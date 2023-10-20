Войска РФ нанесли ракетный удар по дачному кооперативу в Кривом Роге: погиб мужчина, женщина получила ранения
Оккупанты ударили ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг ударил ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.
Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.
Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали. Все последствия уточняются", – написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий20.10.2023 22:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий20.10.2023 22:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль