Вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО, мы постоянно повышаем ее эффективность, - Попко

ппо

Вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, состоящая из различных видов вооружения.

Об этом рассказал начальник КМВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК - "Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", " Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23и т.д.", - рассказал он.

Что касается зенитно-ракетных комплексов, то, по словам Попко, это С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

"Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки", отметил начальник КМВА.

Читайте также: Россияне выпустили по Киеву крылатые ракеты типа Х-101/555/55, а также баллистические. Все цели уничтожила ПВО

В то же время Попко подчеркнул, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле.

"Воздушные тревоги раздаются когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственными за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес – каждый из вас, собственным примером, наставлениями должен мотивировать людей находиться в укрытиях", – отметил он.

Киев (26000) ПВО (3030) Попко Сергей (57)
Топ комментарии
+18
Не забули б що є й іньші міста.....
21.10.2023 12:51 Ответить
+18
А навколо всієї України???
21.10.2023 12:54 Ответить
+14
Ой ,як ми за вас раді , а ми потерпимо ,не займайтесь
21.10.2023 13:01 Ответить
Я не хочу,щоб вся Україна жила так,як Київ.
Я хочу,щоб Україна жила так,як Німеччина.Або Чехія
Щоб не ми просили,а у нас просили!
21.10.2023 14:18 Ответить
блін, скільки тупих коментарів? - ну явних же кацапських вкидів, на які одразу повелися місцеві обІжені, вУмні жлоби-лохторат, для яких завжди всього мало...
21.10.2023 14:10 Ответить
Одного не розумію, з якою метою робляться подібні заяви? Поінформувати кацапню де зосереджено максимум ППО, аби вони сконцентрували зусилля на його виявленні чи наносили удари по містах, які менш захищені? Чи спровокувати незадоволення серед громадян тим, що столицю захищають краще, ніж інші міста (адже не кожен розуміє, що найбільш густонаселене столичне місто з керівництвом країни будь-де захищають найбільше і це логічно)? Реально дістали вже ці ЗЕскоти, які цілодобово пащекують в ЗМІ про те, що не треба або поширюють відверто провокаційні заяви.
21.10.2023 14:34 Ответить
Крутой ПВОшник Попко, мда уж
21.10.2023 15:16 Ответить
Десяти́нна це́рква, або Це́рква Успіння Пресвято́ї Богоро́диці - християнська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F) церква , зведена на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 Старокиївській горі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві в https://uk.wikipedia.org/wiki/989 989 -https://uk.wikipedia.org/wiki/996 996 роках. Присвячена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96 Успінню Пресвятої Богородиці . Вважається першою кам'яною церквою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі . Церкву зруйновано під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_1240 монгольського штурму Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/1240 1240 року. Залишки фундаменту Десятинної церкви разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 містом Володимира є пам'яткою національного значенняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1] . Розташовувалася біля міських ворітhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] .

