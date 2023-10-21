Экс-прокурору Ильницкому, который недавно отгулял роскошную свадьбу на Львовщине, должны были вручить повестку, но не нашли его ни по одному из адресов, - журналист Ференс
Сегодня ряд соцсетей и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что экс-прокурору Печерского района Киева Ростиславу Ильницкому вручили повестку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в свою очередь журналист Любомир Ференс информирует в фейсбуке, что это не совсем так.
"Вижу, как телеги разгоняют информацию, что Роману (Ростиславу. - Ред.) Васильевичу Ильницкому вручили повестку. Это неправда! Вчера представители ТЦК пытались это сделать, но не нашли его ни по одному из адресов", - отмечает он.
Поэтому, по данным журналиста, повестку просто оставили в почтовом ящике.
Серйозно?
Спочатку влада робить повістки інструментом покарання. А потім ми всі вирішуємо проблему мобілізації.
Молодці.
Невже ви не розумієте, що вкидом про "вручення-невручення" повісток влада просто каналізувала горомадське невдоволення. І тепер всі впевнені, що влада "щось там робить".
Ця сам прокурор замовив цей піар ход, хоби уникнути насправді розслідування ДБР і НАЗК із питання звідки гроші. А влада якраз цього і неробить
Осб так легко нас усіх "взяти на арапа"...
а взагалі дивно якось що тупий народішка чекає на мобілізацію експрокурора в якого теща "відомий у Львові адвокат" там вже мабуть вагон справок від СБУ та буданги.
оте все, що їхнє сімейне кодло натиряло, треба утримувати. а це, ой, як дорого.
перекрийте шлях, до заробітку, а саме паразитуванні, на україні, і вони всі подохнуть з голоду, бо щось створювати та робити руками мозком , не вміють.
а, гроші, як всім відомо, мають особливу властивість, дуже швидко закінчуватись!!!
Та й за нього ж клопотали,… поважні українські ПОСАДОВЦІ!
А з приводу "знайдуть управу", думаю вони вже Мальдівах, попивають коктейлі і весело проводять медовий місяць. Нічого їм не буде.
- Да, но меня тут нет!
- Ну, на нет и суда нет...
Там ещё круче было: в чеченское село из Москвы приехали следователи по особо важным делам из центрального Следственного комитета РФ, пришли к дому убийцы, постучали, но тот отказался открыть. После чего следователи составили рапорт о том, что им не открыли дверь и на этом всё завершилось в точном соответствии с названием старого итальянскогофильма про мафию "Следствие окончено, забудьте."
Формула правильная: осталось только применить её.
Самой нежной любви наступает конец,
Бесконечной тоски обрывается пряжа...
Что мне делать с тобой, и с собой, наконец,
Как тебя отыскать, дорогая пропажа?
(Александр Вертинский)
Це мабуть для реклами
Вони і не мали йому вручати
Бо він на території України відгрохав гарне весілля а де перебуває не знають
Тому СБУ нехай не смішить людей
Він в Україні а знайдіть
Він може винаймати квартиру і звісно не виходити на вулицю і ніхто його не побаче
Він в Україне,зараз на кордоне,постійни перевіркі.
Як гребти бабло - вони перші! А як захищати країну, в якій ти став МІЛЬЙОНЕРОМ, хрен кого знайдеш: що президента, що прокурора...
Якщо ми не проведемо ЛЮСТРАЦІЮ, порядку не буде ніколи!