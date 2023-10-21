РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8950 посетителей онлайн
Новости Война
12 213 38

Потери артиллерии войск РФ в Запорожской области в пять раз превысили украинские, - WSJ

війна,зсу,артилерія

Благодаря западному вооружению и изобретательности украинских войск Россия в Запорожской области потеряла в пять раз больше артиллерии, чем Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Поэтому уничтожение российской артиллерии практически помогает спасать жизнь защитников.

WSJ отмечает, что Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ, хотя захватчики все еще имеют большее количество орудий и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и находчивость украинских военных. Таким образом ВСУ удалось обрести паритет, где РФ раньше имела преимущество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки авиация и артиллерия ВСУ поразили 15 районов скопления оккупантов, 11 артиллерийских средств, 4 ЗРК и станцию ​​РЛС, - Генштаб

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских орудий и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.

Читайте также: Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1380 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 292 060 человек, 5047 танков, 7012 артсистем, 9557 бронированных машин

Автор: 

армия РФ (20339) уничтожение (7691) артиллерия (665)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
21.10.2023 09:03 Ответить
+18
ЗСУ ціною життя рятують людей від нелюдів, щоб більше не повторилася Буча
показать весь комментарий
21.10.2023 09:54 Ответить
+13
Та хоть в 100 разів...
Вони втрачають мотлох,
Ми Людей.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.10.2023 09:03 Ответить
є значить що втрачати ще
показать весь комментарий
21.10.2023 09:13 Ответить
Пiсля 200 грамiв там втраеться все.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:33 Ответить
Та хоть в 100 разів...
Вони втрачають мотлох,
Ми Людей.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:38 Ответить
ЗСУ ціною життя рятують людей від нелюдів, щоб більше не повторилася Буча
показать весь комментарий
21.10.2023 09:54 Ответить
Людей ще наловлять.
показать весь комментарий
21.10.2023 10:49 Ответить
Що ви пропонуєте у вигляді альтернативного рішення?
показать весь комментарий
21.10.2023 11:38 Ответить
85 % відсотків, ті хто за війну др переможного кінця хай ідуть воювати особисто, дуже просто.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:16 Ответить
А вас влаштує і російський паспорт, після того як (якщо) ви пройдете фільтраційні заходи ФСБ, я так розумію
показать весь комментарий
22.10.2023 01:16 Ответить
а ти думаєш, що капітуляція тебе спасе? помиляєшся, тебе все одно вб'ють, але спочатку катуватимуть і тебе, і твою сім'ю. А потім вас усіх вб'ють.
показать весь комментарий
22.10.2023 02:06 Ответить
а ти підарок в тилу відсидіти дкмаєш?
показать весь комментарий
22.10.2023 06:44 Ответить
Какай тыл Он вообще сидит в кацапии
показать весь комментарий
22.10.2023 10:42 Ответить
Є один перевірений спосіб: масове виробництво дронів-камікадзе.
показать весь комментарий
22.10.2023 08:31 Ответить
Або масове виробництво ракет на 2000 км
показать весь комментарий
22.10.2023 13:00 Ответить


