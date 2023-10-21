ЕС и США призвали Китай повлиять на Россию относительно прекращения войны против Украины

Участники саммита ЕС-США призвали Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы та закончила войну против Украины.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС-США, полный текст которого обнародован на сайте Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддержать широкий, справедливый и длительный мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Хартии ООН, включая путем прямого диалога с Украиной", – говорится в документе.

США и ЕС также заявили о готовности развивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем.

"Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере экономики, в решении глобальных вызовов и в вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы призываем Китай взаимодействовать с нами, в том числе на международной арене, в таких сферах как климатический кризис и кризис биологического разнообразия, решение проблем долговой устойчивости и финансовых потребностей наиболее уязвимых стран, глобальное здоровье и готовность к пандемиям, макроэкономическая стабильность и т.д.", - отмечается в совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.