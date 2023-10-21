Трампа оштрафовали на $5 тысяч за сообщение в соцсети и пригрозили заключением за неуважение к суду

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 5 тысяч долларов за то, что тот проигнорировал приказ о неприемлемости публичного обсуждения сотрудников суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В пятницу судья в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5 тыс. долл. за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда. Его также дважды предупредили о возможном заключении", - говорится в материале.

Отмечается, что наказание касалось заявления Трампа, размещенного на сайте его предвыборной кампании и в социальной сети Truth, о якобы близости помощницы судьи и одного из сенаторов-демократов. Суд еще две недели назад обязал Трампа удалить эти посты и воздержаться от дальнейших упоминаний о сотрудниках суда.

Читайте также: Трамп назвал генерала Милли "изменником" и заявил, что тот "заслуживает казни". Милли обещает защитить свою семью

Заявление было удалено из социальной сети, но не с предвыборного сайта. Адвокат Трампа объяснил это сложностью работы сайта и извинился за инцидент.

Впрочем, судья все равно наложил на экс-президента штраф и пригрозил заключением в случае дальнейших нарушений приказов суда.

"Скажу однозначно: будущие умышленные или случайные нарушения будут подвергать нарушителя значительно более строгим санкциям, которые могут предусматривать более высокие штрафы, наказание за неуважение к суду и возможное заключение", - заявил судья Артур Эргорон.