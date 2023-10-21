РУС
ЕС и США призвали Китай повлиять на Россию относительно прекращения войны против Украины

путін,сі,цзіньпін

Участники саммита ЕС-США призвали Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы та закончила войну против Украины.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС-США, полный текст которого обнародован на сайте Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддержать широкий, справедливый и длительный мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Хартии ООН, включая путем прямого диалога с Украиной", – говорится в документе.

США и ЕС также заявили о готовности развивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем.

Читайте также: Пекин заявил о готовности сотрудничества с Москвой для переговоров между Израилем и ХАМАСом

"Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере экономики, в решении глобальных вызовов и в вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы призываем Китай взаимодействовать с нами, в том числе на международной арене, в таких сферах как климатический кризис и кризис биологического разнообразия, решение проблем долговой устойчивости и финансовых потребностей наиболее уязвимых стран, глобальное здоровье и готовность к пандемиям, макроэкономическая стабильность и т.д.", - отмечается в совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Китай (3130) россия (96917) США (27739) Евросоюз (17493)
+6
Наївні, Китай постачає Рашці снаряди через Північну Корею
21.10.2023 01:40 Ответить
+5
тварі декотрих людожерських країн з'єдналися
і пішли в атаку на людей по всіх фронтах - по всьому плоскому шаріку...
21.10.2023 03:55 Ответить
+3
Китай скоро так запаскудиться що його теж доведеться ізолювати. Що робити з китайцями які розповзлися по всій планеті і шпигують для Китаю? Як швидко повністю замінити номенклатуру товарів? Це ж працювати треба, а "демократичний світ" ледачий і щось ми не бачимо автоматичних заводів та фабрик. Ну от не створили бо були дешевші китайці і не треба було витрачатись на екологію. Тепер чекайте ядерного удару з Китаю (тільки за останній рік китайці виготовили 100 ядерних зарядів і планують до 2035 вийти на друге місце в світі)... Зачищати світ від китайських та корейських шпигунів потрібно вже сьогодні...
21.10.2023 02:07 Ответить
Усі дороги ведуть до Китаю але не з нього.
21.10.2023 01:47 Ответить
BBC

У Путіна особливе місце в нових альянсах Сі.

Його підлегла Росія є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, ядерною державою та найбільшим виробником нафти, газу та зброї. Якщо він перейде в орбіту Заходу, як це було після розпаду Радянського Союзу, Китай залишиться сам на сам у своєму протистоянні зі США, без дешевих енергоресурсів і військової підтримки, вважають експерти.

Тому Сі Цзіньпін готовий терпіти незручності своєї дружби з Путіним і фактично підтримувати його вторгнення в Україну, навіть якщо це підриває економіку Європи, головного ринку Китаю, і підвищує ціни на енергоносії та продовольство, які першими завдають шкоди бідним країнам.
21.10.2023 02:01 Ответить
BBC

«Пекін та Москву об'єднує спільне бажання посилити свій вплив у світі за рахунок зменшення ролі США та їхніх союзників серед демократичних країн. І Пекін, і Москва впевнені, що Вашингтон за підтримки союзників прагне ізолювати їх військовим шляхом, хоче підірвати політичну стабільність за допомогою "кольорових революцій", а економіку - санкціями", - пишуть експерти американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Кремль продає дешевий газ своїм друзям і відключає його ворогам. Зброєю, найманцями, кібератаками та пропагандою Кремль підтримує дружні режими та дестабілізує супротивників.

А головний ворог Путіна та Сі - США.

21.10.2023 02:03 Ответить
Китай скоро так запаскудиться що його теж доведеться ізолювати. Що робити з китайцями які розповзлися по всій планеті і шпигують для Китаю? Як швидко повністю замінити номенклатуру товарів? Це ж працювати треба, а "демократичний світ" ледачий і щось ми не бачимо автоматичних заводів та фабрик. Ну от не створили бо були дешевші китайці і не треба було витрачатись на екологію. Тепер чекайте ядерного удару з Китаю (тільки за останній рік китайці виготовили 100 ядерних зарядів і планують до 2035 вийти на друге місце в світі)... Зачищати світ від китайських та корейських шпигунів потрібно вже сьогодні...
21.10.2023 02:07 Ответить
Америка озлобилась. Америка наваляет пиз*лей кому угодно в любой точке мира, включая Китай
21.10.2023 02:34 Ответить
закличте щє кацапів унітази в Україні не киздити - а огірки солити де?
непрохідний найвняк...
21.10.2023 02:39 Ответить
Здається Китай вже давно зробив свій вибір й ці заклики їм до ср4ки там само як Рашистов у 2014 закликали..... сподіваюсь я помиляюсь.
21.10.2023 03:02 Ответить
Новости мордора

"В Хевроне палестинцы вышли на улицы с портретами Путина в знак протеста против израильской агрессии в Газе», - передает РТ. На фото видно, что митингующие размахивают флагами России. Также граждане Палестины вынесли портрет лидера КНДР Ким Чен Ына."
21.10.2023 03:37 Ответить
Кмітливі палестинці не несуть портретів лідера Венесуели та Білорусії. Мабуть тому що звідти кацапи вже ******** навіть національний золотий запас. Тепер це голодранці з яких взяти нічого...
21.10.2023 05:16 Ответить
У Венесуелі знаходяться найбільші у світі розвідані поклади нафти. Були б венесуельці розумними, вони би зараз процвітали би, як саудити чи емірати. Хоча там американці вже працюють, щоб примирити трохи владу і опозицію в Венесуелі, навіть трохи санкції послабили проти венесуельської нафти. Побачимо, що з того вийде. В ідеалі було б чудово замінити хоча би половину кацапської нафти у світі венесуельською, та ще й ціни світові на нафту знизити за рахунок збільшення венесуельської нафти на світовому ринку.
21.10.2023 06:57 Ответить
Їх місцевий ***** уго чавес успішно перетворив Венесуело на "соціалістичний рай" - радіо працює, а от туалетеного паперу і зубної пасти нема...
21.10.2023 12:58 Ответить
Каменный век. Это даже не 1917-ый (до новой эры).
21.10.2023 05:56 Ответить
Світ перевернувся з ніг на голову...
21.10.2023 05:45 Ответить
А я считаю , шо кацапам - трында, будут переворачиваемы в аду, на пательнi.
21.10.2023 05:52 Ответить
К Ыну забыли обратиться, тоже имеет вплыв.
21.10.2023 05:47 Ответить
Марно!
21.10.2023 05:52 Ответить
Тю, та ця косоока сволота сама рашку до війни заохочує.
21.10.2023 07:29 Ответить
Наївні
21.10.2023 07:45 Ответить
Весьма сомнительно просить КРОКОДИЛА повлиять на АЛЛИГАТОРА, чтоб последний стал веганом!
21.10.2023 15:23 Ответить
Китай тут взагалі у положенні win-win.США,ЕС,виснажують свої військові і фінансові ресурси,Україна виснажує військові ресурси рашки.Для чого йому щось робити?Жовторота мавпа просто сидить на дереві і спостерігає як його конкуренти і тупий васал(рашка) розчищають йому поле для майбутнього домінування в світі.
21.10.2023 18:58 Ответить
 
 