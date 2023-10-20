РУС
США снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине с $1,1 млрд до $825 млн

Соединенные Штаты снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине.

Об этом свидетельствует информация на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с нынешних $1,1 млрд до $825 млн в месяц, говорится в запросе администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укреплении безопасности границ США.

Читайте також: Байден запросив у Конгресса почти $105 млрд долларов для помощи Украине и Израилю

Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

"Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США о гарантированном распределении расходов между ЕС, Японией и другими донорами", – отмечается на сайте Белого дома.

Ранее сегодня Байден запросил у Конгресса дополнительно $106 млрд. Большая часть из них - $61 млрд - предназначена Украине.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

С 1 октября США вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. В сентябре 2023 г. деньги США обеспечили треть доходов бюджета Украины. В 2024 году Минфин хотел бы получить от США финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд.

+61
А ще парочку таких весіль - і буде ще менша сума .

сестрі на роботі (Німеччина) вже встигли докорів накидати. знайомі з ЮК теж шоковані. А всі ж регулярно донатять
20.10.2023 20:11
+54
А якщо суддям- пенсіонерам хоча б на час війни розмір пенсії привести до притомрого рівня? А окрім суддів є і прокурори, і депутати.
20.10.2023 20:12
+54
Нажаль це не означає, що вони стануть меньше красти. Це лише означає, що українці стануть меньше їсти.
20.10.2023 20:17
Цілком очікувано, хоч і неприємно.
20.10.2023 20:10
мародерів підсушують
20.10.2023 20:14
це означає, що бюджетники та пенсіонери будуть менше, або з запізненням отримувати кошти
на "мародерах" - це ніяк не скажиться

замість того щоб брати безкоштовний лендліз, та закінчувати з цим
тепер прийдеться шукати кошти для бюджетників
20.10.2023 21:28
якраз-то лендліз й не безкоштовний. але брати всеодно треба.
21.10.2023 00:31
кожна країна котра отримує зброю в користування, підписує договір, що сплатить втрачену, знищену, та ремонт пошкодженної техніки

Республіканець в січні 2022 року, запропонував надати лендліз для України з наступними умовами:
- звільнення від сплати за втрачену, знищену, та ремонт пошкодженної техніки
- термін дії, поки не вирішиться конфлікт розпочатий в 2014 році
- президент подає звіти в Конгрес, як він допомагає Україні

Демократи, підтримали лендліз в квітні 2022, після початку війни, та внесли зміни
- термін дії, до 1 жовтня 2023
- президент не подає звіти

перед підписанням, надана довідка
згідно якої, витрати США оцінити не має можливості - тому що треба буде компенсувати втрачену техніки, а що буде поставлено та втрачено - не можна визначити
проте про доходи котрі отримають США - стоіть 0, тобто від України не очікують ніяких виплат
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

9 травня 2022 - лендліз підписаний президентом

дові

Лендліз закінчився 1 жовтня 2023
Поставок 0
Петиція без відповіді
https://petition.president.gov.ua/petition/196764

Історія могла би бути іншою, якби лендліз проголосували до початку війни,
або хоча б скористались після початку війни

Республіканці намагаються подовжити лендліз на 1 рік - поки не проголосували
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
21.10.2023 00:50
Теперь ти папа будешь меньше пить?
Не, теперь ви будете меньше есть.
показать весь комментарий
21.10.2023 00:44
Яжнелох 🤢:» нада просто не писати про коррупцію , до перемоги» , а МАРОДЕРИТИ , своїм не забороняю !
23.10.2023 13:59
ну патамуша пра карупцию в Україні нєкта папрасіл нє пісать да пабєди тока нє над карупциєй-ну навєрна єслі закрить глаза і рти то карупция ісчєзнєт...
показать весь комментарий
как будто и без коррупции американцы вечно будут держать нам штаны. Время восторгов и жалости прошло, пора работать.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:32
"А чем же "слуги" харчеваться будут ?!"
20.10.2023 20:55 Ответить
$61,4 млрд для Украины 20 октября 2023 г.

