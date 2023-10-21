ЕС и США призвали Китай повлиять на Россию относительно прекращения войны против Украины
Участники саммита ЕС-США призвали Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы та закончила войну против Украины.
Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС-США, полный текст которого обнародован на сайте Европейского совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддержать широкий, справедливый и длительный мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Хартии ООН, включая путем прямого диалога с Украиной", – говорится в документе.
США и ЕС также заявили о готовности развивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем.
"Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере экономики, в решении глобальных вызовов и в вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы призываем Китай взаимодействовать с нами, в том числе на международной арене, в таких сферах как климатический кризис и кризис биологического разнообразия, решение проблем долговой устойчивости и финансовых потребностей наиболее уязвимых стран, глобальное здоровье и готовность к пандемиям, макроэкономическая стабильность и т.д.", - отмечается в совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.
У Путіна особливе місце в нових альянсах Сі.
Його підлегла Росія є одним із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, ядерною державою та найбільшим виробником нафти, газу та зброї. Якщо він перейде в орбіту Заходу, як це було після розпаду Радянського Союзу, Китай залишиться сам на сам у своєму протистоянні зі США, без дешевих енергоресурсів і військової підтримки, вважають експерти.
Тому Сі Цзіньпін готовий терпіти незручності своєї дружби з Путіним і фактично підтримувати його вторгнення в Україну, навіть якщо це підриває економіку Європи, головного ринку Китаю, і підвищує ціни на енергоносії та продовольство, які першими завдають шкоди бідним країнам.
«Пекін та Москву об'єднує спільне бажання посилити свій вплив у світі за рахунок зменшення ролі США та їхніх союзників серед демократичних країн. І Пекін, і Москва впевнені, що Вашингтон за підтримки союзників прагне ізолювати їх військовим шляхом, хоче підірвати політичну стабільність за допомогою "кольорових революцій", а економіку - санкціями", - пишуть експерти американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Кремль продає дешевий газ своїм друзям і відключає його ворогам. Зброєю, найманцями, кібератаками та пропагандою Кремль підтримує дружні режими та дестабілізує супротивників.
А головний ворог Путіна та Сі - США.
