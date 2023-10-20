РУС
Запрос Байдена о помощи Украине и Израилю решающий для безопасности США, - Салливан

Запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Салливана, вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и полномасштабная война России против Украины являются "глобальным переломным моментом".

Читайте также: Байден запросил у Конгресса почти $105 млрд долларов для помощи Украине и Израилю

"Этот бюджетный запрос имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа", - отметил советник Белого дома.

неужели и для него это стало ясно
20.10.2023 20:35 Ответить
Глаза б мої його не бачили!

Він ще щось розповідае! Борцун з парашею :

Ні. Це не Блинкін, Курт Волкер або Джон МакКейн.
20.10.2023 20:35 Ответить
Ось що робить скорочення контактів з Єрмаком - і Салліван починає казати те що потрібно.
20.10.2023 20:39 Ответить
Саллі в кінці кінців зрозумів, що там, на Банковій, сидять нікчеми, до того ж глобальні.
20.10.2023 21:13 Ответить
Те що каже Саліван ні коштуе НІЧОГО!

Треба дивитися що він робе.

А робе він політику « ми будемо підтримувати Україну скільки можливо».
А треба» ми будемо підтримувати Україну до Перемоги».

Відчуваете різницю?

Його «скільки можливо» це е фактично « ми не дамо рф програти бо ми боремося її распаду»

Тому він «гальмує» передачу ********* зброї до України. Атакамси на 300 км. F16, та інше.

Він мае доступ до вуха Байдена 24/7.

Він завжди вискакує після промови Презідента США та каже «ви не так його зрозуміли»…

Саліван був та е ще той « друг». С такими друзями і враги не потрібні.
20.10.2023 23:37 Ответить
ATACMS зараз виготовляються промисловістю США?
21.10.2023 01:04 Ответить
ганьба!
20.10.2023 20:42 Ответить
А давайте продовжимо перелік: Індія-Пакістан, Китай-Тайвань, КНДР-Південна Корея, Туреччина-Греція...
Звісно, що не все вибухне і, звісно, в моїх парах немає Балкан і Південної та Латинської Америки, але кремляді будуть робити все можливе, щоб конфлікти у світі розросталися.

Допоки не буде знищене джерело тероризму, доти спокою людству не буде.
20.10.2023 20:51 Ответить
20.10.2023 20:52 Ответить
Ось зла скоординувала все в часі. Осєнній марафон х..... та його посіпак.
Але х...... рванул на 5000 как на 500 і ..... спекся.....
20.10.2023 21:46 Ответить
Класичний приклад перевзування на льоту, але костюмчик залишився той самий...ми добре пам'ятаємо перші його виступи. Що змінилось?
21.10.2023 06:43 Ответить
 
 