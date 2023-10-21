РУС
Выступление Байдена о помощи Украине и Израилю смотрело более 20 млн человек

байден

Выступление американского лидера Джо Байдена в праймтайм в четверг вечером посмотрели 20,3 млн человек. В нем говорилось о помощи для Израиля и Украины во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным исследовательской фирмы Nielsen, около 20,3 миллионов человек пересмотрели выступление президента США Джо Байдена в четверг вечером в праймтайм с призывом оказать военную помощь Израилю и Украине.

В июне выступление Байдена, посвященное прекращению долгового кризиса, в праймтайм пересмотрели 6,2 миллиона зрителей и оно транслировалось в двух крупных сетях вещания США.

Количество просмотров в четверг подсчитано в 10 языковых и кабельных сетях США, включая ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

Читайте также: Байден запросил у Конгресса почти $105 млрд долларов для помощи Украине и Израилю

Две трети зрителей смотрели 15-минутную речь Байдена вещательными сетями, при этом 35% - кабельным телевидением. По словам Nielsen, более трех четвертей телезрителей были старше 55 лет.

Больше всего телезрителей смотрело выступление президента на Fox News – почти 3,4 миллиона зрителей. MSNBC в это время смотрело 2,1 миллиона зрителей, а CNN включили 1,4 миллиона телезрителей.

Также читайте: Зеленский о речи Байдена: Мир рассчитывает на лидерство Америки в сохранении свободы

Автор: 

Байден Джо (2799) Израиль (2088) помощь (8062)
Топ комментарии
+9
Байден вирішив ризикнути ,перед виборами.Скоріш за все Ізраїль, це блогословення на, повномасштабну зачистку Сектору Газа.Та попередження іншим,щоб не сунулись в конфлікт,адже підтягнуті до берегів два авіаносця з ударними группами.
Виділені кошти Україні,Ізраїлю та Тайваню,показують ,що США то всьо вже задовбало. І США почнуть воювати.
Прям ,як в кінофільмі "Омен" ....зустрілись дві армії в долині Меґідо..Армії добра і зла. Перед останньою битвою людства.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:11 Ответить
+8
діда дав, не рижечубата гніда ні разу...
була помилка в 2016му - виправили в 2020му....
показать весь комментарий
21.10.2023 08:05 Ответить
+3
Найпопулярнішою телевізійною трансляцією у 2022 році став Super Bowl LVI між "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс", який зібрав 99,2 мільйона глядачів.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:15 Ответить
21.10.2023 08:05 Ответить
Не скажете какие в США мнения по поводу всего этого,и с вашей точки зрения.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:18 Ответить
судячі по флажку ви тій же країні що і я, чи віпення?
настрої? - чим більше зелене пихате кодло ворує,
тим більше мені хочетсья підняти флаг України...
показать весь комментарий
21.10.2023 08:25 Ответить
Нет,я солдат ВСУ и пишу вам через старлинк.Хотел узнать мнение простых американцев.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:45 Ответить
ну давай повірю, шо ти солдат України,
під американським прапорцем...
різні мненія - декотрі приносять сімейні фоткі з надписом - "Ви не одні"
декотрі.... прокацаплені....
з ким я зтикасюся - Україна!
показать весь комментарий
21.10.2023 08:56 Ответить
США це не продажне бидло як в Украiнi, яких нарахувалось аж 73 вiдсоткiв гiвна.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:47 Ответить
Але уся повага до його промови - він вдарив й" дідусячим" добрим словом й жорстким визначенням мудрого політика й по духовному й по матеріальному. Вчора слухала аналіз значення й символічності його промови від Юрія Щербака ( письменник, посол в США, КАНАДІ ІЗРАЇЛІ) дуже висока оцінка , й головне , на його думку, не спікер з холодним хитрожопим розумом , як наприклад у Подляка , йому писав - а він спікеру надиктував СВОЇ СЛОВА !
показать весь комментарий
21.10.2023 16:59 Ответить
Не суперкубок але непогано.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:05 Ответить
Найпопулярнішою телевізійною трансляцією у 2022 році став Super Bowl LVI між "Лос-Анджелес Ремс" та "Цинциннаті Бенгалс", який зібрав 99,2 мільйона глядачів.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:15 Ответить
ні це повинен був відосик зеленого до лохів 10.18.2023 ?
показать весь комментарий
21.10.2023 08:29 Ответить
21.10.2023 08:11 Ответить
Цікаво, що Мегідо знаходиться теж в Ізраїлі
показать весь комментарий
21.10.2023 08:53 Ответить
Там не дебiли, як у нас.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:49 Ответить
Колись читав про " кінець світу за християнською есхатологією згідно з Одкровенням Іоанна Богослова (воно ж «Апокаліпсис») - книгою Біблії про знищення ********* світу. Відбудеться при Армагеддонові - горі в Ізраїлі, місці останньої битви добра зі злом."
показать весь комментарий
21.10.2023 09:02 Ответить
Читай краще казки.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:50 Ответить
"Свіжовилуплене" вилізло "повумнічать"



Мене читають: 0

Я читаю: 1

Реєстрація:20.09.2023

Щось цікаве напиши, а тупорилих хейтерів тут і без тебе ціла отара.
показать весь комментарий
21.10.2023 10:22 Ответить
Негусто... Якась Опра Уінфрі, з дебільними шоу збирає половину Америки.
Хоча... Я теж ні разу не дивився виступ нашого улюбленого дуче! Та й телевізора в мене нема....
показать весь комментарий
21.10.2023 09:53 Ответить
Дивилися ті ЛЮДИ, які добре розуміють, що таке смерть та кров від рук московитів та їх прислуги, хамасу чи хезболи!!
показать весь комментарий
21.10.2023 11:30 Ответить
У Байдена політика така - Америка настільки сильна що може допомогати іншим,без неї в світі ніхто навіть пернути не має права.У Трампа політика така - ми повинні займатись собою,ну його нахрєн весь інший світ...У Байдена позиція виграшна,бо матеріальне перемагає духовне лише в концтаборах...
показать весь комментарий
21.10.2023 12:49 Ответить
 
 