"Людей ще наловлять." Это ж надо быть такой московской *****. Чего у нас только не существует на Украине.
показать весь комментарий
22.10.2023 10:36 Ответить
Предлагаешь прекратить сопротивляться, чтобы не терять людей? Или пытаешься доказать, что паритет 5 к 1 в нашу пользу не имеет значения и в этом направлении не нужно работать? Иногда лучше жевать.
показать весь комментарий
21.10.2023 12:15 Ответить
Он предлагает переговоры, полную капитуляцию перед кацапией и уничтожение Украины, как таковой в абсолюте - как и еще одна мразь типа
показать весь комментарий
22.10.2023 10:41 Ответить
Щось обстрілів не сильно поменшало. Можливо, вони масово використовують хибні цілі, а ми їх "нищимо"
показать весь комментарий
21.10.2023 09:50 Ответить
І таке буває. Але в москалів знищувати хибні цілі вдається краще. Бо наші удари по їх арті це контрбатарейка, а макет не стріляє, а їх це ланцети які прилітають по візуалу і цей візуал може бути і макетом.
показать весь комментарий
21.10.2023 10:09 Ответить
От якби ще паритет у повітрі...
показать весь комментарий
21.10.2023 10:30 Ответить
Повторююсь - втрати менші за 10 млн - русскім пофіг. Вони втратили за пару кіломентрів в Фінляндії уйму людей і шо? - цінність життя там дешевше чим хомячка
показать весь комментарий
21.10.2023 10:57 Ответить
А те що Фінляндія понині вільна цивілізована держава, бо втопила тоді кацапів у крові. Решти кацапів хоч і вистачало тоді навіть на другу світову війну, але їх масовий відстріл спрацював. Пофіг не пофіг, а саме тому що рано чи пізно кацапські м'ясні атаки рано чи пізно захлинаються у крові і існує цивілізований світ, а інакше вже б давно як не кацапи так китайці весь світ вже б завоювали. Пофіг не пофіг, а кацапи вже захлинулись у крові на Київщині, Сумщині, Харківщині у минулому році, захлинуться і зараз
показать весь комментарий
21.10.2023 11:47 Ответить
Серед тих кацапів були тисячі українців та інших, які теж масово гинули і ставали каліками. І не тому, що йшли на захист "савєсткай атчізни" чи за таварісща сраліна, а тому що туди насильно привезли вмирати. Так що вважаю пагубним і недопустимим сьогодні хаяти тих, хто загинув у фінській війні! Так, фіни молодці, вони дали бій ... нашим дідам, які в тому не винні: всі знають про нереальну репресивну машину совка і в них не було виходу.
показать весь комментарий
21.10.2023 11:59 Ответить
Треба не забувати і те, що окрім тих червоноармійців українського походження на території України працював і антикомуністичний рух спротиву, українські націоналісти, які героїчно віддавали життя за звільнення світу від комуністичної зарази. Ось цими героями і мучениками треба пишатися. Ну що сказати про тих українців які безглуздо загинули у Фінляндії - яке прикре самогубство
показать весь комментарий
21.10.2023 12:05 Ответить
Так, звичайно, та не забувайте, що рух опору був розвинутим у західній Україні, і практично був достатньо слабким на сході, звідки і забирали чоловіків масово на фінську війну до того як. Я знаю історії, коли вони по дорозі тікали і багато хто з них перебирався в Західну Україну, але коли совки туди прийшли, то вишукували цих людей і багато з них загинули в гулагах. Так що це не просте питання щодо "безглуздого самогубства"! Махіна контролю та знищення людей працювала холоднокровно. Тому не вам судити про безглуздість чи то глуздість тих масових вбивств!
показать весь комментарий
21.10.2023 12:14 Ответить
Махіна контролю та знищення людей працювала саме через бездіяльність народу. Якби народ у минулому столітті більш організований, більш активний, то комуняків винесли б з України ще у 1920 роки, як це згдом зробили відважні поляки і іспанці. Махіна контролю працювала і при Януковичі, людей знищували і на Майдані, але у 2014 році народ воз'єднався і вистояв, а у минулому столітті проявив слабкість і за це розплачувався життями у сталінських бійнях і смерть у них була безглуздою, бо знищення комуністичного режиму коштувало б народу набагато менше людськиж життів.
показать весь комментарий
21.10.2023 12:37 Ответить
А зараз "махина" засiла в ОП iпрацюe, працюe
показать весь комментарий
21.10.2023 13:59 Ответить
Ну так що, зараз будемо аналізувати і хаяти той наш народ в ті часи 100 років тому, коли ви ні найменшого поняття не маєте, що відбувалося? Краще дайте оцінку тим, хто, голосуючи за незалежність у 1991, вибрали нам всім негідника кравчука, від якого все і пішло в тар-тарари! Потім дайти оцінки тим (до речі, теж народу, з яким зараз живите), хто двічі обрав ку-чмо! Я вже не кажу про масове одуріння януковичем і оцими скоморош*їми прибацками, яким аби тільки поржать, пожрать та посрать.
показать весь комментарий
22.10.2023 01:17 Ответить
"Так, фіни молодці, вони дали бій ... нашим дідам, які в тому не винні: всі знають про нереальну репресивну машину совка і в них не було виходу" - Ну если твоим дедам ... ... ... . Хорошо сказано

" Ось цими героями і мучениками треба пишатися. Ну що сказати про тих українців які безглуздо загинули у Фінляндії - яке прикре самогубство"

