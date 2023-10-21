Войска РФ ударили с РСЗО по селу на Харьковщине. Под огнем Волчанск и Двуречная

Вчера поздно вечером, около 23:15 россияне из РСЗО обстреляли с. Липцы Харьковского района. Предварительно, без пострадавших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

"В результате обстрела с. Кучеривка Купянского района повреждены 2 дома, хозяйственные сооружения. Потерпел ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 39 лет.

Также смотрите: Враг нанес ракетный удар по Купянско-Узловому. ФОТО

Кроме того, под ударами оккупантов находились Волчанск, Огиревце и Гатище Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка Купянского района и другие населенные пункты", - говорится в сообщении.

Глава региона также информирует, что продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 90 взрывоопасных предметов.