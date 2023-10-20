Украина будет более подготовлена к защите энергосистемы от российских атак, чем в прошлом году, - Данилов

В 2023 году энергосистема Украины защищена от ракетных ударов РФ лучше, чем в прошлом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно защиты энергосистемы у нас состоялось четыре заседания Ставки Верховного главнокомандующего и заседание Совета нацбезопасности и обороны. И я могу сказать, что этот вопрос стоит на контроле. Каждая наша область имеет свою задачу, соответствующие министерства работают по этому вопросу. Что касается подготовки до зимы — сегодня этот вопрос номер один для того, чтобы наши граждане как можно меньше страдали от ракетных ударов по объектам нашей критической инфраструктуры, которые сумасшедшая Россия постоянно наносила зимой. Я думаю, что мы будем более подготовлены, чем в прошлом году. Потому что у нас уже опыт, мы понимаем, что и откуда ждать", — сказал Данилов.

По его словам, некоторые страны имеют свои внутренние нормативно-правовые акты, не позволяющие им продать Украине средства ПВО. "Поэтому некоторые средства будут передаваться в аренду на то время, на которое потребуется, для того чтобы мы имели возможность и способность", - сказал секретарь СНБО.

Данилов заверил, что украинские силы ПВО имеют технику, способную сбивать и российские "Кинжалы". "Угроза от "Кинжалов" никуда не исчезает. Я не знаю, кого здесь Путин собирается пугать. Россияне периодически их запускают в нашу сторону, но мы уже имеем определенные элементы противовоздушной обороны, которые позволяют сбивать "Кинжалы". И мы уже над Киевом это неоднократно доказывали", - отметил секретарь СНБО.