США предупредили 100 стран мира о попытках РФ подорвать доверие к выборам

Россия использует шпионаж, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать в разных странах мира общественное доверие к демократическим выборам.

Об этом говорится в отчете разведслужб США, который передан по дипломатическим каналам в 100 стран мира, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как утверждается в отчете разведслужб, российские чиновники, включая топов Кремля, считают эффективными операции влияния, направленные на подрыв института демократических выборов, и намерены и дальше действовать в этом направлении.

В Молдове пророссийскую партию "Шор" не пустят на выборы

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, который комментировал отчет разведки на условиях анонимности, Россия считает успешными операции по распространению дезинформации о выборах в США 2020 года и пандемии Covid-19, и это побудило Кремль активизировать операции по влиянию на выборы в других странах.

Чиновник сообщил, что посвященный этому отчет был направлен официальными каналами Госдепартамента в более чем 100 посольств США в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке для передачи правительствам этих стран.

Доклад является попыткой Вашингтона противодействовать попыткам Москвы "сеять нестабильность" в демократических странах, создавая впечатление, что институт выборов у них якобы "подорван", а возникающие в результате выборов правительства "нелегитимны".

МИД Словакии обвинил РФ во вмешательстве в выборы

"Вашингтон признает свою уязвимость перед этой угрозой", говорится в докладе, поскольку, по данным разведслужб, Россия способствует распространению информации, направленной на подрыв доверия общества к выборам в США в 2020 году.

Согласованные действия России в период с 2020 по 2022 год были сосредоточены на подрыв общественного доверия к выборам как минимум в девяти демократических странах, включая Соединенные Штаты, говорится в докладе, а еще 17 других стран были объектом "менее выраженных" усилий.

Для такого влияния Россия "использует как явные, так и скрытые механизмы, в частности, сети влияния и доверенных лиц", действия которых координируют российские разведслужбы, говорится в докладе.

Кулеба о выборах в США: Раздражающих заявлений об Украине становится все больше. Байдена будут критиковать

Доклад рекомендует правительствам демократических стран противодействовать вмешательству России в выборы введением санкций, информационным взаимодействием друг с другом, высылкой российских шпионов и запретами на въезд.

+5
Замість щодня всіх про все попереджати, краще один раз оголосити Немиту Сральню країною-терористом.
20.10.2023 23:21 Ответить
+4
кацапня підкупляє європейські медіа і використовує твітер, а китайський тікток взагалі на стороні кацапської пропаганди,

звичайно це буде ефективно в таких масштабах
якщо немає ніякої протидії і спростування брехні,
а захід взагалі не приділяє уваги кацапській пропаганді, вважаючи що воно не діє
20.10.2023 23:07 Ответить
+3
Не потрібно читати смі,бо вони брешуть, усі
20.10.2023 23:09 Ответить
І шо це значить?
20.10.2023 23:04 Ответить
Не потрібно читати смі,бо вони брешуть, усі
20.10.2023 23:09 Ответить
100%. А читати потрібно Бхагават Гіту і посібник по урінотерапії.
20.10.2023 23:18 Ответить
Мюллер з совкового кіна:
"Веріть нікому нєльзя. Мне можно".
20.10.2023 23:40 Ответить
"Привид:
- Не вiр, мiй сину, цьому пi***су. Цукерку ту тобi вiн в
жопу встромить. " (C)
20.10.2023 23:44 Ответить
Так оно воно що... А я собі міркую, чого кацапську пропаганду так бентежать питання ЛГБТ.
20.10.2023 23:46 Ответить
Це питання їх бентежить тому що вони не впевнені в собі. Побачать гея і зрозуміють, шо вони теж - егегей! І чечени їм за це поріжуть бошки.
показать весь комментарий
там мова не тільки про змі. змі в епоху інтернету втратили монополію на інформування мас. зараз рулять соцмережі і ютуб-блогери.
20.10.2023 23:20 Ответить
Це значить. Прокидайтесь!

Досить спати. Війна , « руський мір», йде до вас. У ваш дім.

