КНДР трудоустраивала тысячи ІТ-специалистов в компании США для финансирования создания баллистических ракет

Тысячи сотрудников в области информационных технологий, работающих в американских компаниях, годами тайно посылали миллионы долларов из своей зарплаты в Северную Корею. Деньги уходили на создание баллистических ракет.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сообщается, что Северная Корея отправляла в компании в Сент-Луисе и других городах США тысячи своих квалифицированных ІТ-работников с фальшивыми документами, чтобы они там получили работу.

Специалисты жили преимущественно в Китае и России и работали на американские компании удаленно.

По данным следствия, подосланные ІТ-работники ежегодно перечисляли миллионы долларов из своих зарплат в пользу северокорейских программ вооружений. В некоторых случаях они также проникали в компьютерные сети и похищали информацию из компаний, которые их нанимали.

В рамках еще продолжающегося расследования уже конфисковано 1,5 млн долларов.

Еще в мае 2022 года Государственный департамент, Министерство финансов и ФБР сообщали, что в последние годы режим Ким Чен Ына "уделяет особое внимание образованию и подготовке кадров" в сфере ІТ-технологий.

ІТ-специалисты из КНДР спроектировали 17 доменов веб-сайтов так, чтобы они выглядели как домены законных американских компаний, предоставляющих ІТ-услуги, тем самым помогая работникам скрыть свою подлинную личность и местонахождение при подаче онлайн-заявки на удаленную работу для компаний в США и других компаниях по всему миру, сообщает РБК-Украина.

На самом деле это конкретная группа северокорейцев, работающих на базирующуюся в КНР компанию Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd. и российскую компанию Volasys Silver Star, ранее попавшую под санкции Министерства финансов США.

Эти ІТ-специалисты перенаправляли доходы от мошеннической ІТ-работы обратно в Северную Корею с помощью использования сервисов онлайн-платежей и счетов в китайских банках.

Согласно постановлению суда, вынесенному в Восточном округе штата Миссури, Соединенные Штаты конфисковали 17 доменов веб-сайтов, используемых северокорейскими работниками информационных технологий.

Расследованием этого дела занимаются киберотдел национальной безопасности Управления национальной безопасности и прокуратура США в восточном округе штата Миссури.