Более 165,5 тыс. человек прошли тренинги по первой помощи от Украинского Красного Креста с начала вторжения РФ

С 24 февраля 2022 года более 165,5 тысяч человек прошли тренинги по первой помощи от тренеров и инструкторов Украинского Красного Креста по всей Украине.

Как отмечается, сейчас работает три сертифицированных 6-, 12- и 48-часовые программы учений, которые состоят из отдельных модулей и содержат 60% времени для практической отработки навыков первой помощи:

проведение сердечно-легочной реанимации;

остановка кровотечений;

действия при ожогах и ранениях и т.д.

Кроме того, наши тренеры активно проводят обучение для детей в возрасте от 5 лет и имеют собственную методику и учебные материалы.

В частности, наши тренеры разрабатывают методологию обучения для людей с инклюзией, потому что каждый должен уметь оказывать помощь себе и окружающим.

Начиная с 2023 года, наши тренеры также учат навыкам первой помощи для животных", - рассказали в Красном Кресте Украины.

