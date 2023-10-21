РУС
Заявление Путина о "Кинжалах" над Черным морем можно расценивать как попытку показать военную мощь РФ, - британская разведка

Заявление президента РФ Владимира Путина о патрулировании Черного моря носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал" можна расценивать как попытку показать российскую военную мощь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в субботнем обзоре Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.

Так, Путин во время визита в Китай 18 октября объявил, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов МиГ-31И, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

Тогда российский президент ссылался на усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье за счет судов с системами вооружений с объявленной дальностью действия до 2000 километров.

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором, а действия России представляет как необходимые для защиты государства", – отмечается в обзоре.

Читайте также: Самолеты с "Кинжалами" будут патрулировать Черное море на постоянной основе, - Путин

Британская разведка указывает, что Путин отдельно подчеркнул наличие у МиГ-31 "Кинжалов" и их декларируемых возможностей.

Это "почти наверняка" было сделано как "стратегическое послание", чтобы показать, что Россия и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну против Украины. В то же время "Кинжалы" еще фактически находятся на стадии эксплуатационных испытаний, а их эффективность в Украине до сих пор была низкой.

"На бумаге он ("Кинжал". – Ред.) остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного совершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", – заключает британская разведка.

Великобритания (5092) путин владимир (32016) разведка (4220) Черное море (1498)
+12
100 відсотково...достатньо одного збитого...як приклад ,коли турецькі пвс збили одного,)(уйло всрався.
21.10.2023 10:47 Ответить
+11
)(уйло хоче показати,що йому НАТО похер.А НАТО треба завалити парочку цих іржавих літаючих корит,щоб показати,хто тут справжній господар.
Але ж...ескалація...
21.10.2023 10:42 Ответить
+10
Истребитель с баллистической ракетой патрулирующий море - это же чисто бред.
21.10.2023 10:49 Ответить
***** из последних сил демонстрирует свои мощщщи
21.10.2023 10:25 Ответить
да-ета как імпатєнт гразіт всєх ізнасілавать прічьом па нєскалька раз...
21.10.2023 10:29 Ответить
21.10.2023 10:32 Ответить
Мощь пуйла - то його валіза з лайном, смердить і знудить не одну людину. Можливо я чогось не розумію, але як пуйло і його півні із літаків будуть бити "кінджалами" гумові човіни спецназу, чи маленькі катери? Вони навіть не поцілять в сухогруз, який буде рухатися, але для недоімперців московії це звучить грордо.
21.10.2023 10:41 Ответить
Ху@ло психічно - хворе одоробало і хвороба з кожним днем прогресує ,
тому воно намагається показати всьому світу , що воно ще на щось
здатний ,
а насправді воно знаходиться на фінішній прямій до свого краху 😠
21.10.2023 10:35 Ответить
)(уйло хоче показати,що йому НАТО похер.А НАТО треба завалити парочку цих іржавих літаючих корит,щоб показати,хто тут справжній господар.
Але ж...ескалація...
21.10.2023 10:42 Ответить
100 відсотково...достатньо одного збитого...як приклад ,коли турецькі пвс збили одного,)(уйло всрався.
21.10.2023 10:47 Ответить
Не сціть, англюки. Так, доведеться їх збивати. Треба менше займатися райдугою та задкуванням перед дикунами, а більше боротьбою з рашизмом.
21.10.2023 10:43 Ответить
Іскандери вже не сміються...таке саме і з Кинжалами...)(уйло не міць показує а страх...Коли вже це,дійде до тих грьобаних політиканів.
21.10.2023 10:43 Ответить
Истребитель с баллистической ракетой патрулирующий море - это же чисто бред.
21.10.2023 10:49 Ответить
там не написано "море"..

втім,патрулювання "кинджалами" -це маячня апріорі.. )

Не потягне рашка ніяким чином війну проти НАТІВСЬКОГО ВМФ.
21.10.2023 13:03 Ответить
Коли нічого іншого немає лякає тим що є.
21.10.2023 17:08 Ответить
А російські конструктори "Кинжалов" зараз патрулюють від тюремного вікна до параші десь на кацапській зоні... Бо "Кинжал" то не "вундерваффе", а "вундервафля".
21.10.2023 11:02 Ответить
Дайте нашим пілотам F-16 і кацапські літуни будуть сидіти по своїх ''саваслєйках'' і носа підняти боятимуться.
21.10.2023 11:07 Ответить
Прокукарікав пєтух аж з китаю , видно сі нагодував х@йла кашкою - небояшкою .🐓
21.10.2023 11:18 Ответить
Хочуть показати?
Ато ми голу сраку небачили...
21.10.2023 11:37 Ответить
 
 