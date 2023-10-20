РУС
Новости
В Японии беженцы из Украины с апреля смогут учить язык и получать финансовую помощь

японія

В Японии запустят новую программу поддержки беженцев из Украины, которая будет способствовать их интеграции. С апреля украинцы получат право на изучение языка и финансовую помощь.

В апреле заработает программа помощи иностранцам из зон конфликта, которая будет способствовать их адаптации к жизни в Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Программа была разработана для помощи украинским гражданам Японии.

В рамках программы украинцы будут иметь право на шестимесячный или годовой курс по изучению японского языка, изучению законов и обычаев страны.

Читайте также: Япония выступает за реформирование Совета Безопасности ООН, – премьер-министр Кисида

Японское Агентство иммиграционных служб также продлит до двух лет финансовую поддержку для покрытия расходов на проживание украинских беженцев, которых некому спонсировать.

Как сообщалось, иммиграционное агентство Японии сообщило, что с 1 декабря иностранцы, бегущие из зон конфликта, в том числе и из Украины, будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой.

По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в стране находился 2091 украинский беженец, включая 1931 человека, проживающего по визе "для определенной деятельности" в течение одного года. Разрешение на их пребывание в Японии давалось министром юстиции.

