Запрос Байдена о помощи Украине и Израилю решающий для безопасности США, - Салливан
Запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Салливана, вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и полномасштабная война России против Украины являются "глобальным переломным моментом".
"Этот бюджетный запрос имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа", - отметил советник Белого дома.
Він ще щось розповідае! Борцун з парашею :
Ні. Це не Блинкін, Курт Волкер або Джон МакКейн.
Треба дивитися що він робе.
А робе він політику « ми будемо підтримувати Україну скільки можливо».
А треба» ми будемо підтримувати Україну до Перемоги».
Відчуваете різницю?
Його «скільки можливо» це е фактично « ми не дамо рф програти бо ми боремося її распаду»
Тому він «гальмує» передачу ********* зброї до України. Атакамси на 300 км. F16, та інше.
Він мае доступ до вуха Байдена 24/7.
Він завжди вискакує після промови Презідента США та каже «ви не так його зрозуміли»…
Саліван був та е ще той « друг». С такими друзями і враги не потрібні.
Звісно, що не все вибухне і, звісно, в моїх парах немає Балкан і Південної та Латинської Америки, але кремляді будуть робити все можливе, щоб конфлікти у світі розросталися.
Допоки не буде знищене джерело тероризму, доти спокою людству не буде.
Але х...... рванул на 5000 как на 500 і ..... спекся.....