БПЛА и средства РЭБ будут быстрее поставлять в войска, отныне действует упрощенный порядок допуска, - Минобороны

міноборони

Теперь действует упрощенный порядок допуска к эксплуатации беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Их будут допускать в войска на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных изготовителем тактико-технических характеристик. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Также, по данным Минобороны, всем государственным заказчикам разрешено закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.

"Правительство поддержало постановление, разработанное Министерством обороны. Теперь Генштаб будет утверждать технические требования для типов БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭС и их текущую потребность по каждому типу РЭС. Соответствующие технические требования будут переданы в том числе Минобороны.

Ранее не были определены сроки и порядок процедур. И поэтому допуск к эксплуатации и поставке оружия в воинские части растягивался на месяцы.

"Такая задержка неприемлема в условиях полномасштабной войны, поэтому Минобороны инициировало эти изменения", - подчеркивает министерство.

+8
А що заважало до цього пришвидшити та спростити допуск РЕБ і БПЛА?!
21.10.2023 12:18 Ответить
+7
І що там робилось у тому міноборони, ? папірці перекладували, доповіді про"пабєди"? Яйцями торгували?
Ці тварюки не на фронті воюють, а в теплих київських кабінетах..
21.10.2023 11:59 Ответить
+7
Ненажерливість..
21.10.2023 12:24 Ответить
І що там робилось у тому міноборони, ? папірці перекладували, доповіді про"пабєди"? Яйцями торгували?
Ці тварюки не на фронті воюють, а в теплих київських кабінетах..
21.10.2023 11:59 Ответить
Мабуть, схематози резнікова та притулки, поклали на стіл генпрокурору!!
Якщо, ця гопкомпаніі візьме собі адвокатом отого, аж з Полтавських курсів, бананова…, їх посодють на довічне!
21.10.2023 12:06 Ответить
Вот просто интересно как такая мысль пришла Вам в голову? Какими темными коридорами от жопы до головного мозга?
21.10.2023 12:27 Ответить
Я так розумію, що ти з Австрії ані копійки на дрони не переказуєш і тому шукаєш відмазки для свого жлобства, обмазуючи гімном волонтерів?
Зате "слава Україні" не забуваєш. Тільки воно абсолютно пусте це твоє "Слава Україні", якщо ти втікши з України абсолютно нічим не допомогаєш.
21.10.2023 15:39 Ответить
А що заважало до цього пришвидшити та спростити допуск РЕБ і БПЛА?!
21.10.2023 12:18 Ответить
Ненажерливість..
21.10.2023 12:24 Ответить
ключове питання в суді, але є нюанс...((
21.10.2023 12:45 Ответить
Зедерамаки заважали поставляти нашим захисникам вчасно

БПЛА та засоби РЕБ 😠
21.10.2023 12:51 Ответить
Тут зворотня проблема є. Щоб відсікти бракодєлов типу Розенблата. Бо можна так допустити те, що потім не працюватиме.
21.10.2023 15:43 Ответить
Не пройшло і тижня після початку роботи представниці президента США Плітцкер в Україні, а результати вже є.
21.10.2023 12:27 Ответить
2 рік повномасштабки …
21.10.2023 14:03 Ответить
Та не пройшло й 606 днів війни...добродії...
21.10.2023 14:15 Ответить
Вот это скорость! Всего 600 дней понадобилось!
21.10.2023 14:56 Ответить
 
 