Трампа оштрафовали на $5 тысяч за сообщение в соцсети и пригрозили заключением за неуважение к суду

трамп

Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 5 тысяч долларов за то, что тот проигнорировал приказ о неприемлемости публичного обсуждения сотрудников суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В пятницу судья в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5 тыс. долл. за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда. Его также дважды предупредили о возможном заключении", - говорится в материале.

Отмечается, что наказание касалось заявления Трампа, размещенного на сайте его предвыборной кампании и в социальной сети Truth, о якобы близости помощницы судьи и одного из сенаторов-демократов. Суд еще две недели назад обязал Трампа удалить эти посты и воздержаться от дальнейших упоминаний о сотрудниках суда.

Читайте также: Трамп назвал генерала Милли "изменником" и заявил, что тот "заслуживает казни". Милли обещает защитить свою семью

Заявление было удалено из социальной сети, но не с предвыборного сайта. Адвокат Трампа объяснил это сложностью работы сайта и извинился за инцидент.

Впрочем, судья все равно наложил на экс-президента штраф и пригрозил заключением в случае дальнейших нарушений приказов суда.

"Скажу однозначно: будущие умышленные или случайные нарушения будут подвергать нарушителя значительно более строгим санкциям, которые могут предусматривать более высокие штрафы, наказание за неуважение к суду и возможное заключение", - заявил судья Артур Эргорон.

