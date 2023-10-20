В структуре городских властей Киева создан Департамент по предотвращению и выявлению коррупции, - Кличко
Киев – первый город в Украине, в котором создан Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Этот департамент станет структурным подразделением КГГА, но будет самостоятельным и финансово независимым.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев первым из городов Украины создал Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Была создана специальная комиссия, которая с середины октября проводила собеседования с претендентами, приславшими свои резюме. К участию, проанализировав документы, комиссия допустила 15 кандидатов. В финал вышли трое. Комиссия определила победителя конкурса рейтинговым голосованием. Им стал Олег Тимошенко", - сообщил Кличко.
Он отметил, что теперь Киевсовет должен утвердить кандидатуру победителя, а мэр – назначить его на должность. "Что касается деятельности Департамента, то это следует уже из его названия. Это будет самостоятельное и функционально независимое структурное подразделение КГГА", - подчеркнул Кличко.
По словам мэра, основные задачи Департамента утверждены решением Киевсовета. Это, в частности, оценка коррупционных рисков в деятельности КГГА. И, соответственно, подготовка мер и предложений по их устранению. Контроль соблюдения антикоррупционного законодательства. Своевременное выявление и урегулирование конфликтов интересов у работников структурных подразделений КГГА. Обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств.
Специалисты Департамента должны обеспечить подготовку антикоррупционной программы и принять участие в разработке городских целевых программ в сфере предотвращения коррупции.
Може хоть на рівні місця ця работа буде поширюватися. Бо усі центральні органи під ОП.
Звісно Кличко для ОП це як кістка у горлі. Не « той». Не « зелений». На поклон не йде…
тавиявлення корупції" - справжня назва "департамента"
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи ін пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та ін. вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але знаючи проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!...
Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та ін.контролюючих, немає ні претензій ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку організатори кооперативів чинять перешкоди! .Інформація для киян: КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Або корупціонер, або ліхтарний стовп з вірьовкою!
В Сумах начальника отдела полиции по борьбе со взятками https://hromadske.sm.ua/novyny/dancor/u-sumakh-nachalnyka-viddilu-borotby-z-khabaramy-zapidozryly-v-khabari/ подозревают во взятке на $15 000.
Дуже коротко. Як казав Станіславський: "Не вірю!"
Боротьба (професійна) це не справа громадських засад . Можно сприяти цій боротьбі . Можно зменьшувати лаг для корупції . Наприклад - залучити до рішень по тендерах штучний інтелект . Й не тільки для остаточних рішень , але й для перевірки претендентів на поліграфі , перевірки валідності й достовірності поданих на тендер данних . Ось це зменьшує лаг корупції ...
А усі ці департаменти , відділи , спецназ й долучення каральних органів -- а це збільшує кількість посадовців -- "рєшал" . Причому ... в рази й це перевіренний факт !!!