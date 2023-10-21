Отражены по 20 вражеских атак на Купянском и Марьинском направлениях, не допущены потери позиций у Невельского. За сутки произошло более 100 боестолкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений в Украине. Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись: Белогоровка Луганской области; Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Керамик, Ласточкино, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Новоберислав, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Также отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Невельского Луганской области.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 20 атак врага.

"На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Также отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.