Более половины этих денег пойдут на поставку оружия и боеприпасов для Украины через оборонные контракты и запасы США, которые затем будут пополняться. Остальное пойдет на экономическую и оперативную помощь, разведывательную и военную логистическую поддержку, программы ядерной безопасности и переселение украинских беженцев.
14,3 миллиарда долларов для Израиля
7,4 миллиарда долларов для Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона
Лідери Європейського Союзу та Сполучених Штатів за підсумками саміту в п'ятницю(20 19 23) підтвердили готовність вивчити шляхи використання суверенних активів Росії для допомоги Україні відповідно до національного й міжнародного права.
21.10.2023 08:51
Схоже, США в Україні повторюють Південно-В'єтнамський і Афганський варіанти: замутити воду і з'-ся.
показать весь комментарий
Замутили воду кацапи. А США - наш союзник, кацапчику.
24.10.2023 14:23
А як же бути з такою собі Вікторією Нуланд?. Ти вже забув присмак печеньок від цієї "доброї феї"? Забув, як вона говорила, що США витратили на Майдан 5 міліардів доларів?
24.10.2023 14:41
Цей союзничок, замість того, щоб дати достатньо зброї, якої в нього дуже й дуже багато, з насолодою спостерігає, як українці масово гинуть в м'ясних штурмах.
показать весь комментарий
и за это спасибо.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:11
а що, це Ваша сестра вийшла заміж, що їй дорікають?
показать весь комментарий
Ну це вже питання до дорікаючих
20.10.2023 21:16
Фантастична дичина від Зеленського: "Давайте виключимо світло і будем мовчати"

