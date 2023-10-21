3 вражеские ракеты, выпущенные накануне вечером по Югу, сдетонировали в воздухе, не достигнув цели, - ОК "Південь"

За прошедшие сутки противник осуществил пуски крылатых ракет тактической авиацией из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".

Как отмечается, 3 ракеты неопределенного типа, направленные накануне вечером в Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области не достигли целей, сдетонировав в воздухе.

"Позже крылатой ракетой Х-59 враг нанес удар по пригороду Кривого Рога. В результате попадания по территории дачного кооператива погибло 1 и ранено еще 1 гражданское лицо, повреждено 3 дома. Одновременно с пуском КАБов по прифронтовым территориям самолеты тактической авиации выпустили ракеты Х-59 по Николаевщине и Херсонщине. Удары пришлись на открытые территории, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БпЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промышленном предприятии есть разрушение построек. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Обошлось без погибших и пострадавших.

За сутки учтено 10 вражеских авиационных ударов с применением 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам правобережной Херсонщины – Берислав, Ольговка, Никольское, Тягинка, Николаевка.

В результате ударов погибло 1 гражданское лицо, разрушен 1 дом, повреждено полтора десятка домов.