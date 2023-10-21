Отражены по 20 вражеских атак на Купянском и Марьинском направлениях, не допущены потери позиций у Невельского. За сутки произошло более 100 боестолкновений, - Генштаб
За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений в Украине. Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.
По данным Генштаба, авиационным ударам подверглись: Белогоровка Луганской области; Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Керамик, Ласточкино, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Новоберислав, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
Также отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак у Надежды Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Невельского Луганской области.
По данным Генштаба, на Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 20 атак врага.
"На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.
На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Также отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.
Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні українські війська знищили 200 одиниць російської бронетехніки. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що російські війська намагаються ремонтувати пошкоджену техніку прямо в полі.
Російський військовий блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв'язок і неможливість накопичити ********** перед наступом. Це є ще однією з причин високих втрат росіян у цьому районі. Однак це не змушує їх відмовитися від своїх наступальних намірів.