https://www.youtube.com/watch?v=bH7udHdIv0w
20.10.2023 20:25
Хай сестра нагадає їм про політичних проституток Шредера і Меркель.
20.10.2023 22:49
В тебе усі сестри і брати, там де і ти. У мусохраньску вологодської області. Не чеши дурня.
21.10.2023 00:46
"У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд." - ключове слово "хотів би". А США хотіли б щоб в Україні не було коррупції та рашен-кротів при владі. Цікаво, чия наполегливість виявиться сильнішою?
20.10.2023 20:11
А "притомний рівень" це скільки? Ну просто цікаво як ви його оцінюєте.
20.10.2023 20:21
Я бы оценил так как сейчас получает солдат ВСУ без боевых ,это в среднем 25 тыс. Ни судьи ,ни прокуроры жизнями не рискуют,захотели больше ,не вопрос вперёд - покемон в руки и на штурм. Два дня назад на моих глазах при неудачном штурме сразу погибло 4 бойца,7 затрехсотилось. А то ******* пацаны 20 летние гибнут что бы эти паскуды свадьбы гуляли да пенсии по сотке получали.
20.10.2023 20:44
25 це з надбавками, чистий оклад 14-15
20.10.2023 20:51
Может не спорю.
20.10.2023 20:53
Ну так, на життя б вистачило. Щодо ризиків життю... Вони ж виносили вироки. Злочинцям. Ті відсидівши звільняються.
20.10.2023 21:02
Если выносили справедливые приговоры я не знаю ни одного случая что бы кто то после отсидки пошёл мстить ,а если тупые уроды сажают невиновных для отчётности пусть тогда пеняют на себя.
20.10.2023 21:47
Було б непогано привести хоч один випадок помсти судді...
21.10.2023 09:12
2-3 мінімалки було б справедливо.
20.10.2023 20:53
Я вибачаюсь, що втручаюсь сюди зі своєю нікому не потрібною думкою:
Притомний рівень -- середня пенсія в Україні. Справедливо? Та не треба перейматися раптовим зубожінням всіх слуг всіх влад . Там нахапали скільки, що й онукам вистачить!
21.10.2023 09:10
"Притомний рівень" - 2 800 -на місяць! Отримує старша сестра ( 38 років стажу) : пічне опалення - причеп дров- 2500 ( на опалювальнй сезон потрібно 5 причепів) Живи та радій весільним генералам!
21.10.2023 09:46
😞😥😠
21.10.2023 11:59
Ніяк не можна, адже у них величезні палаци на обігрів, прибирання, ремонти яких йдуть чималі кошти, а ще ж треба обслуговувати та заправляти елітні іномарки собі, дітям, жінкам та батькам, відпочити за кордоном, влаштувати вечірки та й шмот в бутіках не дешевий, тому, їм конче необхідні гроші. Дедалі важче жити служителям Феміди, слугам народу та їм подібним - проявіть хоч краплину співчуття до бідолашних.
20.10.2023 20:24
То може давайте відкриємо збір на їх утримання? Представити не можу скільки народ переведе
20.10.2023 20:50
Гадаю, збір на їх ліквідацію було б доцільніше організувати - якою б не була б сума, закрили б за максимально короткий термін.
20.10.2023 20:54
Банку донатів -було б закрито за 1-1,5 години! Стерненко б *****!
21.10.2023 09:48
ще через кілька років інтенсивної війни небуде зовсім з чого платити пенсії будь кому,є сумніви щодо довготривалих вливань у бюджет з боку західних партнерів.
20.10.2023 20:25
Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК Джерело:
20.10.2023 20:17
Деж тепер судді ліквідованого суду будуть харчуватися.
20.10.2023 20:17
корупція в Україні це і є -весілля, митники, велике крадівництво, судді, прокурори, тбмарафон і тп. а почалось усе прокляття з 19 року, коли 73% зебілів прийшли голосувати. Слава ЗСУ!
20.10.2023 20:19
"а почалось усе прокляття з 19 року, коли 73% зебілів прийшли голосувати" --- ізебіли якщо ти не знав існували і до того,усі 30 років незалежності,і коррупція була завжди, і мудрий нарід прекрасно з цією коррупцією зжився і стимулював її даючи взятки наліво і направо для того щоб вирішувати свої питання
20.10.2023 20:36
Не тринди "Корупція була завжди", бо навіть при януковичу так нагло не крали (наприклад, в Запоріжжі стирили 90 % гуманітарки), і на коррупцію була реакція минулої влади в вигляді звільнень (а не такі історії, як оплески Рєзнікову або як ті запоріжські ворюги отримали державні нагороди і пішли на підвищення). А в 2014-2018 взагалі то з коррупцією боролися, але 73 % ідіотів захотіли поржать
20.10.2023 20:46
Так в чому проблема докази коррупції представити і показати? До того ж американці офіціальну лінію уже давно відкрили на котру закликають звертатися усіх українців хто має докази коррупції української влади, тому що їх цікавить куди їх гроші йдуть. Вперед,на амбразуру, якщо є докази, є інструменти на це вплинути, а не нити що коррупція і ніхрена не робити
20.10.2023 20:49
здається пару років тому, даже звільнили генпрокурора, щоб не розслідував "деякі" справи,
за це Україна отримала кредит на 1млрд$
20.10.2023 21:36
Ти як дитина: справа про розкрадання гуманітарки в Запоріжжі - це справа НАБУ літа 2022-го, і докази там були в десятках папок. Але потім ворюги сфотографувалися поряд з Зе, і всім стало зрозуміло, хто кришує тих ворюг, і що боротися з ними - це покінчити своє життя як Червінський (це в кращому випадку). Тому у чесних людей уже руки опустилися, і при тому є близько 70 % невиправних ідіотів, які ще вірять в прекрасне майбутнє під проводом Зе-бандитів
20.10.2023 21:42
"Ти як дитина" --- це ти як дитина, є міжнародні механізми щоб вплинути на це, звернися до американців, зроби доповідь,що там є купу доказів, але корупція настільки страшна що вона повсюди і все шито крито. Якщо не маєш доказів по якійсь одній справі дістань по інших, звяжися з журналістами котрі говорили про ці корупції,вони доказами володіють, а сидіти розказувати "там є докази, сотні папок" це не докази, вперед, якщо, ти володієш фактами дій, американці народ конкретний, поки ти будеш просто стогнати про корупцію і не представляти жодних доказів для них це повний нуль, а часики тікають,якщо коррупція є. то з таким перебігом справ скоро в тебе вдома будуть кацапи
20.10.2023 21:56
"А в 2014-2018 взагалі то з коррупцією боролися" --- купу також було коррупційних скандалів, не треба розказувати
20.10.2023 20:52
А при чому тут коррупціонні скандали (які, до речі, всі призводили до негальних звільнень підозрюваних в коррупції?. Ви навіть зараз не зрозуміли, як працювали тоді олігархічні ЗМІ по роздуванню цих скандалів для зниження рейтингу Порошенка. Та і скандали ті були мілочєвкой в порівнянні з нинішніми. Наприклад, порівняйте справу "свинарчуків" на максимум 20 млн. грн. гіпотетичних збитків з воровством 42 млн. дол коштів вкладників Приватбанку (аж страшно писати, в чий карман пішли ті вкрадені гроші), або з десятками мільярдів украдених оплат за непоставлену зброю
20.10.2023 21:52
"Ви навіть зараз не зрозуміли, як працювали тоді олігархічні ЗМІ по роздуванню цих скандалів для зниження рейтингу Порошенка" --- ну так,я ж і забув, що ісусика трогати не можна,там було все прекрасно просто. Такий самий аргумент зараз можна і про зебіла надати, та ще й більш "залізобетонний" і сказати,що то зараз кацапська пропаганда на котру тратять бабки в сотні раз більше ніж українські олігархи на Порошенка просто обсирають.

