РУС
Войска РФ нанесли ракетный удар по дачному кооперативу в Кривом Роге: погиб мужчина, женщина получила ранения

кривий,ріг

Оккупанты ударили ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг ударил ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.

Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали. Все последствия уточняются", – написал он.

Кривой Рог (1432) обстрел (29065)
Московитів хамаз, як є. Денацифікація від *****
показать весь комментарий
20.10.2023 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/Ln84bJDUXVw
показать весь комментарий
20.10.2023 22:17 Ответить
 
 