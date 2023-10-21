Потери артиллерии войск РФ в Запорожской области в пять раз превысили украинские, - WSJ
Благодаря западному вооружению и изобретательности украинских войск Россия в Запорожской области потеряла в пять раз больше артиллерии, чем Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Поэтому уничтожение российской артиллерии практически помогает спасать жизнь защитников.
WSJ отмечает, что Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ, хотя захватчики все еще имеют большее количество орудий и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и находчивость украинских военных. Таким образом ВСУ удалось обрести паритет, где РФ раньше имела преимущество.
По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских орудий и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.
Вони втрачають мотлох,
Ми Людей.
"Людей ще наловлять." Это ж надо быть такой московской *****. Чего у нас только не существует на Украине.
" Ось цими героями і мучениками треба пишатися. Ну що сказати про тих українців які безглуздо загинули у Фінляндії - яке прикре самогубство"
Уже только после этого весь твой остальной срачь не стоит и твоего ломанного рубля. Особенно по поводу финской войны, "руха опору і негідника Кравчука"(ну как же - развалил твою любимую совдепию, да и Пуща какая ни какая...)
WSJ, давай вперед, лобіюй збільшення поставки артилерії для українською армії!!!
Тож навіть якщо дати ЗСУ зараз в 5 разів більше арти, всі запаси будуть тоді вистріляні за декілька місяців. А до кардинальних змін на фронті це, за відсутності інших складових - не призведе.
Ті ж касетні 155мм ********** ЗСУ отримало від США тільки тому, що номенклатура фугасно-осколкових вже істотно скоротилась і інтенданти невдоволено заворушилися. Це не означає, що запаси зменшились бодай на 15%. Але армія влаштована так, що це для них "болюче". Навіть у ЗСУ, знекровлених 3-річним "правлінням" хєрограя та хомчака, виявились запаси достатні, аби витримати повномасштабне вторгнення на протязі принаймні півроку (про це сказав особисто Залужний в одному з інтерв'ю).
Саме тому хоч в них на озброєнні 400+ установок HIMARS та 200+ M270, але при цьому за весь час виробництва ракет для цих установок - ракет GMLRS випущено менше ніж 50000 штук. А цієї кількості, для такої кількості установок, ну, приблизно на ... 10 залпів.
Ну а щодо артилерії...
В США на озброєнні ~1000 гаубиць M777. І ~1000 САУ М109. Запаси снарядів 155мм в США обраховуються одиницями мільйонів. Не ДЕСЯТКАМИ, як у засрашки, а ОДИНИЦЯМИ. Саме тому США тягне снаряди в Україну навіть зі складів в Південній Кореї. 2-4 мільйони снарядів - це навіть менше, ніж потрібно аби стволи тих гаубиць та САУ вийшли з ладу.
Для мене це фактично означає, що вони НІКОЛИ НЕ ЗБИРАЛИСЬ воювати так, як зараз воює Україна. І допомагати Україні зараз для США, в фізичній передачі озброєннь - реально "чутливо". Бо рахунок іде не на одиниці відсотків НАЯВНИХ засобів, а на ДЕСЯТКИ ВІДСОТКІВ (Україна отримала, наприклад, 13% гаубиць М777 зі складу ЗС США). А це - реально чутливо для будь-якої армії.
Оце і є головний "перекіс".
Порахуєте самі, скільки ще може тривати війна?
Що стосується заводів по виробництву ракет та броні - жодного заводу не знищено.
Навпаки, кацапи, не зважаючи на санкції, відкривають нові заводи:
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html