"Та і скандали ті були мілочєвкой в порівнянні з нинішніми." --- ага, Насіров 2 млрд *******, та то таке як то кажуть

"або з десятками мільярдів украдених оплат за непоставлену зброю" --- слідство уже довело? Чи є докази? Звертайтеся будьте добрі з доказами у відповідні органи
20.10.2023 22:02
"а почалось усе прокляття з 19 року, коли 73% зебілів прийшли голосувати."
А про 38% громадян, яким ліньки було притащити свою дупу з дивану до виборчої дільниці-почуємо ? Вони теж постійно зебілів згадують і звинувачують в усіх своїх бідах.
21.10.2023 09:07
і то правда, але були 25%, які голосували проти пісюнограя.
21.10.2023 13:09
Героям Слава!
21.10.2023 12:01
Горівка знову подорожчала. Син до тата:
- тату, то тепер ти будеш менше пити?
- ні, синку, тепер ти менше будеш їсти.
Так і тут, ніхто собі любимому, хто біля корита, а ні копієчки не зменшить, а от всім нам таки доведеться менше їсти.
20.10.2023 20:20
Це за рахунок здешевшання грині на 25% у 2024? Ну гарно ж!
20.10.2023 20:22
Оберзлодії в ЗЕкоМАНДІ напружились...
20.10.2023 20:24
это тоько начало......
20.10.2023 20:31
Джордан знову пролетів, підтримка зменшилась
20.10.2023 20:32
Завтра в обмінниках-плюс 5 відсотків.
20.10.2023 20:46
- это значит что вы будете меньше красть?
- нет, это значит что вы будете меньше есть.
20.10.2023 20:54
Якщо США вдастся забеспечити контроль над владою України - щоб не крали та була б повернута дія Конституції України: щоб гілки влади були у конституційних органів, а не у "офісу Єрмака" - бюджетна допомога Україні стане дійсно Україні.
20.10.2023 21:01
Контроль над владою повинні забезпечувати самі громадяни України , якщо цого нема , то ми з громадян перетворюємось на те ж бидло , з яким зараз воюємо!
20.10.2023 21:31
Поки є війна - черговий майдан "не на часі". А от допомога партнерів не тільки фінансово, а й конторолем оборзлої влади - потрібна.
20.10.2023 22:21
Тоді питання пряме! От ,наприклад , генерал командує армією! І він зрадник , він працює на ворога! Він робить усе , щоб з однієї сторони винищити свою армію , а з іншої не підпасти під підозру у зрадництві! Він ставить на посади командирів найбездарніших або зрадників , при цьому вигукуючи патріотичні гасла!САБОТАЖ! От що роблять такі люди! САБОТАЖ під прикриттям! От подивіться 17 миттевостей весни про Штірліца, як він ревносно працював на користь нацистів , і при цьому відмітав усі звинувачення ! А при цьому на кого працював? Ну так по вашій логіці генерала усувати не можна! А Штірліц зробив дуже багато на користь Німеччини! Це логіка - не розхитуйте човен не працює , коли капітан нишком проробив дірку у дні , і човен вже йде на дно! Навіть закривати дірку не має сенсу , бо капітан зробить іншу! Треба прибрати зрадника , а потім закривати дірки! Не на часі? А коли буде на часі? Після поразки? Тоді вже точно не на часі нічого буде!
21.10.2023 00:38
53-м штатом у США нас не візьмуть, а бути під протекторатом якось не комільфо.
20.10.2023 22:13
Потрібна лише допомога на час війни.
20.10.2023 22:22
то може бути не під протекторатом США, а губернією рашки? зараз таке ******* життя, що-або, або. Слава ЗСУ!
21.10.2023 13:14
в кожного свої таргани у голові 😉
21.10.2023 14:33
У кого ще є гроші - біжіть і купуйте долари. Бо тепер долар попре вгору тому що суттєва частина тієї допомоги йшла на чорний ринок.
20.10.2023 21:11
Кулеба знає?
20.10.2023 21:14
Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн Джерело: .
То може, нарешті, закінчиться аукціон небаченої щедрості за американські гроші?
20.10.2023 21:17
Вот что выдал искусственный интеллект, что нужно делать для победы. Наши власти делают все для поражения!



