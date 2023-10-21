Заявление Путина о "Кинжалах" над Черным морем можно расценивать как попытку показать военную мощь РФ, - британская разведка

Заявление президента РФ Владимира Путина о патрулировании Черного моря носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал" можна расценивать как попытку показать российскую военную мощь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в субботнем обзоре Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.

Так, Путин во время визита в Китай 18 октября объявил, что Россия начнет патрулирование истребителей в восточной части Черного моря с использованием самолетов МиГ-31И, вооруженных баллистическими ракетами воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал".

Тогда российский президент ссылался на усиление морского присутствия США в восточном Средиземноморье за счет судов с системами вооружений с объявленной дальностью действия до 2000 километров.

"Это заявление соответствует типичной российской риторике, направленной на внутреннюю аудиторию, которая называет Запад агрессором, а действия России представляет как необходимые для защиты государства", – отмечается в обзоре.

Британская разведка указывает, что Путин отдельно подчеркнул наличие у МиГ-31 "Кинжалов" и их декларируемых возможностей.

Это "почти наверняка" было сделано как "стратегическое послание", чтобы показать, что Россия и дальше может производить и эксплуатировать новое оружие, несмотря на войну против Украины. В то же время "Кинжалы" еще фактически находятся на стадии эксплуатационных испытаний, а их эффективность в Украине до сих пор была низкой.

"На бумаге он ("Кинжал". – Ред.) остается очень мощным, способным достичь гиперзвуковых скоростей и избегать современных систем противовоздушной обороны, хотя почти наверняка требует значительного совершенствования в том, как Россия использует его для реализации этого потенциала", – заключает британская разведка.