У НАТО достаточно ресурсов для поддержки Украины и Израиля, - заместитель генсека Джоанэ

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что у НАТО достаточно ресурсов, чтобы поддержать Израиль и помочь Украине – странам, в которых продолжаются активные боевые действия.

Об этом Джоанэ сказал в интервью румынскому телеканалу Digi24, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Чиновник НАТО выразил уверенность, что у Альянса достаточно ресурсов, чтобы справиться с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС, а также оказать военную поддержку Украине в войне с Россией.

"В 32 странах НАТО вместе со Швецией проживает более миллиарда человек, и на них приходится более 50% мирового ВВП. Есть ресурсы для того, чтобы мы могли отвлечь наше внимание от того, что должны сделать в поддержку Украины", – считает Джоанэ.

Он напомнил, что Альянс имеет "конкретные оборонительные планы" в контексте того, что определил как две непосредственные угрозы – России и терроризма.

"Нам придется снова сплотиться, поддержать Израиль, потому что это было государство, против которого совершили агрессию, но таким образом, чтобы избежать эскалации и разжигания общественного мнения, и я убежден, что мы сможем сделать это спокойно и терпеливо", – сказал он.

Джоанэ добавил, что "такие субъекты, как Россия", "были бы очень довольны, если бы Запад, США и мы начали делить наше внимание между происходящим на Востоке и в Восточной Европе, в Украине". Но "этого не произойдет", заверил заместитель Столтенберга.

рад что они есть у нато.
20.10.2023 23:48 Ответить
Оце їхнє "їзраїлю", аж поперек горла стає.. а коли "ізраїля", стає вище України, сам готовий знести їх стіну для ниття...
20.10.2023 23:51 Ответить
Так давайте больше...
21.10.2023 00:19 Ответить
НАТО ранее заявляло - что не может вмешиваться в конфликт (Украина-россия), так как их это не касается
Израиль территориально не имеет границ со странами входящими в НАТО
Т.е даже случайная ракета или дрон, не могут упасть на территории НАТО
21.10.2023 00:58 Ответить
От яким боком Ізраіль до НАТО? То що він стратегічний партнер США не значить, що він член НАТО. А не краще розібратись з мадярським "членом"? Ну дуже вже "відповідають" вони членством в цій організації. Не все так гладко в цьому "датському королівстві"
21.10.2023 05:24 Ответить
Есть ресурсы для того, чтобы мы могли отвлечь наше внимание от того, что должны сделать в поддержку Украины", - считает Джоанэ.
Три раза прочел. Так ничего и не понял.
С помощью ресурсов они отвлекают внимание.
Выражается ну как наш Президент.
21.10.2023 06:55 Ответить
Як що єсть то чому б не дати.
21.10.2023 09:45 Ответить
 
 