Что Украине следует делать:

Реформы: Эффективная борьба с коррупцией и проведение реформ - ключевые моменты для Украины. Это не только укрепит доверие населения, но и увеличит шансы на поддержку со стороны международного сообщества.

Транспарентность: Украина должна обеспечивать прозрачность в использовании иностранных средств, чтобы убедить доноров в их эффективном использовании.

Сотрудничество с международным сообществом: Украина может продолжать сотрудничество с международными организациями и партнерами для получения помощи в реформах, обучении и других аспектах государственного управления.

Объединение населения: Времена кризиса требуют национального единства. Украинскому правительству следует работать над мобилизацией населения в поддержку общих целей и идеалов.

Информационная кампания: Правда и прозрачность могут быть мощным оружием против дезинформации и пропаганды. Украина может продолжать работать над эффективным противостоянием враждебной информационной кампании.

В любой ситуации ключевым является наличие стратегического видения, решимости и способности принимать решения в интересах государства и его граждан.
20.10.2023 21:19
Наши власти делают все для поражения! - я це видав вже давно! Але висновок який? Якщо є діагноз , то яке лікування?На телемарафоні нам кажуть - цілувати Ермака в сраку!

21.10.2023 00:42
« Вам сколько не плати, вы всё равно будете воровать.
Так хоть на зарплате сэкономим.»
20.10.2023 21:20
Ну напечатают гривню и все все получат, прада по чуть другому курсу, но не думаю что будет большая просадка гривны, ну 45 максимум в следующем году.
20.10.2023 21:28
- зєля, зєля, США сократілі помощь. ето значіт ви будєтє мєньше воровать?

- нєт, ето значіт, народ Украіни будет меньше єсть .
20.10.2023 21:34
торік тому, президент на форумі заявив, що всі корупціонери поїхали з країни, разом зі своїми грошима, і ми будемо робити все щоб вони там залишились.

Може це обмовка, може це не вірний переклад
Але якщо це політика, то не зрозуміло, що бентежить захід
- Україна буде сплачувати відсотки. це плюс
- Захід отримує нових активних громадян, котрі інвестують великі кошти в єкономіку. це плюс
- Україна, гуманними заходами позбавляється корупціонерів. Хто відмовиться виїхати під час заборони, з грошима, та ще не переслідуватись. Суспільство позбавиться корупціонерів. Це плюс - хоча дорого.
20.10.2023 21:43
Это Прицкер так порылась ?
20.10.2023 21:43
Совпадение?
Пару лет назад, она привезла 1млрд кредита, при условии, что генпрокурор будет уволен.
или эти события просто совпали по времени
20.10.2023 21:45
Вводите военный налог. Все воюющие страны в истории его вводили.

Можно ещё ввести обязательный займ победы с зарплат.
20.10.2023 21:58
Сейчас такой налог существует, в размере 1.5% с 2014 года

Согласно википедии, во время ВОВ налог был 100руб в год, зарплата в тылу 400руб
Т.е. примерно 2%

