Сегодня должен заработать пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом, - посольство США в Израиле
Пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10.00 по местному времени.
Об этом сообщило посольство США в Израиле, передает Цензор.НЕТ.
В американском посольстве также отметили, что пока не владеют информацией, как долго он будет оставаться открытым для выезда из Газы иностранных граждан.
Американские дипломаты ожидают, что многие люди будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия. Посольство предупреждает граждан США, пытающихся въехать в Египет, что следует ожидать "потенциально хаотической и беспорядочной среды с обеих сторон границы".
"Ситуация остается динамичной и изменчивой, а среда безопасности - непредсказуемой. Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться пересечь ее", - говорится в сообщении.
