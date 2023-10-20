Учет и возмещение ущерба от преступлений России важны, как и восстановление Украины, - еврокомиссар Синкевичус

Еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкевичус заявил, что нужно сосредоточиться на экологических преступлениях, которые Россия совершает с первого дня этой войны в Украине.

Об этом он сказал на конференции "United for Justice United for Nature" в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны сосредоточиться на экологических преступлениях, которые Россия совершает с первого дня этой войны, намеренно обстреливая такие цели как водоочистные сооружения, оставляя людей без чистой воды. С первого дня мы обеспокоены ядерной безопасностью, абсолютно несоблюдаемой, что может привести к огромной ядерной катастрофе. Мы видим потерю экосистемы, а у Украины одна из самых уникальных экосистем в Европе, которая сейчас разрушается. И усилия по ее восстановлению нужно будет прилагать многим поколениям", - сказал он.

Он также отметил, что, конечно, нужно спрашивать себя, что еще можно сделать, чтобы закончить войну, но вместе с тем обращать внимание на долгосрочные последствия войны.

"Когда происходит неспровоцированное вторжение в страну, мы, конечно, в первую очередь сосредотачиваемся на человеческих жертвах, на человеческих жизни. Это абсолютно нормально и всегда является приоритетом - спасать человеческие жизни. Но также происходят другие страдания, тоже чрезвычайно важные, которые будут неизбежно иметь долгосрочные последствия для будущего страны и для территорий вокруг нее. Потому что мы понимаем, что загрязнение окружающей среды не останавливается у границ. И когда мы смотрим на экосистему Черного моря, мы понимаем, что эти последствия будут влиять и на весь регион и, возможно, даже дальше", – отметил он.

По его словам, важно сосредоточиться на трех направлениях.

"В первую очередь, это, конечно, учет, и это должна именно обеспечить Генеральная прокуратура вместе с европейскими институтами, которые в этом играют решающую роль - обеспечить возможность посчитать нанесенный ущерб, используя современные технологии, позаботиться о том, чтобы мы имели оперативные данные. Ведь в конце концов, этот нанесенный ущерб только растет с каждым днем и, как я уже говорил, эти последствия будут ощущаться в течение следующих поколений.

Он также отметил, что очень важен вопрос возмещения ущерба.

"Во-вторых, конечно, это возмещение ущерба. Россия должна нести ответственность за то, что она сделала в Украине. Не только за человеческие жертвы, но и за вред, нанесенный окружающей среде, поэтому наличие четких доказательств поможет нам обеспечить возмещение нанесенного ущерба. И в-третьих, также чрезвычайно важно, конечно, восстановление Украины, чтобы отстроить ее на лучшее. Важно, чтобы усилия Украины относительно ее восстановления отвечали усилиям Украины присоединиться к Европейскому Союзу", - подчеркнул он.