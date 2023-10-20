Украина будет получать ATACMS, пока не освободит все свои территории, - Данилов
Поставки США Украине ракет ATACMS будут продолжаться, пока наше государство не освободит все свои территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинскому Радио заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Это не первое и не последнее получение нами ракет ATACMS. У нас есть договоренность с нашими партнерами, что мы их используем исключительно по территории нашей страны, которая на сегодняшний день временно захвачена террористами. Мы выражаем благодарность нашему президенту за то, что он непосредственно занимается этим вопросом. Общаясь с президентом Соединенных Штатов, каждый раз Зеленский поднимает вопрос именно дальнобойного оружия", - отметил секретарь СНБО.
Он также отметил, что этот вопрос является ключевым в переговорах президентов Украины и США.
Относительно технических характеристик ATACMS Данилов добавил: "Я не могу сегодня говорить, на какое расстояние они будут отправляться. Я точно могу сказать, что у некоторых будет гореть одно место после следующих партий. И это будет обязательно продолжаться до тех пор, пока мы не освободим наши территории. До этого времени поставки оружия не прекратятся".
Напомним, 17 октября Белый дом официально подтвердил предоставление Украине ATACMS.
17 октября, сообщалось, что ВСУ ударили по вертолетам и оборудованию аэродромов в Луганске и Бердянске.
После этого издание The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ во вторник впервые ударили ракетами ATACMS по российским войскам. Однако, где именно их применили, в материале не уточняется. Позже информацию о применении ATACMS подтвердил президент Владимир Зеленский.
Гарно підлизнув
А легендарного "Марчелло" сейчас власть старательно старается "забыть" в истории спасения Одессы и Южноукраинской АЭС от оккупации. Как и не было его.
А ще треба оздоблювати належним чином. Починати голосом Лєвітана: "Вніманіє вніманіє гаваріт Данілов! работают всє радіостанциі Украіни! Слушайтє саабщєніє РНБО!"
Мабуть тому кокошнікову (чи як його там) перепало трохи з "аргентинської дип пошти"
Оце й бентежить. Хтось може нагадати мені хоч щось, що було "під контролем Президента" і увінчалось успіхом? Про Журавля, який помирав "під особистим контролем Президента" навіть згадувати болісно. Про "Азовців", які здалися з "Азовсталі" під "гарантії Президента" теж...
"зелёный та ATACMS близнецы братья, кто более Украине ценен
мы говорим зелёный - подразумеваем ATACMS
мы говорим ATACMS - подразумеваем зелёный" )))
Вроде такая технология есть. Забыл, как называется. Вроде реверс индженеринг.
а не Президента США
Джо Байдена за поставки в нашу краіну ракет ATACMS🙁