Или 0.5% не хватает?
21.10.2023 12:45
Тонкий натяк мародерам. Та Зельониє все рівно не будуть знищувати самі себе борючись з корупцією.
20.10.2023 22:11
втрата коштів нікуди не годиться. Гроші це наше все.
20.10.2023 22:13
Зрада!!!✊
20.10.2023 22:24
Це мінус 275 мільйонів доларів щомісячно, тобто це мінус 3 мільярда 300 мільйонів доларів на рік...
Та хіба це цифра, коли при владі такі неперевершені профі, як зеленський, єрмак та гетьманцев, разом із момлодшою шурмою, арахамією та шмигалем? От побачите, як ця "могучая кучка" офісно-преЗЕдентських прохвесіАналів, знайде "рішення" цих економічних проблем та блискавично когось звинуватить в тому, що в країні срака ... а по зе-шмарафону для мудрава наріда розкажуть, що "преЗЕдент" тут ваащє ніпрічьом, бо то все парахаботи та "я вам нічєво нє должен", бо я ж попереджав всіх, що "я ваш вирок", отож бачили очі, що обирали, тепер їхте, хоч повилазьте...
20.10.2023 23:27
Може менше красти будуть? Хоча навряд чи.
21.10.2023 00:09
Ага, прям как в том анекдоте "Папа водка подорожала, значит ты будешь меньше пить? Нет сынок, это значит ты будешь меньше есть".
21.10.2023 00:48
Они точно не будут яйца по 17 гривень оплачивать.
21.10.2023 00:50
США також не мають безмежні суми грошей
Україна не може знайти гроші?
Нехай заберуть у суддів прокурорів депутатів пенсії від 100 тисяч і поставлять дві тисячі
Ось тоді і вистачало б бюджету
Виходить що в Україні узаконили грабувати бюджет
Такі пенсії і зарплати не мають бути взагалі
Тому і виникає тіньова економіка бо є багато хто не хоче сплачувати податки бо знають що підуть на зарплати і пенсії суддям прокурорам депутатам
США правильно роблять
Вони мають на увазі менше давайте зарплати і пенсії таким особам і все буде гаразд
21.10.2023 07:38
Зато у нас, в одном из городов на юге Украины дорогу за 40 млн. грн. ремонтируют и еще в планах, как минимум, постройка за 2 млн. грн. 4 общественных туалетов. Кроме того, ремонт ограды парка (за сколько не знаю). Но и это еще не все. Далее, я так понимаю, гос. бюджет - ремонт в отделе полиции и установка новой ограды возле отдела МЧС
21.10.2023 09:50
Ціна ядерної зброї

В останньому випуску про музей ракетний військ, озвучено що всі стратегічні ракети були націлені на США. Ціна стримування для США коштувала 30млрд в рік

А мали ми ось що:
близько 4155 ядерних боєзарядів, з них майже 3000 - для тактичної ядерної зброї.
Для порівняння: Франція має 300, Велика Британія - 215.
176 ракетних комплексів "Окремий старт" - шахтно-пускових установок (ШПУ) для міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43-ї ракетної армії.
Це 130 рідкопаливних РС-18 (за класифікацією НАТО, SS-19), по шість боєголовок кожна, та 46 твердопаливних РС-18 (SS-19), по 10 боєголовок кожна.
Понад 100 стратегічних бомбардувальників - 18 Ту-160, 25 Ту-95МС і 60 Ту-22 різних модифікацій.

Драйвером ядерного роззброєння стали США
Передовсім Штати хотіли впевнитися, що спрямовані в їхній бік міжконтинентальні ракети ніколи не стартують, а Ту-160 ніколи не перетнуть Атлантику.

"Якщо ви не виконаєте завдання вивезти боєголовки з України, почнеться не просто тиск, а блокада України (…) не тільки з боку США. Європа їх підтримала в цьому плані. Санкції, блокада - це було прямо сказано"

За приблизними підрахунками парламентської ТСК 2019 року, орієнтовна вартість системи пускових установок разом зі всією інфраструктурою 43-ї ракетної армії оцінюється щонайменше у 100 млрд доларів.

************* на той час Ту-160 оцінювали в понад 250 млн доларів.

2019 році парламентська ТСК порахувала, що українська тактична та стратегічна зброя містили 66,49 тонни високозбагачених ядерних матеріалів, які, спираючись на міжнародні документи та дані, можна оцінити в 68,7 млрд доларів.

Компенсація від США вклалася в 350 млн доларів, виділених за т. зв. програмою Нанна-Лугара переважно на будівництво житла для вже не потрібних Україні ракетників. Крім того, приблизно на $170 млн США надали технічну допомогу в ліквідації ШПУ

Під тиском, та шантажем основного вигодонабувача - Україна зробила вклад, щоб на планеті всі жили більш безпечно на сумму
25 років * 30 млрд за стримування + 100млрд за шахти + 68 млрд за ядерні матеріали + 5млрд літаки = 923млрд

З одної сторони Україні начебто юридично нічого не винні...
Проте більш спокійне життя, мабуть чогось варте, та єкономія на стримуванні все таки була значна 30 млрд в рік
21.10.2023 13:16