Приймайте міри протидії.

Активуйте контррозвідки та ловіть кацапських шпигунів.

Блокуйте про російськи СМИ та пропаганду.

Висилайте із своїх країн руських « діпломатів» яки просувають «руський мір».

Закрийте вьезд до підозрілих руських «туристів».
Та багато іншего.
20.10.2023 23:46 Ответить
кацапня підкупляє європейські медіа і використовує твітер, а китайський тікток взагалі на стороні кацапської пропаганди,

звичайно це буде ефективно в таких масштабах
якщо немає ніякої протидії і спростування брехні,
а захід взагалі не приділяє уваги кацапській пропаганді, вважаючи що воно не діє
20.10.2023 23:07 Ответить
Що, що, а рашисти вміють членограїв та іншу нечисть приводити до влади!
20.10.2023 23:10 Ответить
Бо "нє всьо так однозачно", "хуже нє будєт" та "хоть посмєйомся".

А потім і гірше, і не смішно, і досить однозначно у сотнях тисяч втрачених життів.
20.10.2023 23:44 Ответить
Не переводь стрілки з параші га Україну.

Розумію, що зараз твоя черга пильнувати але тут кацапский пропаганді не вєлком.

Іди собі, за руським кораблем.
21.10.2023 17:44 Ответить
Замість щодня всіх про все попереджати, краще один раз оголосити Немиту Сральню країною-терористом.
20.10.2023 23:21 Ответить
І ввести санкції одним пакетом - на все. А не вичавлювати по чайній ложці.
20.10.2023 23:28 Ответить
потрібно тим всім країнам на прикладі кацапії наочно демонструвати до якої клоаки призводить незмінність влади, тобто диктатура, протягом багатьох років, коли в найбагатшій у світі на ресурси країні живе тільки кілька сотень олігархічних сімей і чиновників-казнокрадів. а вся решта населення цього лепрозорію змушена жити в гамні і кредитах, обслуговувати інтереси цієї диктаторської верхівки і гинути за їхні яхти, пароходи, замки і бункери в інших країнах..
20.10.2023 23:30 Ответить
ой чую скоро хтось стане країною спонсором тероризму) Ізраль підтердить
20.10.2023 23:40 Ответить
або країно терористом) дуже гарний хід би був на сайбутнє
20.10.2023 23:41 Ответить
Вашингтон читай Белый дом читай ультралефтисты обама-байдены могли бы раз и навсегда упразднить фсб и ими управляемую империю руками украинцев дав всего лишь несколько сотен апаче, столько же f-16 и несколько тысяч атакамс. да, дадут, но только к своим выборам на 30й месяц войны, а цена этому десятки и сотни тысяч жизней украинцев.
21.10.2023 01:13 Ответить
Апачи в войне с таким количеством пзрк такой же мусор, как и совковые кашки. А у вас еще и господства в воздухе нет, а значит прилетать будет не только с земли, но и от сушек с мигами. Как вы не поймете, замес не в том, что американцы не хотят вам дать. Замес в том, что они не знают, что делать с кацами. Ну дадут вам 1000 эфок, а через час, по Украине начнут прилетать калибры с той бч, под которую они и проектировались. И чего дальше будите делать? Просить американцев вступать в ядерную войну на уничтожение что ли ради вас?
21.10.2023 02:35 Ответить
чисто гбшный нарратив, который активно юзает адм обама-байдена.
так это же столп всего:
дадите тяжолое вооружение, получите ЯО,
дадите Хаймарс, получите ЯО,
дадите танки, получите ЯО,
будете освобождать 4 аннексированные области,
получите ЯО, будете бить по Крыму, получите ЯО...
-- мы находимся тут --
дадите авиайцию, получите ЯО

скажи военному, что ударные вертолеты Апачи им не нужны. дичь.
25.10.2023 19:30 Ответить
тоже мені "новина"...
чекісти-сатаністи сруть всім підряд ДЕСЯТИЛІТТЯМИ!!!!
21.10.2023 03:38 Ответить
 
 