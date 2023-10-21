РУС
3 вражеские ракеты, выпущенные накануне вечером по Югу, сдетонировали в воздухе, не достигнув цели, - ОК "Південь"

За прошедшие сутки противник осуществил пуски крылатых ракет тактической авиацией из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".

Как отмечается, 3 ракеты неопределенного типа, направленные накануне вечером в Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области не достигли целей, сдетонировав в воздухе.

"Позже крылатой ракетой Х-59 враг нанес удар по пригороду Кривого Рога. В результате попадания по территории дачного кооператива погибло 1 и ранено еще 1 гражданское лицо, повреждено 3 дома. Одновременно с пуском КАБов по прифронтовым территориям самолеты тактической авиации выпустили ракеты Х-59 по Николаевщине и Херсонщине. Удары пришлись на открытые территории, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БпЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промышленном предприятии есть разрушение построек. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Обошлось без погибших и пострадавших.

За сутки учтено 10 вражеских авиационных ударов с применением 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам правобережной Херсонщины – Берислав, Ольговка, Никольское, Тягинка, Николаевка.

В результате ударов погибло 1 гражданское лицо, разрушен 1 дом, повреждено полтора десятка домов.

+11
А нахера вы ето разглашаете что ракеты не долетели до цели? Чтобы враг искал и исправлял неисправности в своих ракетах? А может в тылу врага сидит наш диверсант и портит рашистам ракеты чтобы они не падали на Украину. А теперь рашисты будут шерстить пока не найдут причину
21.10.2023 13:23 Ответить
+8
Может утилизируют старые образцы по принципу - куда попали - там и цель
21.10.2023 13:23 Ответить
+7
Як зазначається, 3 ракети невизначеного типу, спрямовані напередодні ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

Північнокорейський воєнпром включився у війну.
21.10.2023 13:32 Ответить
енурезні ракети енурезного діда
21.10.2023 13:18 Ответить
Они устали?
Или устали те ,кто их делал в ночную смену?
Или это уже диверсия на уровне прямых исполнителей?
Три ракеты - это уже не совпадение....
21.10.2023 13:19 Ответить
Может утилизируют старые образцы по принципу - куда попали - там и цель
Все набагато простіше.
З огляду на напрямок та коротку відстань там запускають перероблені старі С300, а вони часто вибухають або на старті, або у повітрі . Це вже на досвіді Харкова який більше року ними закидують.
Тому вже звична картина коли з блетгорода стартує 7 ****** , а пару штук одразу там и падають.
21.10.2023 14:04 Ответить
Ото при старті краще б суіциднічали..
показать весь комментарий
або корейські
показать весь комментарий
Збиті експериментальною установкою лазерного ППО? )
показать весь комментарий
F-16 вже орудують...
З бортовою РЕБ-уставкою вони замасковіні від рашистських радарів...
21.10.2023 13:38 Ответить
Ато кацапи незрозуміли шо ракети вибухнули.
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
21.10.2023 15:28 Ответить
Божий "Залізний купол "запрацював ? ))
показать весь комментарий
Побачте те, що там написано, і додумуйте те, чого там не написано.

А не написано, чи був якійсь зовнішній вплив на боєголовки, від якого вони здетонували. Тобто цей момент делікатно обійшли, мовляв "Ти диви, як воно цікаво вийшло!"
21.10.2023 14:10 Ответить
Щось таке на цьому напрямку стоїть, що ракети детонують в повітрі. Прикриває приватне зерно. Воно дорожче за наші життя
показать весь комментарий
https://focus.ua/*******-novosti/509365-vs-rf-ispolzuet-neobychnye-rakety-obmanki-chtoby-oboyti-ukrainskoe-pvo-nyt-foto ВС РФ использует необычные ракеты-обманки, чтобы обойти украинское ПВО, - NYT (фото)

https://www.nytimes.com/2022/03/14/us/russia-ukraine-weapons-decoy.html
21.10.2023 14:18 Ответить
Нічого незвичайного в них нема, як і в їх використанні.
Это отнюдь не ново.
Техогляд треба вчасно проходити.
Лепили в конце квартала.
І нафіга повідомляти ворогу цю інформацію: може це був саботаж, може бракована партія, може помилка розрахунку?

Тепер русня проведе роботу над помилками
21.10.2023 14:54 Ответить
так допомагай а не сиди тут на Цензорі цілими днями зі своїми коментарями та нахрен нікому непотрібними порадами
Непонятно зачем озвучивать такие вещи, чтобы противник сделал выводы и предпринял меры?!
Чтобы попадало и начиналось - ничего не знимайте, та не выкладайте?
Ох уж эти пресс-службы неугомонные...
Незрозуміло те, чого одне питання від різних людей?

Поснюю ще раз:
Тому що люди це все переживають , а не граються в Абдрестовича
Акак кацапы будут точно уверены, какие ракеты сами выбухлы в повитри, а какие сбила ПВО и они выбухнули в повитри? Зрозумилы? Допомогайте краще дилом, а не лезть туда, где не разбираетесь.
Все же о таком лучше молчать
Є підтверджений факт детонації? (фото/відео)
Чи може просто фальш-цілі зникли.
Фальш цілі вони пускають кілька разів за день, детонацію з фальш цілями не сплутаєш.
Гепарды - классная вещь, спасибо немцам
