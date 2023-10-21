РУС
Байден не призывал Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа, - представитель Белого дома Лаболт

байден

Белый дом опроверг информацию СМИ о том, что президент США Джо Байден якобы призывал Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, накануне Байден поднимался по лестнице на борт самолета Air Force One, в этот момент один из репортеров выкрикнул вопрос, перекрикивая звук двигателей самолета. Американский лидер остановился и сказал: "Да". После этого Байден вошел в самолет. СМИ в свою очередь сообщили, что Байден якобы подтвердил, что США призывают Израиль отложить наземную операцию в Газе на фоне того, что ХАМАС освободил из плена двух заложниц.

Как впоследствии объяснил представитель Белого дома Бен Лаболт, Байден не услышал вопроса журналиста, который спросил, должен ли Израиль отложить потенциальное наземное вторжение в Сектор Газа.

"Президент был далеко. Он не услышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотели бы вы, чтобы было освобождено больше заложников?" Больше он ничего не комментировал", - сказал он.

Сектор Газа - не в Палестині!
Русню з Іраном треба вразити-
Це все мутять ***** з аятолами-заразами-
Ім треба (і по заслугам) - встромити ніж в спину...
21.10.2023 10:17 Ответить
Питання звучало так: "Чи хотіли б ви, щоб було звільнено більше заручників?". Джерело: \\\\\\\\\\\

Я думаю шо це так само як Зелю запитати - чи любиш ти папу Сашу і чи хочеш дати йому стипендію, хоча сам мультимільйонер і чи зневажаєш ти "муд.рий наріт"?

Крім слова "да" - абсолютно нелогічно чекати іншої відповіді.

Чи може Байден мав сказати - Ах оставьтє, я ні хачю освобождєнія етіх ліц і тулавіщь

??може переклад тупий, бо такого "жруналіста" треба гнати пінками під зід!
21.10.2023 10:27 Ответить
Похмелилося?
Тільки но 10 год. 27 хв., а ти вже в "строю". Цікаво за тобою спостерігати, коли ти з п'яних очей чи з бодуна хейтиш все і вся ,аби тільки підняти самооцінку в своїх очах. Ну прямо, як цуцик "відмічаєшся" під кожним кущиком.
21.10.2023 10:38 Ответить
ти точно не парєнь Напівтеплого Яріка? бо шо одне шо друге - ганяєтесь за мною і обвинувачуєте, хоча вам до прокурорів як корові до до театру.
з геями не спілкуюсь. ах, тоді виходить шо я "фошіст" і як там у вас - "хомофоп" шолі?

смішно коли дурачки самі щось стверджують, а потім свою ж думку розвивають. Скоро у вас получиться шо я - Татаров.
21.10.2023 10:46 Ответить
21.10.2023 11:13 Ответить
Якщо не можно наземну операцію, можна підземну. Розхерячити всі тунелі, в яких зосереджено і озброєння, і його виробництво, і більшість терористів.
21.10.2023 12:19 Ответить
Обов"язково буде наземна операція,обов"язково буде знищений ХАМАЗ,обов"язково буде призначений (чи навіть обраний) лояльний до Їзраєлю уряд з числа палестинців,обов"язково почнеться багаторічна робота по перевихованню уцілілих палестинців у добропорядних ізраїльтян.Досвід - є.Все то прокатано в Росіі ще починаючи з 1917-го року...
21.10.2023 12:41 Ответить
 
 