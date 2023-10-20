США снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине с $1,1 млрд до $825 млн

Соединенные Штаты снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине.

Об этом свидетельствует информация на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с нынешних $1,1 млрд до $825 млн в месяц, говорится в запросе администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и укреплении безопасности границ США.

Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

"Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США о гарантированном распределении расходов между ЕС, Японией и другими донорами", – отмечается на сайте Белого дома.

Ранее сегодня Байден запросил у Конгресса дополнительно $106 млрд. Большая часть из них - $61 млрд - предназначена Украине.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

С 1 октября США вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. В сентябре 2023 г. деньги США обеспечили треть доходов бюджета Украины. В 2024 году Минфин хотел бы получить от США финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд.