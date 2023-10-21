Выступление Байдена о помощи Украине и Израилю смотрело более 20 млн человек

Выступление американского лидера Джо Байдена в праймтайм в четверг вечером посмотрели 20,3 млн человек. В нем говорилось о помощи для Израиля и Украины во время войны.

По данным исследовательской фирмы Nielsen, около 20,3 миллионов человек пересмотрели выступление президента США Джо Байдена в четверг вечером в праймтайм с призывом оказать военную помощь Израилю и Украине.

В июне выступление Байдена, посвященное прекращению долгового кризиса, в праймтайм пересмотрели 6,2 миллиона зрителей и оно транслировалось в двух крупных сетях вещания США.

Количество просмотров в четверг подсчитано в 10 языковых и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена вещательными сетями, при этом 35% - кабельным телевидением. По словам Nielsen, более трех четвертей телезрителей были старше 55 лет.

Больше всего телезрителей смотрело выступление президента на Fox News – почти 3,4 миллиона зрителей. MSNBC в это время смотрело 2,1 миллиона зрителей, а CNN включили 1,4 миллиона телезрителей.

