События на Ближнем Востоке не затмят поддержку ЕС Украины, - фон дер Ляйен

Евросоюз не ослабит твердую и масштабную поддержку Украины в условиях ее противостояния российской агрессии – несмотря на необходимость реагирования на усиление конфликта на Ближнем Востоке, связанном с атакой ХАМАС на Израиль.

Об этом заявила в пятницу во время Второго саммита США-ЕС в Вашингтоне президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позвольте мне подчеркнуть, что события на Ближнем Востоке не будут отвлекать нас от нашей твердой поддержки Украины", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Читайте также: Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ выделил Украине около 90 млрд долларов помощи, - фон дер Ляйен

"Мы также своими совместными действиями добиваемся того, чтобы способность России вести войну была максимально ограничена, а виновные были привлечены к ответственности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Европейской Комиссии также подчеркнула необходимость для демократий по всему миру сохранять единство как для реагирования на агрессию со стороны автократий, так и в ответ на другие глобальные вызовы.