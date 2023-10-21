РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости
81 826 189

Экс-прокурору Ильницкому, который недавно отгулял роскошную свадьбу на Львовщине, должны были вручить повестку, но не нашли его ни по одному из адресов, - журналист Ференс

ільницький

Сегодня ряд соцсетей и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что экс-прокурору Печерского района Киева Ростиславу Ильницкому вручили повестку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в свою очередь журналист Любомир Ференс информирует в фейсбуке, что это не совсем так.

"Вижу, как телеги разгоняют информацию, что Роману (Ростиславу. - Ред.) Васильевичу Ильницкому вручили повестку. Это неправда! Вчера представители ТЦК пытались это сделать, но не нашли его ни по одному из адресов", - отмечает он.

Поэтому, по данным журналиста, повестку просто оставили в почтовом ящике.

Читайте также: Гуляли два дня, звезды, торт за 100 тыс. грн и ботинки за 50 тыс.: экс-прокурор Печерского района Киева и экс-сотрудница ГБР устроили роскошную свадьбу на Львовщине. ВИДЕО

Экс-прокурору Ильницкому, который недавно отгулял роскошную свадьбу на Львовщине, должны были вручить повестку, но не нашли его ни по одному из адресов, - журналист Ференс 01

Автор: 

Львов (4623) свадьба (155) повестка (158)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+77
Шукайте в Монако. Він там уже в добровольцях. Не став чекати повістку.
показать весь комментарий
21.10.2023 13:34 Ответить
+71
шукайте на Мальдівах чи воєнкоми думають що торт за 100к то останні гроші і медового місяця небуде
показать весь комментарий
21.10.2023 13:33 Ответить
+69
Так це ж не роботяг пресувати. А якщо і знайдуть його, то не впізнають. Бо лячно мужнім працівникам тцк.
показать весь комментарий
21.10.2023 13:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Женіх! На Голохвастого схожий.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:45 Ответить
Уже купил у друга военкома справку и уехал домой в Испанию😂😂😂
показать весь комментарий
21.10.2023 14:50 Ответить
Він заліг на Москві, і не може злізти !!
показать весь комментарий
21.10.2023 14:51 Ответить
Повістка?
Серйозно?
Спочатку влада робить повістки інструментом покарання. А потім ми всі вирішуємо проблему мобілізації.
Молодці.
показать весь комментарий
21.10.2023 15:02 Ответить
Статейка для баранів, а що, попит породжує пропозицію.
показать весь комментарий
21.10.2023 15:04 Ответить
Наивные чукотские мальчики, а то он не учитывал такой ход событий и не находится уже заграницей. Если есть деньги на свадьбы будут и на погранцов.
показать весь комментарий
21.10.2023 15:06 Ответить
Зеленский прямо читал собственную повестку и ничего, президентом стал
показать весь комментарий
21.10.2023 15:07 Ответить
Хлопці!
Невже ви не розумієте, що вкидом про "вручення-невручення" повісток влада просто каналізувала горомадське невдоволення. І тепер всі впевнені, що влада "щось там робить".
Ця сам прокурор замовив цей піар ход, хоби уникнути насправді розслідування ДБР і НАЗК із питання звідки гроші. А влада якраз цього і неробить
Осб так легко нас усіх "взяти на арапа"...
показать весь комментарий
21.10.2023 15:15 Ответить
правильно на тг каналах ця новина подавалась так " львівському експрокурору Ільницькому було вручено повістку"...
показать весь комментарий
21.10.2023 19:38 Ответить
Правильно що?
показать весь комментарий
21.10.2023 20:04 Ответить
подають це так наче екс отримав повістку і був доставлений у ТЦК на ВЛК.... а насправді просто послав їх ***** тому були змушені вручити повістку поштовому ящику
а взагалі дивно якось що тупий народішка чекає на мобілізацію експрокурора в якого теща "відомий у Львові адвокат" там вже мабуть вагон справок від СБУ та буданги.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:33 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 15:17 Ответить
проти цих уйобків, є проста формула!!!
оте все, що їхнє сімейне кодло натиряло, треба утримувати. а це, ой, як дорого.
перекрийте шлях, до заробітку, а саме паразитуванні, на україні, і вони всі подохнуть з голоду, бо щось створювати та робити руками мозком , не вміють.
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:55 Ответить
умеют прокуроры с большими деньгами перемещаться. особенно если его жена мокша
показать весь комментарий
21.10.2023 15:22 Ответить
Не може такого бути! Всі воєнкоми були замінені. Корупцію усунено успішно.
показать весь комментарий
21.10.2023 15:23 Ответить
Можливо, він добровільно уже утік …, він же в Прокуратурі числився не один день, кадровики, аби кого, на посадах не тримають, облік військовозобов'язаних у них ведеться…! Невже молода з двійником переспала…
Та й за нього ж клопотали,… поважні українські ПОСАДОВЦІ!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:25 Ответить
Як малі діти - ну живуть вони по іншому - по преше вони все вирішують словами - Іменем України ( і прокурори у тому числі)...., по друге - їм нагадити на все шо йде війна та гинуть кращі - бо всі хто платить бабло вони у тилу тай роблять сумісні корупційні схеми з зеленским та оп - перший у цій схемі - міністерство оборони України - сотні міліардів спокійно перейшли до персональних бінківських ячеьок з діамантами. Переодично їх називають розвідниками та випускають з України - на роботу.
показать весь комментарий
21.10.2023 15:40 Ответить
Першим кардинально підвищити зарплату та пенсії суддям та прокурорам запропонував Миздобул.. Маємо те, що маємо
показать весь комментарий
21.10.2023 15:40 Ответить
За відсутності ефективної системи боротьби з корупцією, їм це видавалось механізмом протидії.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:46 Ответить
якщо знайшлись грощі на таку свадьбу, то напевно є і панамській паспорт... Тепер шукай прокурора по світу.
показать весь комментарий
21.10.2023 15:42 Ответить
Вибачте, які гроші? 2 мільйона грн це 55 тисяч доларів. Це не космічна якась сума навіть для пересічного. Те як він використав то вже інше питання. Але і на цього розумника знайдуть управу
показать весь комментарий
21.10.2023 17:03 Ответить
Зрозуміло, що якщо пересічна людина продасть свою квартиру, машину і все інше, що в неї є, то 1-2 млн буде. Але ж вона не буде продавати, все що в неї є заради гучного весілля, правда? А ці спокійно організували весілля на 2 млн, тобто це явно не їх останні гроші і ще десь 100 мільйонів є.