+18
Трампушку ждёт в Ростове Хам. Они точно подружатся- два дегенерата пара.
21.10.2023 08:53 Ответить
+12
Та того , що Трамп "на кухні" може говорить що-завгодно А він виніс свою плітку в публічний простір До того ж зробив це, не як приватна особа - наприклад, почав це триндіть у черзі супермаркета, купуючи собі "Кока-колу", а на передвиборчому сайті А це - "публічна образа судової гілки влади держави через засоби масової інформації"
21.10.2023 09:54 Ответить
+10
А на заборе написано что ты балерина, такой же надёжный источник информации как и сайт Трампа. Щас бы на основе бабских сплетен судить о правосудии в США
21.10.2023 08:50 Ответить
Конфлікт інтересів? - ні, нічого не знаємо, "єто другоє", трамп! Трпмп!
21.10.2023 08:30 Ответить
А що, сенатор-демократ дійсно трахає помічницю цього судді? Тоді судді треба було звільнити поміічницю, а не тіпатися. Цікаве правосуддя у США.
21.10.2023 08:43 Ответить
яка різниця хто з ким спить ???
21.10.2023 08:47 Ответить
Тоді чому суддя тіпається за помічницю?
21.10.2023 08:58 Ответить
їдь і виїби корову
21.10.2023 09:30 Ответить
Тобі це звісно зазвичай
21.10.2023 11:29 Ответить
Та того , що Трамп "на кухні" може говорить що-завгодно А він виніс свою плітку в публічний простір До того ж зробив це, не як приватна особа - наприклад, почав це триндіть у черзі супермаркета, купуючи собі "Кока-колу", а на передвиборчому сайті А це - "публічна образа судової гілки влади держави через засоби масової інформації"
21.10.2023 09:54 Ответить
А на заборе написано что ты балерина, такой же надёжный источник информации как и сайт Трампа. Щас бы на основе бабских сплетен судить о правосудии в США
21.10.2023 08:50 Ответить
Про тебе взагалі на забооі з трьох літер слово
21.10.2023 09:01 Ответить
Ти лише це слово і вивчив, бо тебе всі так кличуть
21.10.2023 09:29 Ответить
І хто б це казав?-лідор на літеру п.
21.10.2023 11:33 Ответить
Да хоть с 10, ты снова не понял что слова на заборе не имеют значения
21.10.2023 09:38 Ответить
Не тобі мене повчати
21.10.2023 11:47 Ответить
Трамп брехло
21.10.2023 08:58 Ответить
Не брехло, а х...ло
21.10.2023 10:04 Ответить
А що : "пи*да" помічниці судді - це її "робочий орган", яким вона виконує свої посадові обов"язки? З ким хоче - з тим і трахається! Тут нема ніякого "конфлікту інтересів"
Трампа теж оштрафували не за наявність пальців та язика, якими він їсть, а за те що він язиком "дурь" теліпає та в інтернет її пальцями викладає, як "баба базарна"!
21.10.2023 09:43 Ответить
Трампопон - тампон. Ну, це все. Як у нас дурака вибрали, так i свого часу там.
21.10.2023 10:08 Ответить
Так собі аргумент, чому ж суддя свою дупу рве на захист помічниці? Помічниця заернулася б до суду, як звичайна громадянка, якщо вбачає наклеп. Щось тут мутняк.
21.10.2023 11:43 Ответить
Так і хочеться ВИМАТЮКАТЬСЯ в твою адресу! Трамп написав, що з депутатом спить не "громадянка "Джонсон", а "помічниця судді "Джонсон" ТОбто, він не сказав про неї, як про звичайну громадянку, а вказав що вона - помічниця судді Таким чином, він наніс образу не "приватній особі, а представнику державної судової системи США Тому суддя й захищає не "громадянку "Джонсон", а "помічницю судді "Джонсон"
"Поки люди не винайшли Інтернет - тільки твої близькі знали, що ти - тупий Тепер ти повідомляєш про це всьому світу!"
21.10.2023 12:13 Ответить
Ну усім тут відомо, що ти тут місцевий придурок. Ще цей суддя вписався би за прибиральницю у суді. Якщо ти баран, та нічого не тямиш у американських законах, то чого ти лізеш з своїми дебільними коментами?
21.10.2023 19:41 Ответить
Ну щодо "придурка" - багато хто тут в твоїх оцінках сумніватиметься Скоріше "придурком" назвуть тебе Бо я вивчав "римське право" А воно є основою будь-якої ******** системи права Тому принципи американського законодавства ті самі що й українського А якщо ти в юриспруденції - БАРАН - то хоч не показуй цього так відкрито Бо люди вже сміються з тебе
21.10.2023 19:53 Ответить
Навіть відповідати убогому не хочу
21.10.2023 20:45 Ответить
Як у тебе з логікою? Якщо ти направив мені коментар у відповідь - значить, ти відповів! Неважливо - у якій формі : заперечення, згода зі мною, чи "пустишка" Головне - відповідь Хоч і формальна А формальна вона тому, що тобі сказать нічого! Бо у тебе нема аргументів, щоб мої слова заперечить! Це ще одне підтвердження твого недоумства!
21.10.2023 20:54 Ответить
Трампушку ждёт в Ростове Хам. Они точно подружатся- два дегенерата пара.
21.10.2023 08:53 Ответить
Страуси Трампа! Ховають голови-
В дупу *****...
Та свої ануси виставляють голими-
Заходь, хто хоч - ХАМАС, ХИЗБОЛА...
Такі діла...
21.10.2023 10:29 Ответить
Да посадите уже этого имбецила!
21.10.2023 09:33 Ответить
та посадіть вже бубу
21.10.2023 09:35 Ответить
Буба постоянно лiтае. Його не поймать шоб посадiть...
21.10.2023 10:14 Ответить
ви ж його піймали на відбулавить?
і на посадку спіймаєте - було б бажання...
21.10.2023 10:21 Ответить
всі розуміть трампу $5000 як собаці дзюркнути,,, - але це попередження...
21.10.2023 09:34 Ответить
Ой не скажи, 5к и для Трампа деньги, миллиардеры такие что и за доллар удавятся)
21.10.2023 09:40 Ответить
ви розумієтеся на географії?
так от рижому 5 штук попередження - полюс один.
адвокати за мільони - полюс два...
21.10.2023 09:45 Ответить
Клiент дурки. Причому давно. Там же був нарцисизм у кровi плюс побiчнi ефекти.
21.10.2023 09:41 Ответить
Трамп політичний труп у нього кримінальних справ більше сотні.
21.10.2023 09:57 Ответить
Воно хворе. Все спишуть на дурку.
21.10.2023 10:11 Ответить
Цей політичниій труп випережає Байдена по опитуванням.
21.10.2023 11:52 Ответить
лугандонець 91...
показать весь комментарий
21.10.2023 10:55 Ответить
Приклеєний чуб, трампатому, недопоміг.
***** здав і його, як і отих моторол-гіві чи хамас з хезболою!
21.10.2023 11:26 Ответить
Если на тюремной клетке Трампа будет написано "безвинно осужденний" - не верь глазам своим.
21.10.2023 11:33 Ответить
Смотрю на Трампа - вижу Януковоща. Ну прям брат акробат. И роль абсолютно такая же.
21.10.2023 15:12 Ответить
5т$- 2 весільних торта!
21.10.2023 15:52 Ответить
 
 