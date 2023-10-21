Выступление Байдена о помощи Украине и Израилю смотрело более 20 млн человек
Выступление американского лидера Джо Байдена в праймтайм в четверг вечером посмотрели 20,3 млн человек. В нем говорилось о помощи для Израиля и Украины во время войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным исследовательской фирмы Nielsen, около 20,3 миллионов человек пересмотрели выступление президента США Джо Байдена в четверг вечером в праймтайм с призывом оказать военную помощь Израилю и Украине.
В июне выступление Байдена, посвященное прекращению долгового кризиса, в праймтайм пересмотрели 6,2 миллиона зрителей и оно транслировалось в двух крупных сетях вещания США.
Количество просмотров в четверг подсчитано в 10 языковых и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.
Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена вещательными сетями, при этом 35% - кабельным телевидением. По словам Nielsen, более трех четвертей телезрителей были старше 55 лет.
Больше всего телезрителей смотрело выступление президента на Fox News – почти 3,4 миллиона зрителей. MSNBC в это время смотрело 2,1 миллиона зрителей, а CNN включили 1,4 миллиона телезрителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
була помилка в 2016му - виправили в 2020му....
настрої? - чим більше зелене пихате кодло ворує,
тим більше мені хочетсья підняти флаг України...
під американським прапорцем...
різні мненія - декотрі приносять сімейні фоткі з надписом - "Ви не одні"
декотрі.... прокацаплені....
з ким я зтикасюся - Україна!
Виділені кошти Україні,Ізраїлю та Тайваню,показують ,що США то всьо вже задовбало. І США почнуть воювати.
Прям ,як в кінофільмі "Омен" ....зустрілись дві армії в долині Меґідо..Армії добра і зла. Перед останньою битвою людства.
Мене читають: 0
Я читаю: 1
Реєстрація:20.09.2023
Щось цікаве напиши, а тупорилих хейтерів тут і без тебе ціла отара.
Хоча... Я теж ні разу не дивився виступ нашого улюбленого дуче! Та й телевізора в мене нема....