А з приводу "знайдуть управу", думаю вони вже Мальдівах, попивають коктейлі і весело проводять медовий місяць. Нічого їм не буде.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:09 Ответить
Повестка в нас як...покарання? На жаль...
показать весь комментарий
21.10.2023 15:44 Ответить
Причем только на словах в сми
показать весь комментарий
22.10.2023 15:32 Ответить
"Душой я с вами, в Украине, а телом, к сожалению, здесь, в Монако в гостинице." (c)
показать весь комментарий
21.10.2023 15:45 Ответить
ОФІЦІЙНО оголосили : ми тебе ШУКАЄМО , ПРИХОВАЙСЯ !!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:54 Ответить
Ніхо його не шукає ! Папір в СМІ все витримає !
показать весь комментарий
21.10.2023 19:44 Ответить
- Здарасьте, а таварищ экс-пракурор здесь пражываит?
- Да, но меня тут нет!
- Ну, на нет и суда нет...
показать весь комментарий
21.10.2023 15:47 Ответить
Мабудь вже у Кракові піво «Жівець» пʼє, а на вас на всіх він великого яух клав!!! Лам ца дріца гоп ца ца!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:48 Ответить
Який Краків? На Мальдівах вже давно, медовий місяць гуляє!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:57 Ответить
Напомнило как на русне искали убийцу немцова - менты в дверь постучали, никто не открыл, они и ушли.
показать весь комментарий
21.10.2023 15:53 Ответить
На нєт і суда нєт.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:22 Ответить
Дмитрий МГ : "Напомнило, как на русне искали убийцу немцова - менты в дверь постучали, никто не открыл, они и ушли."

Там ещё круче было: в чеченское село из Москвы приехали следователи по особо важным делам из центрального Следственного комитета РФ, пришли к дому убийцы, постучали, но тот отказался открыть. После чего следователи составили рапорт о том, что им не открыли дверь и на этом всё завершилось в точном соответствии с названием старого итальянскогофильма про мафию "Следствие окончено, забудьте."
показать весь комментарий
22.10.2023 01:30 Ответить
проти цих уйобків, є проста формула!!!
оте все, що їхнє сімейне кодло натиряло, треба утримувати. а це, ой, як дорого.
перекрийте шлях, до заробітку, а саме паразитуванні, на україні, і вони всі подохнуть з голоду, бо щось створювати та робити руками мозком , не вміють.
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:54 Ответить
Хто це буде робити? Той, якому неначасі?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:44 Ответить
Хорошо высказался Гриша Глибы:

Формула правильная: осталось только применить её.
показать весь комментарий
22.10.2023 01:31 Ответить
ЦІ УБЛЮДКИ КЕРУЮТЬ КРАЇНОЮ,ЯКІ МАЮТЬ СИДІТИ Пожиттєво

показать весь комментарий
21.10.2023 16:10 Ответить
А ось і не знайдете!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:21 Ответить
Шукайте його вже серед мужніх бійців батальйонів Монако-1.Монте-Карло,Мальдіви-1,а молода дружина з ДБР там саніструктором на полі бою!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:24 Ответить
А в это время где то.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:29 Ответить
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:38 Ответить
Ну, вот и нашлась дорогая пропажа...

