3 вражеские ракеты, выпущенные накануне вечером по Югу, сдетонировали в воздухе, не достигнув цели, - ОК "Південь"
За прошедшие сутки противник осуществил пуски крылатых ракет тактической авиацией из акватории Черного моря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Південь".
Как отмечается, 3 ракеты неопределенного типа, направленные накануне вечером в Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области не достигли целей, сдетонировав в воздухе.
"Позже крылатой ракетой Х-59 враг нанес удар по пригороду Кривого Рога. В результате попадания по территории дачного кооператива погибло 1 и ранено еще 1 гражданское лицо, повреждено 3 дома. Одновременно с пуском КАБов по прифронтовым территориям самолеты тактической авиации выпустили ракеты Х-59 по Николаевщине и Херсонщине. Удары пришлись на открытые территории, люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ночью враг также нанес комбинированный удар крылатыми ракетами "Искандер-К" и БпЛА типа "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промышленном предприятии есть разрушение построек. Произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Обошлось без погибших и пострадавших.
За сутки учтено 10 вражеских авиационных ударов с применением 30 управляемых авиабомб по населенным пунктам правобережной Херсонщины – Берислав, Ольговка, Никольское, Тягинка, Николаевка.
В результате ударов погибло 1 гражданское лицо, разрушен 1 дом, повреждено полтора десятка домов.
Или устали те ,кто их делал в ночную смену?
Или это уже диверсия на уровне прямых исполнителей?
Три ракеты - это уже не совпадение....
З огляду на напрямок та коротку відстань там запускають перероблені старі С300, а вони часто вибухають або на старті, або у повітрі . Це вже на досвіді Харкова який більше року ними закидують.
Тому вже звична картина коли з блетгорода стартує 7 ****** , а пару штук одразу там и падають.
З бортовою РЕБ-уставкою вони замасковіні від рашистських радарів...
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
Північнокорейський воєнпром включився у війну.
А не написано, чи був якійсь зовнішній вплив на боєголовки, від якого вони здетонували. Тобто цей момент делікатно обійшли, мовляв "Ти диви, як воно цікаво вийшло!"
https://www.nytimes.com/2022/03/14/us/russia-ukraine-weapons-decoy.html
Тепер русня проведе роботу над помилками
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
Чтобы попадало и начиналось - ничего не знимайте, та не выкладайте?
Ох уж эти пресс-службы неугомонные...
Поснюю ще раз:
Ато кацапи незрозуміли шо ракети вибухнули.
Харе шукати зраду, допомогайте краще ділом а нє савєтамі
Чи може просто фальш-цілі зникли.