Заявление Путина о "Кинжалах" над Черным морем можно расценивать как попытку показать военную мощь РФ, - британская разведка
Заявление президента РФ Владимира Путина о патрулировании Черного моря носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал" можна расценивать как попытку показать российскую военную мощь.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в субботнем обзоре Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.
Так, Путин во время визита в Китай 18 октября объявил, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов МиГ-31И, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".
Тогда российский президент ссылался на усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье за счет судов с системами вооружений с объявленной дальностью действия до 2000 километров.
"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором, а действия России представляет как необходимые для защиты государства", – отмечается в обзоре.
Британская разведка указывает, что Путин отдельно подчеркнул наличие у МиГ-31 "Кинжалов" и их декларируемых возможностей.
Это "почти наверняка" было сделано как "стратегическое послание", чтобы показать, что Россия и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну против Украины. В то же время "Кинжалы" еще фактически находятся на стадии эксплуатационных испытаний, а их эффективность в Украине до сих пор была низкой.
"На бумаге он ("Кинжал". – Ред.) остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного совершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", – заключает британская разведка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому воно намагається показати всьому світу , що воно ще на щось
здатний ,
а насправді воно знаходиться на фінішній прямій до свого краху 😠
Але ж...ескалація...
втім,патрулювання "кинджалами" -це маячня апріорі.. )
Не потягне рашка ніяким чином війну проти НАТІВСЬКОГО ВМФ.
Ато ми голу сраку небачили...