а знаєте чому так? тому що останні "українці", кияни зібралися в цій церкві. і вона була спалена, зі всіма хто там ховався. київська русь майже перестала існувати.
до чого це я?
захистимо київ, захистимо україну!
ви, хоч на секунду уявіть собі, що київ, був би взятий в облогу. ні! київ би не здався, але б лівий б берег, був би такий як маріуполь. борщага, оболонь, солом'янка та корчувате, були б як салтівка.
скільки б після цього протримався дніпро, або одеса?
доречі! каzапські дрг, були в пущі, на мінському, та доїхали до метро "героїв дніпра".
21.10.2023 15:35 Ответить
Київ має бути захищений, бо це столиця України, це серце України . Живе Київ - живе Україна. Про це знає *****, тому масовані атаки на Київ,на жаль, будуть продовжуватися. В Києві з усієї України навчаються діти в університетах, це цвіт нашого народу, це майбутнє. Київ завжди об'єднував усіх українців. Ті , хто щось має проти захисту Києва, то кацапські тролі, або повні ідіоти. Раджу приїхати і посидіти в Києві під час масованої ракетної атаки всім, хто думає, що Києву так зараз добре живеться.
21.10.2023 15:44 Ответить
а ще Ти забув , що в Києві знайшли прихисток численні "зелені зрадники" України , рашистська агентура і корупціонери ,мацковський сатанат,різні ОП (офіси путіна) і т.д
21.10.2023 16:38 Ответить
ну так, а всі 'незрадники' звалили в Лондон, США чи Європу. Я знаю, що в Україні багато агентури кацапської кругом, навіть на заході, але Україна живе і бореться тільки завдяки тим українцям, які лишилися тут.
21.10.2023 17:30 Ответить
до речі, кацапської агентури достатньо і в США, і в ЄС, і в Лондоні. Для цього є спецслужби і вони, я сподіваюсь, працюють. Хоча, судячи з того скільки елітної нерухомості куплено кацапами в тих же США, ЄС і Лондоні, то наша СБУ працює не гірше за інших.
21.10.2023 17:43 Ответить
до речі війна в Україні ,а не в США,чи то в ЄС ,або в Лондоні.Цього більш як достатньо, щоб дуже добре бачити гірше і краще ,але рашистське.
21.10.2023 20:10 Ответить
Коли вам уже ті язики повсихають? Одне поперед одного . То ракети не долетіли, то ППО . Ждем тепер "ревіщора
21.10.2023 15:49 Ответить
Один мій товариш має сестру в москві,жили дружно,завжди хвалив парашку.а коли почали його місто бомбити( Дніпро) тепер кляне і парашку і сестру То невже було потрібно бити по будівлях.щоб зрозуміти ,що росія ворог НА жаль ще багато прихильників парашкі цього ніколи не зрозуміють.
21.10.2023 16:09 Ответить
ППО це добре ,але необхідно знищувати носії ракет, а з цим результати не дуже. Практично не вражені Ту-95 ,а це найбільший головняк для мирного населення від сходу до заходу. Трохи прорідили носії чф ,але це теж мізер.
21.10.2023 16:33 Ответить
«Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших»
(Дж.Оруелл)
21.10.2023 16:37 Ответить
Радіус ''довкола'' мона конкретизувати? Валити чи ні? Оце питання.
21.10.2023 16:46 Ответить
Раз за разом вражаюсь тим, наскільки тупим бидлом переповнені коменти на Цензорів. Звичайно до сракоголових хахлів в цьому випадку необхідно також додати кваліфікованих кацапо-ботів. Коментаторів, здатних на критично-логічне мислення меншість.
От і тут ні одне дурило не знає про існування військових аксіом, яких ніхто не скасовував: "Неможливо бути однаково сильним на всіх напрямках" та "Війна - це просто продовження політики із залученням інших засобів", "На війні всяка ідея людинолюбства - згубна помилка, безглуздість.", Читайте розумні книги, того ж Карла фон Клаузевіца, і тоді не будете сракоголовими дурнями.
Невже так важко докумекати, що "ідея" про прикриття засобами ППО всіх міст України на рівні Києва безглузда вже тільки тому, що ніяка економіка в Європі не здатна створити ППО такої щільності. До того ж, ні одна "валентина" не здатна своїм курячим мозком зрозуміти, що ППО Київського регіону прикриває територію, на якій живе така кількість людей, як в деяких областях разом з обласним центром.
21.10.2023 17:52 Ответить
Вообщем стянули для прикрытия Киева всё, даже фронтовую ПВО (типа Эвенджер) и то туда же...
Надо еще просить у Запада и ставить... под Киев, ПВО много не бывает!
21.10.2023 18:03 Ответить
Нажаль, енергосистема від якої Київ залежить, знаходиться за його межами.
21.10.2023 18:33 Ответить
Питань немає а інші регіони то таке.Особливо південь лупаш скільки хочеш.
21.10.2023 18:40 Ответить
Може навколо не потрібно, а потрібно будувати вздовж кордону, заодно і Київ буде захищений? Я нічого не маю проти захисту столиці, але якщо ППО з острівців безпеки розтягнути вздовж кордону, площа заїищеної території збільшиться в рази.
22.10.2023 00:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 