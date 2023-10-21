РУС
США ввели санкции против трех компаний из Китая, которые содействовали пакистанской программе создания баллистических ракет

санкции,санкції

США ввели санкций против трех китайских компаний, которые занимались снабжением ракетного оборудования для пакистанской программы создания баллистических ракет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

"Государственный департамент включает в перечень компании General Technology Limited, Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. и Changzhou Utek Composite Company Ltd…Эти три организации, базирующиеся в Китайской Народной Республике (КНР), занимались поставками ракетного оборудования для пакистанской программы создания баллистических ракет", - говорится в заявлении.

В частности, компания General Technology Limited работала над поставкой паяльных материалов, которые используются для соединения компонентов ракетных двигателей баллистических ракет и при производстве камер сгорания.

Компания Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd. работала над поставкой оправок и другого оборудования, которое может быть использовано в производстве твердотопливных ракетных двигателей и может контролироваться режимом контроля за ракетными технологиями.

Компания Changzhou Utek Composite Company Ltd. с 2019 года работает над поставками стекловолокна D-glass, кварцевой ткани и ткани с высоким содержанием кремнезема, которые находят применение в ракетных системах.

В заявлении подчеркивается, что введение санкций против компаний из КНР свидетельствуют о том, что "Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать распространению оружия массового уничтожения, средств его доставки и связанной с ними закупочной деятельности, вызывающей озабоченность, где бы она ни происходила".

Автор: 

США мають усвідомити що без відома Комуністичної партії Китаю ці компанії не працюють. Китай - ворог.
Й почати діяти відповідно.
21.10.2023 11:18 Ответить
Молодці.Після таких лютих санкцій пакистанські ракети повинні самоліквідуватися.
21.10.2023 11:39 Ответить
китайози стоять за всіма подіями, за війною, яку кацапи проти нас почали і перед якою пуйло їздило до сі, за допомогою північній кореї, за іраном. Вони використали і використовують західні технології для повалення самого ж заходу як ідеї демократії!
21.10.2023 12:38 Ответить
Піднебесна імперія по повній скористалася паталогічною жадібністю транснаціональних корпорацій і отримала доступ до ******** знань і технологій. У поєднанні із мільярдним "нєчєлавєчєскім рєсурсом" і людиножерською "комуністичною" ідеологією - це страшна сила, яка знесе "гуманістічєскую" західну цивілізацію в небуття.