Самой нежной любви наступает конец,
Бесконечной тоски обрывается пряжа...
Что мне делать с тобой, и с собой, наконец,
Как тебя отыскать, дорогая пропажа?

(Александр Вертинский)

показать весь комментарий
22.10.2023 01:34 Ответить
Байден запросил сто миллиардов для Украины, Израиля, Тайваня и укрепления границы с Мексикой. Вот так будет правильно, а у тебя получается что Украине вся сотка достанется.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:47 Ответить
61 миллиард для Украины. Для Израиля 5 млрд.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:44 Ответить
100-500 ... він скаже : А шо такоє ?! Зе * 4 рази вручали і нічого !!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:45 Ответить
Боже да в цьому даже ніхто і сумнівався. Це чмо воно живе в паралельному житті. Воно даже не має ніякої совісті , ніякої відповідальності, це потвора яка використовує народ України для себе, одне тільки жаль що наша державна верхівка (я думаю що всі зрозуміли хто) поклала на це все то про шо ми всі знаємо.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:48 Ответить
Какая накуй Мексика ? Или Украинцы не знают не понимают куда деньги идут ? какие пылесосы сидят у власти ... Есть факт , он есть , я описал **** эту свадьбу , а ты Мексику вплел накуй...
показать весь комментарий
21.10.2023 17:03 Ответить
Вони тільки бідноту гарно вміють ловити. А як прокурор, так одразу нєстиковочка. А потім кажуть, "шось донати на армію впали"
показать весь комментарий
21.10.2023 17:07 Ответить
**** при бабле- поэтому не найдут
показать весь комментарий
21.10.2023 17:08 Ответить
Шапіто для наріду ! А його ніхто і не шукає. А ви вуха розвісили !
показать весь комментарий
21.10.2023 19:41 Ответить
кумеднакумедіяізциркУшапіто??
показать весь комментарий
21.10.2023 17:11 Ответить
скількох експрокурорів, екссуддів та інших ексчиновників високого і не дуже високого рангу було мобілізовано? Думаю, народу було б цікаво дізнатися таку статистику.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:12 Ответить
Бо хочеться якоїсь соціальної справедливості, яку, до речі, має забезпечувати саме держава для суспільства. Звичайно, якщо це нормальна держава, бо на дворі 21 століття, а не середньовіччя. Саме так, забезпеченням державою справедливості, виховується патріотизм, а не уроками історії, якщо хтось ще не зрозумів.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:16 Ответить
Ми не країна каст, привілейовані недоторкані касти не для українців, якщо влада цього не усвідомить це найближчим часом, то держави у нас може не бути.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:22 Ответить
Один: Луценко, але він доброволець, а не мобілізований. Пішов інвалідом, відвоював 1,5 роки, в тому числі пів-року в Бахмуті, звільнився інвалідом 2-ї групи у віці 59 років. Але ж як його ненавидять ті 73 %, які дуже ******* самого відомого четирежди ухилянта!
показать весь комментарий
21.10.2023 18:20 Ответить
Ну да ***,нашли лоха,он вам сам повестку выпишет,проверьте тех,кто носил повестки,они наверное теперь сами тапки носят по 50 штук и жрут пирожные по сто баксов.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:13 Ответить
По цьому життєрадісному обличчю видно, що він біжить -перекидається захищати Батьківщину.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:21 Ответить
пошукайте в жінці под спідничкою
показать весь комментарий
21.10.2023 17:24 Ответить
Так хотели найти
показать весь комментарий
21.10.2023 17:50 Ответить
Чому раніше не наважувались вручити повістку?
Це мабуть для реклами
Вони і не мали йому вручати
Бо він на території України відгрохав гарне весілля а де перебуває не знають
Тому СБУ нехай не смішить людей
Він в Україні а знайдіть
Він може винаймати квартиру і звісно не виходити на вулицю і ніхто його не побаче
показать весь комментарий
21.10.2023 18:06 Ответить
Гарантую, що він вже не в Україні, а поїхав кудись на умовні Мальдіви, на медовий місяць. З виїздом проблем точно не було, людина явно не бідна, і вже 100% купив якусь інвалідність чи просто взятку на кордоні дав.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:37 Ответить
