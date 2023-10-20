Запрос Байдена о помощи Украине и Израилю решающий для безопасности США, - Салливан

Запрос президента США Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Салливана, вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и полномасштабная война России против Украины являются "глобальным переломным моментом".

"Этот бюджетный запрос имеет решающее значение для укрепления национальной безопасности Америки и обеспечения безопасности американского народа", - отметил советник Белого дома.