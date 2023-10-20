Войска РФ нанесли ракетный удар по дачному кооперативу в Кривом Роге: погиб мужчина, женщина получила ранения

Оккупанты ударили ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг ударил ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге.

Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже ликвидировали. Все последствия уточняются", – написал он.

