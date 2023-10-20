РУС
Новости
Украина будет получать ATACMS, пока не освободит все свои территории, - Данилов

Поставки США Украине ракет ATACMS будут продолжаться, пока наше государство не освободит все свои территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинскому Радио заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, что мы их используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно захвачена террористами. Мы выражаем благодарность нашему президенту за то, что он непосредственно занимается этим вопросом. Общаясь с президентом Соединенных Штатов, каждый раз Зеленский поднимает вопрос именно дальнобойного оружия", - отметил секретарь СНБО.

Он также отметил, что этот вопрос является ключевым в переговорах президентов Украины и США.

Читайте также: Поставка Киеву ракет ATACMS опровергает аргументы тех, кто говорит об ослаблении поддержки Украины, - Кулеба

Относительно технических характеристик ATACMS Данилов добавил: "Я не могу сегодня говорить, на какое расстояние они будут отправляться. Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не прекратятся".

Напомним, 17 октября Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS.

17 октября, сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске.

После этого издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Однако, где именно их применили, в материале не уточняется. Позже информацию о применении ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.

Данилов Алексей (1066) ATACMS (139)
20.10.2023 21:04 Ответить
"Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням"
Гарно підлизнув
20.10.2023 21:03 Ответить
20.10.2023 21:39 Ответить
20.10.2023 21:03 Ответить
хто в цих адміністраціях чи охвісах не лиже, той офшорів не має. тому лизали, лижуть і лизати будуть. на жаль не лише у владі, навіть на побутовому рівні. всякий хто вищий той нижчого гне, дужий безсилого давить і жме. такі реалії.
20.10.2023 21:13 Ответить
Один в один, як в рашці, коли про путлєра не забувають згадувати.
20.10.2023 21:58 Ответить
20.10.2023 21:04 Ответить
а в Вознесенске хорошей звезды русне дали . бежали аж до Херсона
20.10.2023 21:16 Ответить
20.10.2023 21:39 Ответить
20.10.2023 21:05 Ответить
Це точно? А то вийде як з Кримом навесні...
20.10.2023 21:06 Ответить
От як хочу почути яку авторитетну заяву,то це зразу Данілова слухаю
20.10.2023 21:06 Ответить
Це правильно. Тільки так і треба.
А ще треба оздоблювати належним чином. Починати голосом Лєвітана: "Вніманіє вніманіє гаваріт Данілов! работают всє радіостанциі Украіни! Слушайтє саабщєніє РНБО!"
20.10.2023 21:55 Ответить
Тоді Арестович обідиться,скаже що конкурент задіяв адмінресурс.
20.10.2023 21:59 Ответить
Точно. Голос Лєвітана - ще той адмінресурс. Совки аж кип'ятком ссуцься від нього...
20.10.2023 22:03 Ответить
Напевно все залежить від Данілова, Зеленського і Єрмака, а не від Байдена та Конгреса США, якщо так заявляє. Остапа (ветеринара) знову понесло........
20.10.2023 21:06 Ответить
А в Америці про це знають?
20.10.2023 21:07 Ответить
он собирает их по американским чертежам в своём гараже.
20.10.2023 21:12 Ответить
а 60 лярдов на хрена ?
20.10.2023 21:17 Ответить
пока его слова не имеют желаемого наполнения.
20.10.2023 21:26 Ответить
НУ РАЗВЕ МОЖНО СЕРЬЕЗНО ОТНОСИТСЯ К ДАНИЛОВУ,ПОСЛЕ ТАКОЙ ЗАЯВЫ?
20.10.2023 21:16 Ответить
типовий представник зеленої влади: пихатий типий рагуль.
20.10.2023 21:31 Ответить
Це так данілов вирішив? Крутий перець...
показать весь комментарий
А тоді війна і не закінчиться.
20.10.2023 21:17 Ответить
ВИЛІЗЛО.СКАЗАЛО.
20.10.2023 21:17 Ответить
Ляпнув що в воду перднув....
20.10.2023 21:17 Ответить
Скоріше в борошно -- забагато пилу і смороду, але немає жодного толку! Ну якщо тільки своїх кураторів із москви попередив...
20.10.2023 21:28 Ответить
От же дуполіз, він так велізє зєлєпукіна що скоро його трахне!!!! Муділо!!!!
20.10.2023 21:18 Ответить
пора уже Томагавки поставлять
20.10.2023 21:19 Ответить
Підбирав би краще для бойових кіз будьоновки, принаймні, це більш відповідає його спеціальності.
20.10.2023 21:19 Ответить
всё идёт по плану
20.10.2023 21:21 Ответить
якщо поділити на 10 то цілком реальні цифри загальних втрат
20.10.2023 21:24 Ответить
От цікаво: як вони за останній тиждень знищили аж 12 літаків, якщо усе ППО та всі ВПС України вони знищили ще до кінця лютого 2022-го?

