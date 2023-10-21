БПЛА и средства РЭБ будут быстрее поставлять в войска, отныне действует упрощенный порядок допуска, - Минобороны
Теперь действует упрощенный порядок допуска к эксплуатации беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.
Их будут допускать в войска на основании акта совместных ведомственных испытаний или по результатам изучения заявленных изготовителем тактико-технических характеристик. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Также, по данным Минобороны, всем государственным заказчикам разрешено закупать БПЛА и средства РЭС, если они провели с производителями совместные ведомственные испытания.
"Правительство поддержало постановление, разработанное Министерством обороны. Теперь Генштаб будет утверждать технические требования для типов БПЛА с указанием тактико-технических характеристик, которым должны соответствовать такие товары, для допуска к эксплуатации", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Генштаб возложена обязанность утверждать технические требования к средствам РЭС и их текущую потребность по каждому типу РЭС. Соответствующие технические требования будут переданы в том числе Минобороны.
Ранее не были определены сроки и порядок процедур. И поэтому допуск к эксплуатации и поставке оружия в воинские части растягивался на месяцы.
"Такая задержка неприемлема в условиях полномасштабной войны, поэтому Минобороны инициировало эти изменения", - подчеркивает министерство.
