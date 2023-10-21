12 пакет санкций ЕС против РФ: основной упор будет сделан на ограничениях против российских алмазов, - EUobserver

В 12-м пакете санкций ЕС против России основной упор будет сделан на ограничениях против российских алмазов.

Западные союзники из "Большой семерки" (G7) готовы объявить о запрете на российские алмазы "в ближайшие дни", заявил европейский дипломат в Брюсселе в пятницу, 20 октября.

"Система готова уже несколько недель, и теперь мы ждем окончательной декларации G7, которая закрепит ее и подтвердит волю G7 работать с этой системой", - добавил он.

Запрет G7 и протоколы отслеживания были разработаны совместно с Бельгией, где в Антверпене расположен крупнейший в мире центр торговли бриллиантами и Еврокомиссией.

На Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США (G7) приходится 70 процентов мирового спроса на алмазы со стороны конечных потребителей.

Бельгия полностью поддерживает распространение запрета G7 на ЕС в рамках следующего раунда санкций против России, заявил европейский дипломат. Это устраняет главное препятствие для этого шага, которого другие государства ЕС и Украина требуют уже больше года.

Еврокомиссия должна начать консультации за закрытой дверью с послами ЕС в эти выходные или в начале следующей недели относительно 12-го пакета ограничений.