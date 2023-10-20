У НАТО достаточно ресурсов для поддержки Украины и Израиля, - заместитель генсека Джоанэ

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что у НАТО достаточно ресурсов, чтобы поддержать Израиль и помочь Украине – странам, в которых продолжаются активные боевые действия.

Об этом Джоанэ сказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновник НАТО выразил уверенность, что у Альянса достаточно ресурсов, чтобы справиться с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС, а также оказать военную поддержку Украине в войне с Россией.

"В 32 странах НАТО вместе со Швецией проживает более миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы для того, чтобы мы могли отвлечь наше внимание от того, что должны сделать в поддержку Украины", – считает Джоанэ.

Он напомнил, что Альянс имеет "конкретные оборонительные планы" в контексте того, что определил как две непосредственные угрозы – России и терроризма.

"Нам придется снова сплотиться, поддержать Израиль, потому что это было государство, против которого совершили агрессию, но таким образом, чтобы избежать эскалации и разжигания общественного мнения, и я убежден, что мы сможем сделать это спокойно и терпеливо", – сказал он.

Джоанэ добавил, что "такие субъекты, как Россия", "были бы очень довольны, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание между происходящим на Востоке и в Восточной Европе, в Украине". Но "этого не произойдет", заверил заместитель Столтенберга.