалік!
20.10.2023 22:00 Ответить
Причому що прикольно - всі ці гроші залишаться в Америці,

А вот эту дурнину написали вы. Больше, собственно и не о чем дискутировать.
20.10.2023 23:29 Ответить
God Bless America!
20.10.2023 18:47 Ответить
перехрестись!
Конгрес ще не прийняв закон
20.10.2023 19:58 Ответить
Згідно з інформаційним бюлетенем, наданим CNN перед запитом у п'ятницю, більше половини фінансування, виділеного для України - 44,4 мільярда доларів - піде Міністерству оборони для поповнення запасів, які, за його словами, "підтримають промислову базу США", а також для "продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".

Запит виділяє кошти на весь 2024 фінансовий рік, крок, який, як сподівається адміністрація, попередить необхідність частіших боїв на Капітолійському пагорбі, де Україна фінансується,
20.10.2023 18:51 Ответить
розумно!
а старенькі Атакамси ЗСУ утилізує за "спасибо"
20.10.2023 20:00 Ответить
Україна завжди готова утилізувати за "спасибо" любі Атакамси.
20.10.2023 20:05 Ответить
і не тільки !
20.10.2023 20:17 Ответить
хтось із притомних українців буде ще обсирати Байдена, що мало дає Україні зброї?
20.10.2023 18:56 Ответить
Трамп швидко зробить українців "притомними".
20.10.2023 19:02 Ответить
Трамп уже в минулому.
20.10.2023 19:04 Ответить
рано диявола хорониш
20.10.2023 20:01 Ответить
та це вже очевидно всім. політичній кар'єрі Трампа кінець. його ще й посадять. дуже багато обвинувачень по ньому і не заказних політичних, а реальних
20.10.2023 20:31 Ответить
Дає Конгрес, а адміністрація тільки розпоряджується цими коштами.

Наприклад республіканець запропонував лендліз для України, за місяць до початку війни, та з необмеженим терміном дії.

Демократи підтримали через 2 місяця після початку війни, зменшивши термін дії до 1 жовтня 2023

За цей час - адміністрація скористалась лендлізом чи ні?
В чому їх зацікавленність зменшити термін дії?
Чому знову ініціатива подовжити лендліз на 1 рік виходить від республіканців?

5 млрд, котрі знайшли літом - це по факту, невчасно надана зброя, котра повинна була бути надана в 2022 році
Якщо не рахувати "расходники" снаряди, міни, ракети та інше - то 5 млрд це більше, чим надано техніки за весь період на суму 3.7млрд

Виходить Конгрес дає, а адміністрація не все використовує

За 19 місяців фактично передано зброї на 20млрд, все інше це обіцянки надати через 2-3-5 років.
Тобто фактично 1млрд в місяць

44.4млрд на 2024 фінрік (до 1 жовтня 2024) /12міс = 3.7 млрд на місяць

хтось вірить, що фактична допомога буде збільшена в 3.5 рази в 2024 році?
а з урахуванням 5млрд, виходи в 4 рази
20.10.2023 19:47 Ответить
Наприклад за весь час США надали
Himars 20шт, ще 18шт замовлено торік по програмі USAI - з невідомим терміном виготовлення
Abrams - поки 10шт, обіцяно 31шт
Bradley - 194шт
M777 - 180шт

То тепер, якщо вірити грошей виділено більше, тобто в 2024 році можуть поставити
Himars 20*3.5 = 70 шт
Abrams 31*3.5 = 108шт
Bradley 194*3.5 = 679шт
M777 180*3.5 = 630шт

Так це "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць" просили в кінці 2022 року,
за 9 місяців після цього всі країни надали
танків - 238шт, 80%
бмп - 490шт, 80%
гаубиць (артилерія,сау, рсзв) - 306шт, 60%
20.10.2023 20:13 Ответить
найгірше .що надали пізнувато...
21.10.2023 12:54 Ответить
це так - запізно
технічні можливості надати за 3-4 тижні все що просили - були

Коли була операція буря в пустелі - то проти значно слабщої, а не 2ї армії світу,
доставили 2000 літаків, 4000 танків, 3500 артилерії в пустелю, де нема баз НАТО за 1.5-2 місяця
При такому співвідношенні, операція тривала десь з місяць
21.10.2023 13:15 Ответить
до чого це? щоб підкреслити, що Байден поганий, а Трамп хороший?
20.10.2023 20:36 Ответить
до того, що кошти дає Конгрес, а використовує адміністрація в межах наданого
адміністрація зараз демократична
і чомусь не може скористатись всім наданим
20.10.2023 20:53 Ответить
не хвилюйся, скористається. скористається і ще попросить у Конгресу новий пакет допомоги.
20.10.2023 21:01 Ответить
"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць" - це занадто багато просили?
якщо рахувати ******* техніку від США
300 абрамс = 3.8млрд
600 бредлі = 1.4млрд
50 м777 = 3млрд
Всього 8.2млрд