Мабуть тому кокошнікову (чи як його там) перепало трохи з "аргентинської дип пошти"
20.10.2023 21:27 Ответить
там хтось приніс в мо рф Digital Combat Simulator.
20.10.2023 21:34 Ответить
яка "цінна" інформація, якій давно "довіряють" навіть на )(уйлостані. Викладайте ще й зведення кукарікала, засраного горобця, машки немитоголової, помийного бачка....
20.10.2023 21:41 Ответить
Нигде так много не здят, как на охоте, на войне и после посещения публичного дома
20.10.2023 21:55 Ответить
зебілчики в екстазі, виявляється поставки ракет залежать від 300 інженера та лічна бубачкі сонцесяйного, а не волі народу США та їх керівництва.
20.10.2023 21:21 Ответить
"Ми висловлюємо подяку нашому Президенту за те, що він безпосередньо займається цим питанням." Джерело:

Оце й бентежить. Хтось може нагадати мені хоч щось, що було "під контролем Президента" і увінчалось успіхом? Про Журавля, який помирав "під особистим контролем Президента" навіть згадувати болісно. Про "Азовців", які здалися з "Азовсталі" під "гарантії Президента" теж...
20.10.2023 21:22 Ответить
их давно нужно было несколько сотен сразу поставить, а не показывать свою работу, поставляя по 20 шт
20.10.2023 21:23 Ответить
Цапи в себе вже похвастались , що вже три Атакмс збили. Брехуни.
20.10.2023 21:31 Ответить
Їх на территорії України ніколи не буде більше чим розвіданих і одобрених цілей для них. І це прекрасно.
20.10.2023 21:43 Ответить
розійшовсь, шо прям щас нову поему напише "зелёный не лох"
"зелёный та ATACMS близнецы братья, кто более Украине ценен
мы говорим зелёный - подразумеваем ATACMS
мы говорим ATACMS - подразумеваем зелёный" )))
20.10.2023 21:27 Ответить
Хто з цих владних дебілів ще не пропіарився по ATACAMS?
20.10.2023 21:35 Ответить
А можно тупо с атаксма скопировать свою ракету?

Вроде такая технология есть. Забыл, как называется. Вроде реверс индженеринг.
20.10.2023 21:42 Ответить
Данілов це від імені Госдепу США сказав чи від імені Васі з водокачки?
20.10.2023 21:52 Ответить
Хорошее заявление для телемарафета
20.10.2023 22:03 Ответить
як би таке сказав президент США Байден, то я повірив, а хто такий данілов? лише ветеринар з зеленого колгоспу. тому немає віри. так от-все залежить від США, а не від пастуха корів, яких теж вже немає.
20.10.2023 22:04 Ответить
а ти хто такий?
20.10.2023 22:07 Ответить
Я громадянин України, читач цензор.нет. Слава ЗСУ!
20.10.2023 22:16 Ответить
Далеко підеш...
20.10.2023 22:23 Ответить
Нє, ну якщо це сказав ветеринар, який вже 100 разів обсирався в своїх прогнозах і деякі були діаметрально протилежними, то можна дійти одразу до висновків, що Україна не буде отримувати стільки ракет, ані те що зможе деокупувати хоч якісь теріторії(не кажучи про всі).
20.10.2023 22:27 Ответить
Краще б про це сказав Байден. А поца Данілова вже багато раз на кіздєжу палили.
20.10.2023 23:00 Ответить
Комсорг Данілов подякував Зеленського ,
а не Президента США
Джо Байдена за поставки в нашу краіну ракет ATACMS🙁
20.10.2023 23:36 Ответить
А як щодо того щоби виробляти власні ракети з подібними характеристиками? В Україні є всі необхідні технології , спеціалісти і потужності. Ті хто буде гавкати що кацапи ***********- ідіть в сраку, виробництво можна як подрібнити, так і розмістити на глибині метрополітену, під київським Арсеналом наприклад є готові підземні цехи. Але ж кому потрібна Україна з власним ракетобудуванням??
21.10.2023 00:30 Ответить
Байден, Джо... нужна новая партия... эту уже отстреляли! Ждем, очень )
21.10.2023 10:26 Ответить
 
 