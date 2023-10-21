РУС
Сегодня должен заработать пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом, - посольство США в Израиле

Пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10.00 по местному времени.

Об этом сообщило посольство США в Израиле, передает Цензор.НЕТ.

В американском посольстве также отметили, что пока не владеют информацией, как долго он будет оставаться открытым для выезда из Газы иностранных граждан.

Американские дипломаты ожидают, что многие люди будут пытаться пересечь границу в случае ее открытия. Посольство предупреждает граждан США, пытающихся въехать в Египет, что следует ожидать "потенциально хаотической и беспорядочной среды с обеих сторон границы".

"Ситуация остается динамичной и изменчивой, а среда безопасности - непредсказуемой. Вы должны оценить свою личную безопасность, прежде чем решить двигаться к границе или пытаться пересечь ее", - говорится в сообщении.

Египет (773) Сектор Газа (184) эвакуация (2158) пункт пропуска (677)
ну і ? потім ****** ,ту всю ораву дикунів, пустить в Европу...
21.10.2023 10:48 Ответить
Вже з сумками та виводком прибувають.
21.10.2023 11:10 Ответить
кіздєц..
От ***... і побудували щасливу Європу-для дикунів.
21.10.2023 11:45 Ответить
До речі...приблизно у 80-х роках..85-86 рік..хтось таке пророкував ,нашестя мусульманського світу на Європу..тоді це здавалось неймовірним і фантазійним.
21.10.2023 11:47 Ответить
Головне ,що б далі Єгипту не сунули...хай у них ще збудують свій "хамаз" !Афганістану вже допомагали....а тратили здобутки росіянці або їх глитаї....тепер жи2проросійська хоче щось таке і в Україні набудувать,завчасно знищуючи героїв,патріотів на війні і в тюрмах...
