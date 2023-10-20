В Японии беженцы из Украины с апреля смогут учить язык и получать финансовую помощь
В Японии запустят новую программу поддержки беженцев из Украины, которая будет способствовать их интеграции. С апреля украинцы получат право на изучение языка и финансовую помощь.
В апреле заработает программа помощи иностранцам из зон конфликта, которая будет способствовать их адаптации к жизни в Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Программа была разработана для помощи украинским гражданам Японии.
В рамках программы украинцы будут иметь право на шестимесячный или годовой курс по изучению японского языка, изучению законов и обычаев страны.
Японское Агентство иммиграционных служб также продлит до двух лет финансовую поддержку для покрытия расходов на проживание украинских беженцев, которых некому спонсировать.
Как сообщалось, иммиграционное агентство Японии сообщило, что с 1 декабря иностранцы, бегущие из зон конфликта, в том числе и из Украины, будут иметь право на получение статуса долгосрочного резидента с рабочей визой.
По данным Агентства иммиграционных служб Японии, по состоянию на 20 сентября в стране находился 2091 украинский беженец, включая 1931 человека, проживающего по визе "для определенной деятельности" в течение одного года. Разрешение на их пребывание в Японии давалось министром юстиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
брбрбрбр
ці ієрогліфи, це точно жах.
але 300-400 слів за тиждень вивчити це просто ясно треба і цікаво. ми то не кацапи, я не знаю, але тупо "не могти" пару фраз сказати на місцевому "язику", це тупо для мене = сам себе не поважаєш.
то для совків(бидла) нормально шо "вєздє далшни рссукій знать еті всє чюркі".
згадується осінь - Всі пишуть і кричать - На вас нападуть, а "влада" - = Ахаха, ви напрягає.ТЕ, скоро шашликі.
сміюсь з тих шо обголосувались, ну-ну і шо? Нажерлись шашличків на День Обіду?
Йди, жери, давай, йди, скот хотябипоржущий.
Давай йди і жери. і подави-ТЕсь.
то шо зеленозадіки пілілі?
ну так потім може розсзлідують за це.
ну тоді в камері будуть вивчати китайську - просто будуть просити за переведення до болєє лучших скрєп, особливо лупоока Арахімія
Електромагнітну гармату. Актуально вона буде призначена для флоту.
40мм , швидкість снаряду 7 махів.
УкрОборонПром!!!! Агов !!! Знову спиш!!!
А в Україні війна між іншім!!!