В течение суток отражены атаки врага на семи направлениях, произошло 77 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 20.10.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба в фейсбуке.

"Продолжаются 604-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 77 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили школа, частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Стариково Сумской области; Гатище, Волчанск, Огурцово, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили около 20 атак врага недалеко от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще 3 атаки в районе Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Кучеровка, Синковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку врага восточнее Невского Луганской области. Враг нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили более 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клещиевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Клещиевки, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь силами обороны отражены около 20 атак врага. Также противник нанес авиационные удары возле Керамика и Ласточкиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также противник пытался восстановить утраченное положение в районе с. Работино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Казацкое и Новоберислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дудчаны Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.