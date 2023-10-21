РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
1 877 9

12 пакет санкций ЕС против РФ: основной упор будет сделан на ограничениях против российских алмазов, - EUobserver

алмази

В 12-м пакете санкций ЕС против России основной упор будет сделан на ограничениях против российских алмазов.

Об этом пишет EUobserver, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Западные союзники из "Большой семерки" (G7) готовы объявить о запрете на российские алмазы "в ближайшие дни", заявил европейский дипломат в Брюсселе в пятницу, 20 октября.

"Система готова уже несколько недель, и теперь мы ждем окончательной декларации G7, которая закрепит ее и подтвердит волю G7 работать с этой системой", - добавил он.

Запрет G7 и протоколы отслеживания были разработаны совместно с Бельгией, где в Антверпене расположен крупнейший в мире центр торговли бриллиантами и Еврокомиссией.

Читайте также: США ввели санкции против трех компаний из Китая, которые содействовали пакистанской программе создания баллистических ракет

На Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США (G7) приходится 70 процентов мирового спроса на алмазы со стороны конечных потребителей.

Бельгия полностью поддерживает распространение запрета G7 на ЕС в рамках следующего раунда санкций против России, заявил европейский дипломат. Это устраняет главное препятствие для этого шага, которого другие государства ЕС и Украина требуют уже больше года.

Еврокомиссия должна начать консультации за закрытой дверью с послами ЕС в эти выходные или в начале следующей недели относительно 12-го пакета ограничений.

Автор: 

россия (96917) санкции (11766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да, экспорт нефти им уже окончательно перекрыли.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:50 Ответить
та до сраки их алмазы, нефть и росатом !!!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:46 Ответить
А русня, незважаючи на санкції, побудована новий ракетний завод:

https://glavcom.ua/world/observe/kreml-zakhovav-raketnij-zavod-sered-zhitlovikh-budinkiv-u-moskvi-963298.html
показать весь комментарий
21.10.2023 16:18 Ответить
Мій всесвіт, як же ви без цяцьок, тихо, і без техзастосування?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:43 Ответить
Шов 2050 рік пакет....Який же цей світ лайно і цинічний..
показать весь комментарий
21.10.2023 18:33 Ответить
1 ***** ДОСТАТНЬО 30% ЗБУТУ
2 Підніметься ціна і ЄС нічого не втратить
3 і саме головне!!!! а що від цього Україні???
коли ***** спиняли санкції????
показать весь комментарий
21.10.2023 18:59 Ответить
ДО СРАКИ!!! - у меня всегда будет один и тот же комментарий на их сраные, не действующие санкции
показать весь комментарий
21.10.2023 19:39 Ответить
Не вводять санкції проти гоблінської нафти -
ПІДІРВАТИ ВСІ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ НАФТОТЕРМІНАЛИ ГОБЛІНІВ ЯКІ Є ДОСЯЖНОСТІ РАКЕТ ЗСУ
Бо ця бл*дська нафто п'єса буде продовжуватися безкінечно.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:04 Ответить
Санкції це суходрочка ЄС і не тільки ЄС. Друга світова війна нічому не навчила, хоча це й прогнозовано, бо половина ЄС була в гітлеровській коаліції.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:40 Ответить
 
 