Уже только после этого весь твой остальной срачь не стоит и твоего ломанного рубля. Особенно по поводу финской войны, "руха опору і негідника Кравчука"(ну как же - развалил твою любимую совдепию, да и Пуща какая ни какая...)
показать весь комментарий
22.10.2023 10:53 Ответить
Злиняй в сраку!
показать весь комментарий
22.10.2023 22:26 Ответить
Резникова нет, но "дело" его живёт! У Лехи потери при контрнаступi у ВСУ в 7-9 раз меньше, чем у обороняющихся россиян!!!. Пипл схавает
показать весь комментарий
21.10.2023 13:56 Ответить
потрібно ТЕРМІНОВО збільшити кількість артилерії в Україні в П'ЯТЬ РАЗ!!!
WSJ, давай вперед, лобіюй збільшення поставки артилерії для українською армії!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 14:18 Ответить
Це не призведе на поточний час до суттєвого покращення ситуації. Річ у тім, що запаси набоїв/снарядів - не нескінчені. ЄС та США вийдуть на виробництво снарядів БІЛЬШЕ, ніж поточні витрати ЗСУ - тільки в кінці 2024 роцу, або навіть у 2025 році, приблизно.

Тож навіть якщо дати ЗСУ зараз в 5 разів більше арти, всі запаси будуть тоді вистріляні за декілька місяців. А до кардинальних змін на фронті це, за відсутності інших складових - не призведе.

Ті ж касетні 155мм ********** ЗСУ отримало від США тільки тому, що номенклатура фугасно-осколкових вже істотно скоротилась і інтенданти невдоволено заворушилися. Це не означає, що запаси зменшились бодай на 15%. Але армія влаштована так, що це для них "болюче". Навіть у ЗСУ, знекровлених 3-річним "правлінням" хєрограя та хомчака, виявились запаси достатні, аби витримати повномасштабне вторгнення на протязі принаймні півроку (про це сказав особисто Залужний в одному з інтерв'ю).
показать весь комментарий
21.10.2023 15:30 Ответить
Причиною цього є аномальний перекіс в бік артилерії при повній відсутності західної авіації. Самі натівці так не воюють.
показать весь комментарий
22.10.2023 08:55 Ответить
Головна засада американської доктрини застосування збройних сил США - досягнення беззаперечного панування в повітрі.

Саме тому хоч в них на озброєнні 400+ установок HIMARS та 200+ M270, але при цьому за весь час виробництва ракет для цих установок - ракет GMLRS випущено менше ніж 50000 штук. А цієї кількості, для такої кількості установок, ну, приблизно на ... 10 залпів.

Ну а щодо артилерії...

В США на озброєнні ~1000 гаубиць M777. І ~1000 САУ М109. Запаси снарядів 155мм в США обраховуються одиницями мільйонів. Не ДЕСЯТКАМИ, як у засрашки, а ОДИНИЦЯМИ. Саме тому США тягне снаряди в Україну навіть зі складів в Південній Кореї. 2-4 мільйони снарядів - це навіть менше, ніж потрібно аби стволи тих гаубиць та САУ вийшли з ладу.

Для мене це фактично означає, що вони НІКОЛИ НЕ ЗБИРАЛИСЬ воювати так, як зараз воює Україна. І допомагати Україні зараз для США, в фізичній передачі озброєннь - реально "чутливо". Бо рахунок іде не на одиниці відсотків НАЯВНИХ засобів, а на ДЕСЯТКИ ВІДСОТКІВ (Україна отримала, наприклад, 13% гаубиць М777 зі складу ЗС США). А це - реально чутливо для будь-якої армії.

Оце і є головний "перекіс".
показать весь комментарий
22.10.2023 21:56 Ответить
Если так будет продолжаться-скоро у капцапов будет дефицит чмобиков и перерасход жмуриков.
показать весь комментарий
22.10.2023 11:56 Ответить
У кацапів мобресурсу щонайменше 20 млн. За півтора роки війни ми навіть 1 млн не знищили...
Порахуєте самі, скільки ще може тривати війна?
Що стосується заводів по виробництву ракет та броні - жодного заводу не знищено.
Навпаки, кацапи, не зважаючи на санкції, відкривають нові заводи:
https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html
показать весь комментарий
22.10.2023 13:08 Ответить
судячи із тексту, видно готують виправдання здачі Авдіївки.
показать весь комментарий
22.10.2023 15:45 Ответить
 
 