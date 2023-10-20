Украина будет более подготовлена к защите энергосистемы от российских атак, чем в прошлом году, - Данилов
В 2023 году энергосистема Украины защищена от ракетных ударов РФ лучше, чем в прошлом.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно защиты энергосистемы у нас состоялось четыре заседания Ставки Верховного главнокомандующего и заседание Совета нацбезопасности и обороны. И я могу сказать, что этот вопрос стоит на контроле. Каждая наша область имеет свою задачу, соответствующие министерства работают по этому вопросу. Что касается подготовки до зимы — сегодня этот вопрос номер один для того, чтобы наши граждане как можно меньше страдали от ракетных ударов по объектам нашей критической инфраструктуры, которые сумасшедшая Россия постоянно наносила зимой. Я думаю, что мы будем более подготовлены, чем в прошлом году. Потому что у нас уже опыт, мы понимаем, что и откуда ждать", — сказал Данилов.
По его словам, некоторые страны имеют свои внутренние нормативно-правовые акты, не позволяющие им продать Украине средства ПВО. "Поэтому некоторые средства будут передаваться в аренду на то время, на которое потребуется, для того чтобы мы имели возможность и способность", - сказал секретарь СНБО.
Данилов заверил, что украинские силы ПВО имеют технику, способную сбивать и российские "Кинжалы". "Угроза от "Кинжалов" никуда не исчезает. Я не знаю, кого здесь Путин собирается пугать. Россияне периодически их запускают в нашу сторону, но мы уже имеем определенные элементы противовоздушной обороны, которые позволяют сбивать "Кинжалы". И мы уже над Киевом это неоднократно доказывали", - отметил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не тому, що ЗЄ-влада щось зробила, а тому, що українці з переляку вже самі максимально підготувалися.
Доречі, теж саме діється і з забезпеченням фронту - нуль ефекту від діяльності ЗЄвлади, все тримається на поставках Заходу, волонтерах та донатах.
Забрали з місцевих бюджетів майже все (ще й ПДФО військових збираються забрати), але виконання необхідних дій поклали на місцеву владу
І знову все у майбутньому часі, обіцянки, які підкріплені "контролем Президента"...
А "контроль Президента" у нас найвеличніший! Тому ніхто (звичайного, людського зросту) не бачить вдалого завершення хоть чогось, що було "під контролем Президента"
Особисте невиконання, прямих функцій державних осіб, Українці побачили на собі персонально з кривавими наслідками!!
Соромязливий Данилов, чомусь прокліпав очима і на це, ні пари з вуст…
Мабуть, за >1,5 роки, генпрокурор та Дбр повинні щось і прозвітувати!