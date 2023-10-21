Экс-прокурору Ильницкому, который недавно отгулял роскошную свадьбу на Львовщине, должны были вручить повестку, но не нашли его ни по одному из адресов, - журналист Ференс

Сегодня ряд соцсетей и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что экс-прокурору Печерского района Киева Ростиславу Ильницкому вручили повестку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в свою очередь журналист Любомир Ференс информирует в фейсбуке, что это не совсем так.

"Вижу, как телеги разгоняют информацию, что Роману (Ростиславу. - Ред.) Васильевичу Ильницкому вручили повестку. Это неправда! Вчера представители ТЦК пытались это сделать, но не нашли его ни по одному из адресов", - отмечает он.

Поэтому, по данным журналиста, повестку просто оставили в почтовом ящике.

