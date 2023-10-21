РУС
Пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом снова закрыли после проезда колонны с гумпомощью, - CNN

Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в Сектор Газа через пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, движение снова закрыли после проезда колонны.

Ранее посольство США в Израиле сообщило, что сегодня должен был заработать пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом.

Читайте также: Количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, возросло до 308 человек, - посол Корнийчук

Сектор Газа (184) эвакуация (2158)
Ну а шо, Єгипет теж не хоче розповсюдження цієї зарази на свої території. Вони, єгиптяни, вже давно(після Кемп Девідської угоди) усвідомили, що жити по цивілізованим міркам Заходу значно краще і спокійніше, ніж тільки бити поклони і виконувати забаганки старих фанатиків-маразматиків з полотенцями на голові.
21.10.2023 12:22 Ответить
До Мадьярорсцаґа.
21.10.2023 12:48 Ответить
Щось мені це нагадує як Рашка слала гуманітарні колони на Донбас, потім посилювались обстріли і впевненість у заявах дійти до Києва, Львова....
Що тут казати, коли навіть Ізраїль страждає на таку толерастію....
21.10.2023 13:10 Ответить
тоді був савєцкій саюз..який під'юджував ..а тепер рашка робить те саме.
21.10.2023 13:27 Ответить
відправте біженців до ЄС і США вони так ******* гній по світу збирати.
21.10.2023 12:34 Ответить
Так у вас на роісії нехватка робочої сили і женихів для вдов. Із Середньої азії імпортуєте.
Могли би розбавити таджиків арабами, вам же корисніше , на все потомство на киргизів схоже буде.
21.10.2023 13:34 Ответить
там і так свого давно по самі брови: https://twitter.com/i/status/1715548880253726742 студент Пенсильванського університету зриває плакати із зображенням ізраїльських дітей, викрадених ХАМАСом.
21.10.2023 14:50 Ответить
а це вже, як бачите, Європа:
21.10.2023 14:59 Ответить
А кого **.....т чужое горе.
21.10.2023 12:47 Ответить
Поясніть мені а чого ******** не хочуть до себе прийняти братушек-полістинців.Маботь піскі обрізані не так як у єгіптян.Чи вся пурга на рахунок братніх арабских народів все туфта і пропоганда.
21.10.2023 12:48 Ответить
Насправді вони там всі один одного ненавидять, просто зараз у них Захід ворог, а так би китайські комуністи і ісламісти ( і серед мусульман також е течії) взяли би один одного за горлянку.
21.10.2023 13:19 Ответить
поки шо США стримує Ізраїль,від повноцінного вторгнення..бо ізраїльська армія там би шорох навела. США бояться щоб не було різні,бо потім оті срані демократичні країни будуть вити про права людини. США поступово-так як у нас,як нам надають зброю по чайній ложці,так само і в Ізраїлі будуть знищувати отих бабаїв. Бо ізраїльтяни готові нахєр порізати там всіх після того що ці дикуни робили.,тому США стримують.
21.10.2023 13:26 Ответить
Теж так думаю. Напевно США мають рацію...
21.10.2023 14:18 Ответить
Після ознайомлення зі звітом про стан ЗС Ізраїлю керівника U.S. Central Command (CENTCOM) генерала Michael Erik Kurilla президент США Байден в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу наполегливо порадив утриматись від наземної операції в районі Гази.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
21.10.2023 20:22 Ответить
Є інформація , про план Маршала...що буде три етапи --
Перший--великі ракетні удари ,після цього наземна операція по знищенню Хамас
Другий--менш інтенсивні дії..придушення центрів спротиву.Зачистка по нашому
Третій- створення в Секторі Газу буферної зони ,а потім,я так зрозумів цивілізованої держави.з всіма виборами ,державними посадовцями ,всією цією демократичною хєрньою..ну і так далі..
21.10.2023 13:20 Ответить
А вместе с гуманитаркой и новая партия заложников.
21.10.2023 13:22 Ответить
Египтяне не дураки, пусть террористов Евросоюз принимает😂😂
21.10.2023 14:55 Ответить
 
 