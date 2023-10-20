Более 165,5 тыс. человек прошли тренинги по первой помощи от Украинского Красного Креста с начала вторжения РФ
С 24 февраля 2022 года более 165,5 тысяч человек прошли тренинги по первой помощи от тренеров и инструкторов Украинского Красного Креста по всей Украине.
Об этом в Facebook сообщает Красный Крест Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сейчас работает три сертифицированных 6-, 12- и 48-часовые программы учений, которые состоят из отдельных модулей и содержат 60% времени для практической отработки навыков первой помощи:
- проведение сердечно-легочной реанимации;
- остановка кровотечений;
- действия при ожогах и ранениях и т.д.
Кроме того, наши тренеры активно проводят обучение для детей в возрасте от 5 лет и имеют собственную методику и учебные материалы.
В частности, наши тренеры разрабатывают методологию обучения для людей с инклюзией, потому что каждый должен уметь оказывать помощь себе и окружающим.
Начиная с 2023 года, наши тренеры также учат навыкам первой помощи для животных", - рассказали в Красном Кресте Украины.
