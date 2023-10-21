Вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО, мы постоянно повышаем ее эффективность, - Попко
Вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, состоящая из различных видов вооружения.
Об этом рассказал начальник КМВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК - "Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", " Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23и т.д.", - рассказал он.
Что касается зенитно-ракетных комплексов, то, по словам Попко, это С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".
"Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки", отметил начальник КМВА.
В то же время Попко подчеркнул, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле.
"Воздушные тревоги раздаются когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственными за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес – каждый из вас, собственным примером, наставлениями должен мотивировать людей находиться в укрытиях", – отметил он.
Я хочу,щоб Україна жила так,як Німеччина.Або Чехія
Щоб не ми просили,а у нас просили!
а знаєте чому так? тому що останні "українці", кияни зібралися в цій церкві. і вона була спалена, зі всіма хто там ховався. київська русь майже перестала існувати.
до чого це я?
захистимо київ, захистимо україну!
ви, хоч на секунду уявіть собі, що київ, був би взятий в облогу. ні! київ би не здався, але б лівий б берег, був би такий як маріуполь. борщага, оболонь, солом'янка та корчувате, були б як салтівка.
скільки б після цього протримався дніпро, або одеса?
доречі! каzапські дрг, були в пущі, на мінському, та доїхали до метро "героїв дніпра".
(Дж.Оруелл)
От і тут ні одне дурило не знає про існування військових аксіом, яких ніхто не скасовував: "Неможливо бути однаково сильним на всіх напрямках" та "Війна - це просто продовження політики із залученням інших засобів", "На війні всяка ідея людинолюбства - згубна помилка, безглуздість.", Читайте розумні книги, того ж Карла фон Клаузевіца, і тоді не будете сракоголовими дурнями.
Невже так важко докумекати, що "ідея" про прикриття засобами ППО всіх міст України на рівні Києва безглузда вже тільки тому, що ніяка економіка в Європі не здатна створити ППО такої щільності. До того ж, ні одна "валентина" не здатна своїм курячим мозком зрозуміти, що ППО Київського регіону прикриває територію, на якій живе така кількість людей, як в деяких областях разом з обласним центром.
Надо еще просить у Запада и ставить... под Киев, ПВО много не бывает!