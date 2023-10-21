Трампа оштрафовали на $5 тысяч за сообщение в соцсети и пригрозили заключением за неуважение к суду
Суд Нью-Йорка обязал экс-президента США Дональда Трампа выплатить 5 тысяч долларов за то, что тот проигнорировал приказ о неприемлемости публичного обсуждения сотрудников суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В пятницу судья в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5 тыс. долл. за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда. Его также дважды предупредили о возможном заключении", - говорится в материале.
Отмечается, что наказание касалось заявления Трампа, размещенного на сайте его предвыборной кампании и в социальной сети Truth, о якобы близости помощницы судьи и одного из сенаторов-демократов. Суд еще две недели назад обязал Трампа удалить эти посты и воздержаться от дальнейших упоминаний о сотрудниках суда.
Заявление было удалено из социальной сети, но не с предвыборного сайта. Адвокат Трампа объяснил это сложностью работы сайта и извинился за инцидент.
Впрочем, судья все равно наложил на экс-президента штраф и пригрозил заключением в случае дальнейших нарушений приказов суда.
"Скажу однозначно: будущие умышленные или случайные нарушения будут подвергать нарушителя значительно более строгим санкциям, которые могут предусматривать более высокие штрафы, наказание за неуважение к суду и возможное заключение", - заявил судья Артур Эргорон.
Трампа теж оштрафували не за наявність пальців та язика, якими він їсть, а за те що він язиком "дурь" теліпає та в інтернет її пальцями викладає, як "баба базарна"!
"Поки люди не винайшли Інтернет - тільки твої близькі знали, що ти - тупий Тепер ти повідомляєш про це всьому світу!"
В дупу *****...
Та свої ануси виставляють голими-
Заходь, хто хоч - ХАМАС, ХИЗБОЛА...
Такі діла...
і на посадку спіймаєте - було б бажання...
так от рижому 5 штук попередження - полюс один.
адвокати за мільони - полюс два...
не до тебе, тупий прикацаплений підар, допис був...
***** здав і його, як і отих моторол-гіві чи хамас з хезболою!