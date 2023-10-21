Пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом снова закрыли после проезда колонны с гумпомощью, - CNN
Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в Сектор Газа через пограничный пункт "Рафах" между Газой и Египтом.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщается, движение снова закрыли после проезда колонны.
Ранее посольство США в Израиле сообщило, что сегодня должен был заработать пункт пропуска "Рафах" между Газой и Египтом.
Могли би розбавити таджиків арабами, вам же корисніше , на все потомство на киргизів схоже буде.
Що тут казати, коли навіть Ізраїль страждає на таку толерастію....
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Перший--великі ракетні удари ,після цього наземна операція по знищенню Хамас
Другий--менш інтенсивні дії..придушення центрів спротиву.Зачистка по нашому
Третій- створення в Секторі Газу буферної зони ,а потім,я так зрозумів цивілізованої держави.з всіма виборами ,державними посадовцями ,всією цією демократичною хєрньою..ну і так далі..