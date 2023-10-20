РУС
Украина будет более подготовлена к защите энергосистемы от российских атак, чем в прошлом году, - Данилов

В 2023 году энергосистема Украины защищена от ракетных ударов РФ лучше, чем в прошлом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно защиты энергосистемы у нас состоялось четыре заседания Ставки Верховного главнокомандующего и заседание Совета нацбезопасности и обороны. И я могу сказать, что этот вопрос стоит на контроле. Каждая наша область имеет свою задачу, соответствующие министерства работают по этому вопросу. Что касается подготовки до зимы — сегодня этот вопрос номер один для того, чтобы наши граждане как можно меньше страдали от ракетных ударов по объектам нашей критической инфраструктуры, которые сумасшедшая Россия постоянно наносила зимой. Я думаю, что мы будем более подготовлены, чем в прошлом году. Потому что у нас уже опыт, мы понимаем, что и откуда ждать", — сказал Данилов.

По его словам, некоторые страны имеют свои внутренние нормативно-правовые акты, не позволяющие им продать Украине средства ПВО. "Поэтому некоторые средства будут передаваться в аренду на то время, на которое потребуется, для того чтобы мы имели возможность и способность", - сказал секретарь СНБО.

Читайте также: Силами ПВО сбиты 3 из 17 воздушных целей: РФ ночью атаковала баллистикой и ударными БПЛА

Данилов заверил, что украинские силы ПВО имеют технику, способную сбивать и российские "Кинжалы". "Угроза от "Кинжалов" никуда не исчезает. Я не знаю, кого здесь Путин собирается пугать. Россияне периодически их запускают в нашу сторону, но мы уже имеем определенные элементы противовоздушной обороны, которые позволяют сбивать "Кинжалы". И мы уже над Киевом это неоднократно доказывали", - отметил секретарь СНБО.

+13
Нахіба хизуватися тим що буде?! Історія довбнів нічому не вчить...
20.10.2023 21:22 Ответить
20.10.2023 21:22 Ответить
+10
П - значит провидец Ну, или другое слово

20.10.2023 21:22 Ответить
20.10.2023 21:22 Ответить
+9
Луганська "бригада". Третій зліва:
20.10.2023 21:47 Ответить
20.10.2023 21:47 Ответить
Якщо це говорит Данілов, то все буде навпаки !
20.10.2023 21:19 Ответить
20.10.2023 21:19 Ответить
Це означає: купляємо ліхтарики і теплі кальсони!
20.10.2023 21:46 Ответить
20.10.2023 21:46 Ответить
Ну от саме тому буде не так, як того року.

Не тому, що ЗЄ-влада щось зробила, а тому, що українці з переляку вже самі максимально підготувалися.

Доречі, теж саме діється і з забезпеченням фронту - нуль ефекту від діяльності ЗЄвлади, все тримається на поставках Заходу, волонтерах та донатах.
20.10.2023 22:01 Ответить
20.10.2023 22:01 Ответить
Якщо перекласти на нормальну мову - "гроші на відновлення енергетики ми вже вкрали,а відсутність електроенергії та тепла спишемо на нові обстріли".
20.10.2023 22:02 Ответить
20.10.2023 22:02 Ответить
20.10.2023 21:21 Ответить
20.10.2023 21:21 Ответить
Знову зоофіл заговорив.
20.10.2023 21:22 Ответить
20.10.2023 21:22 Ответить
Нахіба хизуватися тим що буде?! Історія довбнів нічому не вчить...
20.10.2023 21:22 Ответить
20.10.2023 21:22 Ответить
Цей захисничок уже був поназахищав і перед широкомасштабним та і після. Готував би краще промову для свого захисту в майбутньому суді!
20.10.2023 21:22 Ответить
20.10.2023 21:22 Ответить
П - значит провидец Ну, или другое слово

20.10.2023 21:22 Ответить
20.10.2023 21:22 Ответить
3,14здобол типу обдристовичів та подоляків.
20.10.2023 21:27 Ответить
20.10.2023 21:27 Ответить
І тут ветеринара понесло...
20.10.2023 21:25 Ответить
20.10.2023 21:25 Ответить
так-так, знаємо - і Шахеди не страшні бо металолом, і В Криму ми вже з літа цього року, купаємося
20.10.2023 21:29 Ответить
20.10.2023 21:29 Ответить
300 інженер тут правду говорить адже минулого року в цю пору захисту енергосистеми не було взагалі, тільки після 1 прильотів 10.10 почали щось думати...
20.10.2023 21:30 Ответить
20.10.2023 21:30 Ответить
Захист буде (колись, якщо взагалі збудеться), засідання відбулись (вже збулося)
Забрали з місцевих бюджетів майже все (ще й ПДФО військових збираються забрати), але виконання необхідних дій поклали на місцеву владу
І знову все у майбутньому часі, обіцянки, які підкріплені "контролем Президента"...
А "контроль Президента" у нас найвеличніший! Тому ніхто (звичайного, людського зросту) не бачить вдалого завершення хоть чогось, що було "під контролем Президента"
20.10.2023 21:38 Ответить
20.10.2023 21:38 Ответить
Луганська "бригада". Третій зліва:
20.10.2023 21:47 Ответить
20.10.2023 21:47 Ответить
Ну а що. Прийшов до успіху ветеринар.
20.10.2023 21:58 Ответить
20.10.2023 21:58 Ответить
Братва отдыхает. Нынешний секретарь СНБО, тогдашний бандит Мячик - в малиновом пиджаке в центре. Слева - Доброслав, справа - Владислав Горюшко по кличке «Гореман»
21.10.2023 09:21 Ответить
21.10.2023 09:21 Ответить
так,нехай українцям буде сюрприз..
20.10.2023 21:52 Ответить
20.10.2023 21:52 Ответить
У популістів слабка пам'ять. Не пам'ятають про що лапшили минулого разу. А минулого разу вони лякали, що ситуація буде гірше ніж минулої зими. Але говорити правду яка не подобається популістам не потрібно. Потрібно нести красиву звиздьож. Тому слухайте чергову заспокійливу локшину.
20.10.2023 22:08 Ответить
20.10.2023 22:08 Ответить
А як покарані керівники ЦОВВ за саботаж з підготовки цього напряму національної економіки з 2019 року!? Закони треба було виконувати!!
Особисте невиконання, прямих функцій державних осіб, Українці побачили на собі персонально з кривавими наслідками!!
Соромязливий Данилов, чомусь прокліпав очима і на це, ні пари з вуст…
Мабуть, за >1,5 роки, генпрокурор та Дбр повинні щось і прозвітувати!
20.10.2023 22:09 Ответить
20.10.2023 22:09 Ответить
Нуу якщо вони взяли під контроль то варто очікувати проблем
20.10.2023 22:14 Ответить
20.10.2023 22:14 Ответить
Раз сам данілов сказав, що буде все добре - значить буде срака
20.10.2023 22:23 Ответить
20.10.2023 22:23 Ответить
Тримаємося!!!!
20.10.2023 22:46 Ответить
20.10.2023 22:46 Ответить
Обіцянки цяцянки ,як любить зе!
21.10.2023 09:08 Ответить
21.10.2023 09:08 Ответить
Щось....щось ...як ото корова на асфальті !!!Вже відключають...
21.10.2023 11:48 Ответить
21.10.2023 11:48 Ответить
а скільки збудували підземних трансформаторів? а ниху..., на старе місце вкинули халявне обладнання тариф у двоє підняли і ліплять горбатога, циркові гниди.
21.10.2023 12:32 Ответить
21.10.2023 12:32 Ответить
 
 