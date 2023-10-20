Саммит ЕС-США: Россия должна ответить за преступления и возместить ущерб, нанесенный Украине вследствие войны

Россия должна немедленно остановить свою агрессивную войну против Украины и понести правовую и финансовую ответственность за агрессию, включая выплату компенсаций за ущерб, нанесенный экономике и инфраструктуре Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам состоявшегося в пятницу в Вашингтоне саммита ЕС-США.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются непоколебимыми в нашей долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины и ее народа в процессе защиты от незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России. Мы вместе призываем Россию положить конец жестокой войне и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы, прокси и военную технику со всей международно признанной территории Украины", - сказано в декларации.

США и ЕС отмечают, что стремятся добиться "максимальной широкой международной поддержки ключевых принципов и целей Формулы мира Украины".

"Любая инициатива по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине должна основываться на полном уважении к независимости Украины, суверенитету и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ и поддерживать все цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций", - отмечается в документе.

Стороны также заявили, что обязуются поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

"Мы признаем настоятельную необходимость обеспечить, чтобы Россия не преуспела в коллапсе украинской экономики и необходимость активизировать наши усилия, чтобы помочь обеспечить помощь, которая будет соответствовать самым необходимым потребностям Украины", - говорится в декларации.

США и ЕС отметили, что, являясь вместе с Украиной сопредседателями Межведомственной донорской Координационной платформы, они вместе с Киевом работают над украинским планом, который также содержит продвижение страны на пути в ЕС, и который будет включать в себя набор краткосрочных приоритетных экономических реформ, реформ в области верховенства права и демократизации, а также "приоритетный и хорошо скоординированный подход к восстановлению и помощь в реконструкции и инвестициях".

США и ЕС заверили, что совместно с другими международными донорами продолжат предоставлять Украине финансирование для "достижения этой цели, в том числе и для того, чтобы защитить, отремонтировать и восстановить свой энергетический сектор в соответствии с требованиями стандартов ЕС".

"Мы признаем приверженность и прогресс Украины в ее усилиях по реформированию и подчеркиваем стратегическую важность процесса вступления в ЕС", - констатируется в декларации.

Стороны также заявили, что Россия "должна прекратить свою агрессию и должна понести юридические последствия за все свои международно-противоправные деяния, в том числе возместить ущерб, причиненный Украине".

"Мы едины в нашей решимости обеспечить полную подотчетность (России)", - подчеркивается в документе.

США и ЕС отметили, что "ввиду срочности попыток России разрушить украинскую экономику и продолжающегося невыполнения Россией своих обязательств в рамках международного права, США и ЕС вместе с нашими союзниками созывают наших экспертов для изучения вариантов своевременной компенсации Украине за потери, ранения и ущерб, возникшие в результате агрессии России".

"Мы изучаем все возможные пути для оказания помощи Украине в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами и международным правом. Мы тоже работаем вместе с мировым сообществом над решением проблем энергетической, экономической и продовольственной безопасности, которые вызваны войной, избранной Россией, которые особенно остро стоят в наиболее уязвимых развивающихся странах. Мы осуждаем попытки России заблокировать экспорт продовольствия и ее нападения на мощности по хранению и отгрузке зерна в Украине с момента ее выхода из Черноморской зерновой инициативы. "Пути солидарности" ЕС продолжают играть важную роль в укреплении глобальной продовольственной безопасности", - сказано в декларации.