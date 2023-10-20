РУС
События на Ближнем Востоке не затмят поддержку ЕС Украины, - фон дер Ляйен

Евросоюз не ослабит твердую и масштабную поддержку Украины в условиях ее противостояния российской агрессии – несмотря на необходимость реагирования на усиление конфликта на Ближнем Востоке, связанном с атакой ХАМАС на Израиль.

Об этом заявила в пятницу во время Второго саммита США-ЕС в Вашингтоне президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позвольте мне подчеркнуть, что события на Ближнем Востоке не будут отвлекать нас от нашей твердой поддержки Украины", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Читайте также: Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения РФ выделил Украине около 90 млрд долларов помощи, - фон дер Ляйен

"Мы также своими совместными действиями добиваемся того, чтобы способность России вести войну была максимально ограничена, а виновные были привлечены к ответственности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Европейской Комиссии также подчеркнула необходимость для демократий по всему миру сохранять единство как для реагирования на агрессию со стороны автократий, так и в ответ на другие глобальные вызовы.

Іде 3 світова війна, це не просто сюжет якогось фільму, а реальність. Де буде наступний фронт, ще не відомо,краще знищити уже в Ізраїлі і надати усе для знищення ворога на території України. Повне знищення.
20.10.2023 21:42 Ответить
Світ просто ще повністю цього не усвідомив
21.10.2023 06:21 Ответить
Дякуємо.
20.10.2023 22:11 Ответить
Здається що діду Джо і тітка Урсула роблять більш корисну справу ніж матінка Богородиця, до якої все ніяк не дійдуть листи з проханнями спасти і захістити. Мабуть пошта недопрацьовує
20.10.2023 22:30 Ответить
Але ця Богородиця давно сказала,що Україна переможе. Кривавий шлях, жахливий, але переможний
20.10.2023 22:36 Ответить
Ні, ну якщо вам відомо що це сказала сама Богородиця, то це все змінює. Мені так не пощастило і поки ще щовечера запевнює в перемозі такий собі пан Зеленський.
20.10.2023 22:53 Ответить
Моя сестра була егоїсткою в тому житті, до війни. Сьогодні вона мудра як ніколи. Це її слова. Я їй вірю, а що говорить по папірцю хлопчика, то мені не дуже цікаво. Усе буде Україна
20.10.2023 22:58 Ответить
 
 