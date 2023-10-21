Оккупанты не оставляют попыток взять Авдеевку. За сутки на Таврическом направлении потери россиян составляют 496 человек и 50 единиц военной техники, - Силы обороны

На Авдеевском направлении активность врага несколько снизилась, но оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"На Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед. Враг не оставляет попыток взять Авдеевку. Наши воины там стойко удерживают оборону", - сказал он.

По информации Штупуна, на Таврическом направлении за минувшие сутки враг нанес 1 ракетный и 4 авиационных удара.

"Большинство из них – это КАБы, и они именно на Авдеевском направлении", – отметил он.

Всего за минувшие сутки на Таврическом направлении произошло 53 боевых столкновения и враг совершил 685 артобстрелов, Силы обороны уничтожили 11 танков и 29 боевых бронированных машин, и примерно 80% из этого именно в Донецкой области, рассказал Штупун.

Он сообщил, что за минувшие сутки безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалинового, Степного, Первомайского. Без успеха враг также вел штурмовые действия у Марьинки и Новомихайловки. Там отражены около 20 атак.

Если говорить о Шахтерском и Запорожском направлениях, то, по информации Штупуна, там отражены атаки в районах Золотой Нивы, Старомайорского, Полтавки и Работино. У Работино враг пытается восстановить утраченное положение, но безуспешно.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления также рассказал, что артиллерия ВСУ в течение суток выполнила 1244 огневых задач.

Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 496 человек, двое оккупантов сдались в плен, уничтожены 50 единиц военной техники.

