Байден не призывал Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа, - представитель Белого дома Лаболт

Белый дом опроверг информацию СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы призывал Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, накануне Байден поднимался по лестнице на борт самолета Air Force One, в этот момент один из репортеров выкрикнул вопрос, перекрикивая звук двигателей самолета. Американский лидер остановился и сказал: "Да". После этого Байден вошел в самолет. СМИ в свою очередь сообщили, что Байден якобы подтвердил, что США призывают Израиль отложить наземную операцию в Газе на фоне того, что ХАМАС освободил из плена двух заложниц.

Как впоследствии объяснил представитель Белого дома Бен Лаболт, Байден не услышал вопроса журналиста, который спросил, должен ли Израиль отложить потенциальное наземное вторжение в Сектор Газа.

"Президент был далеко. Он не услышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотели бы вы, чтобы было освобождено больше заложников?" Больше он ничего не комментировал", - сказал он.

