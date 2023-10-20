США предупредили 100 стран мира о попытках РФ подорвать доверие к выборам
Россия использует шпионаж, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать в разных странах мира общественное доверие к демократическим выборам.
Об этом говорится в отчете разведслужб США, который передан по дипломатическим каналам в 100 стран мира, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Как утверждается в отчете разведслужб, российские чиновники, включая топов Кремля, считают эффективными операции влияния, направленные на подрыв института демократических выборов, и намерены и дальше действовать в этом направлении.
По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, который комментировал отчет разведки на условиях анонимности, Россия считает успешными операции по распространению дезинформации о выборах в США 2020 года и пандемии Covid-19, и это побудило Кремль активизировать операции по влиянию на выборы в других странах.
Чиновник сообщил, что посвященный этому отчет был направлен официальными каналами Госдепартамента в более чем 100 посольств США в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке для передачи правительствам этих стран.
Доклад является попыткой Вашингтона противодействовать попыткам Москвы "сеять нестабильность" в демократических странах, создавая впечатление, что институт выборов у них якобы "подорван", а возникающие в результате выборов правительства "нелегитимны".
"Вашингтон признает свою уязвимость перед этой угрозой", говорится в докладе, поскольку, по данным разведслужб, Россия способствует распространению информации, направленной на подрыв доверия общества к выборам в США в 2020 году.
Согласованные действия России в период с 2020 по 2022 год были сосредоточены на подрыв общественного доверия к выборам как минимум в девяти демократических странах, включая Соединенные Штаты, говорится в докладе, а еще 17 других стран были объектом "менее выраженных" усилий.
Для такого влияния Россия "использует как явные, так и скрытые механизмы, в частности, сети влияния и доверенных лиц", действия которых координируют российские разведслужбы, говорится в докладе.
Доклад рекомендует правительствам демократических стран противодействовать вмешательству России в выборы введением санкций, информационным взаимодействием друг с другом, высылкой российских шпионов и запретами на въезд.
"Веріть нікому нєльзя. Мне можно".
- Не вiр, мiй сину, цьому пi***су. Цукерку ту тобi вiн в
жопу встромить. " (C)
Досить спати. Війна , « руський мір», йде до вас. У ваш дім.
Приймайте міри протидії.
Активуйте контррозвідки та ловіть кацапських шпигунів.
Блокуйте про російськи СМИ та пропаганду.
Висилайте із своїх країн руських « діпломатів» яки просувають «руський мір».
Закрийте вьезд до підозрілих руських «туристів».
Та багато іншего.
звичайно це буде ефективно в таких масштабах
якщо немає ніякої протидії і спростування брехні,
а захід взагалі не приділяє уваги кацапській пропаганді, вважаючи що воно не діє
А потім і гірше, і не смішно, і досить однозначно у сотнях тисяч втрачених життів.
Розумію, що зараз твоя черга пильнувати але тут кацапский пропаганді не вєлком.
Іди собі, за руським кораблем.
так это же столп всего:
дадите тяжолое вооружение, получите ЯО,
дадите Хаймарс, получите ЯО,
дадите танки, получите ЯО,
будете освобождать 4 аннексированные области,
получите ЯО, будете бить по Крыму, получите ЯО...
-- мы находимся тут --
дадите авиайцию, получите ЯО
скажи военному, что ударные вертолеты Апачи им не нужны. дичь.
чекісти-сатаністи сруть всім підряд ДЕСЯТИЛІТТЯМИ!!!!