БПЛА и средства РЭБ будут быстрее поставлять в войска, отныне действует упрощенный порядок допуска, - Минобороны

Теперь действует упрощенный порядок допуска к эксплуатации беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Их будут допускать в войска на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных изготовителем тактико-технических характеристик. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Также, по данным Минобороны, всем государственным заказчикам разрешено закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

"Правительство поддержало постановление, разработанное Министерством обороны. Теперь Генштаб будет утверждать технические требования для типов БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Бойцы 92-й ОШБр из беспилотника уничтожили три единицы вражеской техники, блиндаж и склад БК оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭС и их текущую потребность по каждому типу РЭС. Соответствующие технические требования будут переданы в том числе Минобороны.

Ранее не были определены сроки и порядок процедур. И поэтому допуск к эксплуатации и поставке оружия в воинские части растягивался на месяцы.

"Такая задержка неприемлема в условиях полномасштабной войны, поэтому Минобороны инициировало эти изменения", - подчеркивает министерство.