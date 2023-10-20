Украина будет получать ATACMS, пока не освободит все свои территории, - Данилов

Поставки США Украине ракет ATACMS будут продолжаться, пока наше государство не освободит все свои территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинскому Радио заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, что мы их используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно захвачена террористами. Мы выражаем благодарность нашему президенту за то, что он непосредственно занимается этим вопросом. Общаясь с президентом Соединенных Штатов, каждый раз Зеленский поднимает вопрос именно дальнобойного оружия", - отметил секретарь СНБО.

Он также отметил, что этот вопрос является ключевым в переговорах президентов Украины и США.

Читайте также: Поставка Киеву ракет ATACMS опровергает аргументы тех, кто говорит об ослаблении поддержки Украины, - Кулеба

Относительно технических характеристик ATACMS Данилов добавил: "Я не могу сегодня говорить, на какое расстояние они будут отправляться. Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не прекратятся".

Напомним, 17 октября Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS.

17 октября, сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске.

После этого издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Однако, где именно их применили, в материале не уточняется. Позже информацию о применении ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.