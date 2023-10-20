США предупредили 100 стран мира о попытках РФ подорвать доверие к выборам

Россия использует шпионаж, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать в разных странах мира общественное доверие к демократическим выборам.

Об этом говорится в отчете разведслужб США, который передан по дипломатическим каналам в 100 стран мира, сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Как утверждается в отчете разведслужб, российские чиновники, включая топов Кремля, считают эффективными операции влияния, направленные на подрыв института демократических выборов, и намерены и дальше действовать в этом направлении.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, который комментировал отчет разведки на условиях анонимности, Россия считает успешными операции по распространению дезинформации о выборах в США 2020 года и пандемии Covid-19, и это побудило Кремль активизировать операции по влиянию на выборы в других странах.

Чиновник сообщил, что посвященный этому отчет был направлен официальными каналами Госдепартамента в более чем 100 посольств США в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке для передачи правительствам этих стран.

Доклад является попыткой Вашингтона противодействовать попыткам Москвы "сеять нестабильность" в демократических странах, создавая впечатление, что институт выборов у них якобы "подорван", а возникающие в результате выборов правительства "нелегитимны".

"Вашингтон признает свою уязвимость перед этой угрозой", говорится в докладе, поскольку, по данным разведслужб, Россия способствует распространению информации, направленной на подрыв доверия общества к выборам в США в 2020 году.

Согласованные действия России в период с 2020 по 2022 год были сосредоточены на подрыв общественного доверия к выборам как минимум в девяти демократических странах, включая Соединенные Штаты, говорится в докладе, а еще 17 других стран были объектом "менее выраженных" усилий.

Для такого влияния Россия "использует как явные, так и скрытые механизмы, в частности, сети влияния и доверенных лиц", действия которых координируют российские разведслужбы, говорится в докладе.

Доклад рекомендует правительствам демократических стран противодействовать вмешательству России в выборы введением санкций, информационным взаимодействием друг с другом, высылкой российских шпионов и запретами на въезд.