КНДР трудоустраивала тысячи ІТ-специалистов в компании США для финансирования создания баллистических ракет
Тысячи сотрудников в области информационных технологий, работающих в американских компаниях, годами тайно посылали миллионы долларов из своей зарплаты в Северную Корею. Деньги уходили на создание баллистических ракет.
Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Сообщается, что Северная Корея отправляла в компании в Сент-Луисе и других городах США тысячи своих квалифицированных ІТ-работников с фальшивыми документами, чтобы они там получили работу.
Специалисты жили преимущественно в Китае и России и работали на американские компании удаленно.
По данным следствия, подосланные ІТ-работники ежегодно перечисляли миллионы долларов из своих зарплат в пользу северокорейских программ вооружений. В некоторых случаях они также проникали в компьютерные сети и похищали информацию из компаний, которые их нанимали.
В рамках еще продолжающегося расследования уже конфисковано 1,5 млн долларов.
Еще в мае 2022 года Государственный департамент, Министерство финансов и ФБР сообщали, что в последние годы режим Ким Чен Ына "уделяет особое внимание образованию и подготовке кадров" в сфере ІТ-технологий.
ІТ-специалисты из КНДР спроектировали 17 доменов веб-сайтов так, чтобы они выглядели как домены законных американских компаний, предоставляющих ІТ-услуги, тем самым помогая работникам скрыть свою подлинную личность и местонахождение при подаче онлайн-заявки на удаленную работу для компаний в США и других компаниях по всему миру, сообщает РБК-Украина.
На самом деле это конкретная группа северокорейцев, работающих на базирующуюся в КНР компанию Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd. и российскую компанию Volasys Silver Star, ранее попавшую под санкции Министерства финансов США.
Эти ІТ-специалисты перенаправляли доходы от мошеннической ІТ-работы обратно в Северную Корею с помощью использования сервисов онлайн-платежей и счетов в китайских банках.
Согласно постановлению суда, вынесенному в Восточном округе штата Миссури, Соединенные Штаты конфисковали 17 доменов веб-сайтов, используемых северокорейскими работниками информационных технологий.
Расследованием этого дела занимаются киберотдел национальной безопасности Управления национальной безопасности и прокуратура США в восточном округе штата Миссури.
Помилка при перекладі. Насправді, до США ніхто нікого не відряджав. Працювали ці північні корейці на американські компанії віддалено.
Виглядає ця булька як булька. Не вірю...
М'яке рішення: занести ІР-адреси, виділені для використання в автократичних чи диктаторських країнах до "чорного списку", а на запити через VPN ставити "Ignore".
Складно, але можливо.
з якими треба буде якось домовлятися, це абсолютна утопія.
по друге - ніхто нікому, тим же кацапам, такою самою муйнею не забороняє займатися не з кацапії,
а скажімо з умовного Казахстана чи Грузії...
...туда же относятся китайские и русские айтишники с силиконовой долины...о.т.д...и.т.п.
👎
Невже американське законодавство дозволяє наймати на роботу громадян країн, які є не_дружніми до США?!