З 15 грудня отримано від США
10 абрамс = 128млн
379 бредлі+страйкер = 1200млн
92 m777+інші = 550млн
Всього менше 2млрд

Мабуть техніка не зношується, не ламається, тому можна рахувати як нову та працюючу
20.10.2023 21:20 Ответить
нах уй ти це мені тут пишеш? )) що від цього зміниться?
20.10.2023 21:49 Ответить
Вся ирония истории в том что большинство американцев против поддержки Израиля и он идет прицепом к Украине, которую поддерживает большинство. Но среди сенаторов обратная история. Они поддерживают Израиль, но не Украину. Так что Байден очень хитро с ними поступил.
20.10.2023 18:59 Ответить
У Сенаті дуже велика підтримка України, як серед демократів, так і серед республіканців. Навіть набагато більша пітримка, ніж у Палаті представників.
20.10.2023 19:06 Ответить
Ну или среди представителей. Там же не хотели давать деньги на бюджет.
20.10.2023 19:08 Ответить
це тому, що у нижній палаті представників серед республіканців є дуже галасливе крило трампістів, яке хоч і малочисельне, проте дуже галасливе. і якщо їм вдасться пропхнути трампіста Джордана на посаду спікера нижньої палати, то тоді так, будуть і далі пхати палки в колеса при спробі голосування за виділення допомоги Україні. Але за останні дві чи три спроби проголосувати за того Джордана не вдалося і тому не факт, що його вдаться призначити з третього разу сьогодні ввечері, бо багато притомних республіканців проти цього призначення. Вони скоріше об'єднаються з демократами і проголосують за представника від демократів Хакіма Джефріса. і тоді ці крикуни з трампістської групи МАГА нічого вже не зможуть заблокувати..
20.10.2023 19:15 Ответить
Зразу зрозуміло, що ви любите слухати Юру Швеца. Я теж
20.10.2023 19:22 Ответить
та не тільки Швеця.
20.10.2023 20:34 Ответить
Джордан уже в третий раз обгадился сегодня. Но пока ещё все равно не снял свою кандидатуру .Не знаю, на что он надеется, урод моральный
20.10.2023 20:29 Ответить
не знаю, може на щось і надіється. Маккартні за 15 разом обрали. )
20.10.2023 20:37 Ответить
Навпаки, Україну підтримують меньше.
20.10.2023 19:36 Ответить
Ирония в том, что вы свои глупости выдаёте за намерения американцев
20.10.2023 20:26 Ответить
Я пишу исключительно про рейтинги поддержки.
20.10.2023 21:19 Ответить
BBC

В уряді також є невдоволення виділенням допомоги Ізраїлю. У четвер в адміністрації Байдена чиновник держдепартаменту Джош Пол подав у відставку на знак протесту проти рішення США продовжувати надсилати зброю Ізраїлю.

Пол, який очолював бюро, що наглядає за передачею зброї, сказав ВВС, що, на його думку, дії Ізраїлю порушують положення законодавства США, спрямовані на обмеження продажу зброї порушникам прав людини.

Утім, жоден закон не може бути ухвалений Палатою представників, якщо вона не має постійного спікера.

Республіканці, які мають незначну більшість у палаті, не можуть домовитися між собою щодо кандидата, спричинюючи параліч у роботі нижньої палати парламенту.

Тож, попри широку підтримку фінансування України й Ізраїлю у Сенаті, ухвалити її не можливо без згоди Палати представників.
20.10.2023 19:17 Ответить
Вже є розподіл
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/10/Letter-regarding-critical-national-security-funding-needs-for-FY-2024.pdf

30 млрд. дол. - На озброєння, 14,4 млрд дол. - На розвідку та безпеку, 16,3 млрд дол. - На економічні потрібні, 481 млн дол. - на підтримку українців, які приїхали до США.

30 млрд. розділені -
18млрд на поповнення запасів зброї, навчання та прискорене поповнення
12млрд на оплату праці своїх підрозділів, роботу з розвідувальною інформацією, польоти, та інше
20.10.2023 20:35 Ответить
Байден молодец.Хорошо прошелся по *****.Капцапы в трансе.
21.10.2023 01:56 Ответить
в Телеграм каналах як https://t.me/operativnoZSU/119941 Генштабу , так і https://t.me/zsuwar/38417 Міноборони кажуть (чи натякають - пізніше буде уточнено), що на Бердянський аеропорт знову зайшла благодать ATACMS-ів
21.10.2023 17:03 Ответить
 
 