))ну шо ви хочете...хлопака в Європу інтегрується......привикає жити як тамhttps://youtu.be/wWqxbpGUytA
показать весь комментарий
21.10.2023 18:36 Ответить
Нащо ж писати, що вручили
показать весь комментарий
21.10.2023 18:56 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 19:02 Ответить
"весільний дрон" саме для цього зроблений
показать весь комментарий
21.10.2023 19:30 Ответить
Хотіли б- знайшли б, враховуючи з яких організацій там були гості, то що тут дивного....
показать весь комментарий
21.10.2023 19:30 Ответить
Це Зеля сказав щоб принесли йому повістку по неїснуючим адресам. Такий кадр як цей прокурор треба йому самому.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:36 Ответить
Дзідзьо, Пономарьов і решту "патріотів", також не знайшли??????
показать весь комментарий
21.10.2023 20:23 Ответить
Васильовичу, добре, що не Васильєвич
показать весь комментарий
21.10.2023 20:24 Ответить
Зелений Прокурор!
показать весь комментарий
21.10.2023 20:31 Ответить
https://youtu.be/0k-MFNW9o4A?si=XLVZV2CK47Yd10LM Зелёный прокурор ✮ Михаил Круг ✮ 1996
показать весь комментарий
22.10.2023 10:15 Ответить
БЕДНЫЙ Йорик
показать весь комментарий
21.10.2023 20:35 Ответить
В Монако не пробували шукати? це вам не кріпаків ловити.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:49 Ответить
Он же не лох!🤣
показать весь комментарий
21.10.2023 21:08 Ответить
pisec zataivsya!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 23:41 Ответить
воєнком, мабуть, в гарсонах у цього прокурора... Може воєнкома призвати?
показать весь комментарий
22.10.2023 01:31 Ответить
Усі шукаєм 3.14дара ,і якщо знаходим,дзвоним воїнкомам.
Він в Україне,зараз на кордоне,постійни перевіркі.
показать весь комментарий
22.10.2023 03:19 Ответить
Повістку до військомату, чи на допит?
показать весь комментарий
22.10.2023 08:46 Ответить
От і ВСЕ, що треба знати про наших суддів, прокуроорів...
Як гребти бабло - вони перші! А як захищати країну, в якій ти став МІЛЬЙОНЕРОМ, хрен кого знайдеш: що президента, що прокурора...
Якщо ми не проведемо ЛЮСТРАЦІЮ, порядку не буде ніколи!
показать весь комментарий
22.10.2023 08:52 Ответить
Що ви хотіли? Він ПРОКУРОР У ЗАКОНІ! Закон для нього це інструмент + зв'язки.
показать весь комментарий
22.10.2023 08:53 Ответить
Мабуть заліг в скроні вишиватника Садового та порються з Москвою . Содоміти Львова під час війни сорому не мають.
показать весь комментарий
22.10.2023 09:03 Ответить
А що,так важко виявити як він проїхав кордон? Шо за цирк. Він мабудь вже у буданова шпійоном працює.
показать весь комментарий
22.10.2023 09:27 Ответить
Ильницкий искусно пользуется навыками маскировки и грима, соблюдает осторожность, ловко уходит от погони и убирает хвосты. Шифруется, соблюдает принцип скрытности и секретности, меняет для проживания множество конспиративных квартир. К его услугам пластические хирурги. На прогремевшей на всю Украину свадьбе был не он, а его двойник. Поэтому военкомы, несмотря на все усилия, никак не могут его найти, чтобы вручить повестку.
показать весь комментарий
22.10.2023 11:06 Ответить
Та згамуйтес вже, досі заздрити, це Україна детка так булу і буди , поки не поменяєте усіх суді та прокурорів , на дійсно людей гідних а не за купівлю призначення за гроші. А зараз є прейскурант, і всім це відомо , але щоб щось змінити потрібна політична воля .Тот кого нельзя називати , мав шанс, але не зробив цього.
показать весь комментарий
22.10.2023 11:10 Ответить
треба не тцк повістку, а набу повістку давати. А так це "наш вечірній квартал".
показать весь комментарий
22.10.2023 11:25 Ответить
Перед тим як нести повістку, мабуть не забули подзвонити, то ж "свої".
показать весь комментарий
22.10.2023 14:13 Ответить
Застрял в мацкве, причем в самом прямом смысле этого слова
показать весь комментарий
10.11.2023 06:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 