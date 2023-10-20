РУС
КНДР трудоустраивала тысячи ІТ-специалистов в компании США для финансирования создания баллистических ракет

кндр

Тысячи сотрудников в области информационных технологий, работающих в американских компаниях, годами тайно посылали миллионы долларов из своей зарплаты в Северную Корею. Деньги уходили на создание баллистических ракет.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Сообщается, что Северная Корея отправляла в компании в Сент-Луисе и других городах США тысячи своих квалифицированных ІТ-работников с фальшивыми документами, чтобы они там получили работу.

Специалисты жили преимущественно в Китае и России и работали на американские компании удаленно.

Читайте также: США привлекут к ответственности причастных к поставке оружия между КНДР и РФ, - Госдеп

По данным следствия, подосланные ІТ-работники ежегодно перечисляли миллионы долларов из своих зарплат в пользу северокорейских программ вооружений. В некоторых случаях они также проникали в компьютерные сети и похищали информацию из компаний, которые их нанимали.

В рамках еще продолжающегося расследования уже конфисковано 1,5 млн долларов.

Еще в мае 2022 года Государственный департамент, Министерство финансов и ФБР сообщали, что в последние годы режим Ким Чен Ына "уделяет особое внимание образованию и подготовке кадров" в сфере ІТ-технологий.

ІТ-специалисты из КНДР спроектировали 17 доменов веб-сайтов так, чтобы они выглядели как домены законных американских компаний, предоставляющих ІТ-услуги, тем самым помогая работникам скрыть свою подлинную личность и местонахождение при подаче онлайн-заявки на удаленную работу для компаний в США и других компаниях по всему миру, сообщает РБК-Украина.

На самом деле это конкретная группа северокорейцев, работающих на базирующуюся в КНР компанию Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd. и российскую компанию Volasys Silver Star, ранее попавшую под санкции Министерства финансов США.

Эти ІТ-специалисты перенаправляли доходы от мошеннической ІТ-работы обратно в Северную Корею с помощью использования сервисов онлайн-платежей и счетов в китайских банках.

Читайте также: Ким Чен Ын заявил о стремлении создать "стабильный, перспективный и дальновидный план" в отношениях с Россией

Согласно постановлению суда, вынесенному в Восточном округе штата Миссури, Соединенные Штаты конфисковали 17 доменов веб-сайтов, используемых северокорейскими работниками информационных технологий.

Расследованием этого дела занимаются киберотдел национальной безопасности Управления национальной безопасности и прокуратура США в восточном округе штата Миссури.

КНДР (1263) США (27739) IT-индустрия (244)
+25
Нічого дивного - ці таргани(каци, китайці, корейці та іранці) будуть завжди співпрацювати зі своїми розвідками, бо мозок там промивають настільки, що, навіть, живучи в заможній державі з гарним рівнем життя, з УСІМА цивілізаційними "ніштяками" - вони все одно будуть проклинати "піндосів" та звинувачувати їх у всіх своїх негараздах! Це невиліковно.
20.10.2023 21:59
+18
Але ж звичайні КНДРівці ні в чом не винуваті, то лише Ким Чен Ин у всьому винен...
20.10.2023 21:59
+18
Він жартував. Авжеж винне населення насамперед.
20.10.2023 22:10
20.10.2023 21:59
20.10.2023 21:59
20.10.2023 22:07
20.10.2023 22:10
21.10.2023 10:26
Повідомляється, що Північна Корея відправляла до компаній у Сент-Луїсі та інших містах США тисячі своїх кваліфікованих ІТ-працівників з фальшивими документами, щоб вони там отримали роботу.

Помилка при перекладі. Насправді, до США ніхто нікого не відряджав. Працювали ці північні корейці на американські компанії віддалено.
20.10.2023 22:05
у нас не меньше аутсорсеров. но где вот такая ракета?
20.10.2023 22:34
Свинособачий язик це атребут органу схожого на мозок, який марить зброєю масового ураження?
21.10.2023 08:04
эгешь
21.10.2023 09:11
Не дурно вони ниндзя.....ти ба як придумали
20.10.2023 22:05
а ше скільки багів вони в софти напхали, і коли і як, ці баги повилазять!!
20.10.2023 22:06
Там й зовсім питання - що вони напхали..може тупо відслідковує й зливає потрібну інфу..по типу російсткого софту "Стахановєц", який і зліває, і скріни робить й доступ віддалений надає.
20.10.2023 22:34
Це вже...що за? Які , хай вам трясця ,мільйони, тут проблема розміром як Еверест, гадюче поріддя залізло в те , що робить Америку великою...
20.10.2023 22:07
ЦРУ і ФБР просрали все.
20.10.2023 22:08
Їх вже давно треба розпустити тому що вони перетворилися на інструменти переслідування політичної опозиції
20.10.2023 22:39
ммм да уж ребятки закисли вы в своём мальньком корумпированном демократическом болотце раз вас чпокают(дают по носу) северокорейци…..
20.10.2023 22:13
поправлюсь - демократическо/республиканском…
20.10.2023 22:16
Я сєвєрокарєєц, який виїхав на Захід і маю роботу з зарплатою з 5 нулями. Останнє що я буду робити це надсилати гроші Кім Чен Иру...
20.10.2023 22:27
Обычно таких "гастролеров" отправляют работать, а их жены, дети остаются дома под надзором. И если ты не будешь переводить свою зарплату, то с ними что ни будь случится.
20.10.2023 22:31
Айтішніки товар штучний, вчити їх треба було теж на Заході. Вряд чи студенти були з дружинами і дітьми.
показать весь комментарий
20.10.2023 22:37
Ну и зря не верите. Не обязательно обучатся на Западе. Для этого есть Китай, та же РФ. Да и в КНДР уже хватает своих специалистов. Не стоит считать их какими то отсталыми, как их любят представлять СМИ.
20.10.2023 22:45
Який штучний товар? Що ти несеш! В Індії гівнокодерів мільйони. В Україні до війни було таких +/- 50 тисяч із 250 тисяч.
20.10.2023 22:55
90% тырилщиков с гитхабу.
21.10.2023 09:47
Жорстке рішення: заблокувати ІР-адреси диктаторських чи авторитарних країн загалом і більше не розподіляти адресний простір на ці країни.
М'яке рішення: занести ІР-адреси, виділені для використання в автократичних чи диктаторських країнах до "чорного списку", а на запити через VPN ставити "Ignore".
Складно, але можливо.
20.10.2023 22:30
ідея зрозуміла але зважаючі на кількість провайдерів ВПН послуг,
з якими треба буде якось домовлятися, це абсолютна утопія.
по друге - ніхто нікому, тим же кацапам, такою самою муйнею не забороняє займатися не з кацапії,
а скажімо з умовного Казахстана чи Грузії...
20.10.2023 22:58
*****, им хватило каких-то несчастных миллионов долларов, чтобы создать такое? да на кого расчитаны эти сказки? у нас потрачены миллионы миллиардов и таких ракет даже близко нет.
20.10.2023 22:31
Офигеть размеры
21.10.2023 02:32
Не в расрапотке в режиме стыряния.
21.10.2023 09:49
ленин был конечно тварью,но в одном он был прав-"мы купим у них (буржуев) верёвку ,на которой их же и повесим"
...туда же относятся китайские и русские айтишники с силиконовой долины...о.т.д...и.т.п.
20.10.2023 22:32
Ну в адном фофка сифилитик апшибалсся: адназначна усе камунаглисты будут пасажены на кол.
21.10.2023 09:51
в эту туфту может поверить только самый последний лох
👎
20.10.2023 22:32
Згоден!
20.10.2023 22:41
Згоден!
20.10.2023 22:44

20.10.2023 22:34
20.10.2023 22:37
Шось пахне якоюсь лажею. З КНДР нарід біжить як тільки може. І ось кндрівець попадає в США, то шо він зробить? Звалить куди очі бачать в першу ж хвилину. А не буде сидіти і ЗП Ину перераховувати...
20.10.2023 22:36
Ти читав статтю? Вони нікуди не виїжали
21.10.2023 05:33
До речі, ось перші 152-мм. снаряди від КНДР, які отримала русня:

20.10.2023 22:42
Щось неправдоподібне: китайці та північні корейці ВІДДАЛЕНО працюють на американські компанії?!
Невже американське законодавство дозволяє наймати на роботу громадян країн, які є не_дружніми до США?!
20.10.2023 22:48
Липові документи. В статті написано.
20.10.2023 22:56
Внедряли шпионов чтобы они зарабатывали зарплату. Звучит как сценарий комедии.
20.10.2023 22:55
Рабів здавали в оренду.
21.10.2023 01:49
Прям камень в огород тем наивным,кто считает что ужасный страшный ын закрыл всех в стране и морит голодом. На деле он стоит своих сограждан, это их выбор, а они стоят его.
20.10.2023 23:39
это какой-п-ц, дорогие товарищи
21.10.2023 01:41
На одной крипте комунистические кореяки поднимают более 5 лярдов в месяц. Какие нафиг зарплаты программистов, что он несет =D
21.10.2023 02:37
Ачёш ане траву жруть.
21.10.2023 09:53
если правда - амеры лошары
21.10.2023 23:24
 
 