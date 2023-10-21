Германия выделяет на восстановление Украины еще 200 млн евро, - представитель Минэкономики Флясбарт

Германия выделяет финансовую помощь Украине в размере 200 млн евро, которые пойдут на восстановление страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил секретарь Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт.

Государственный секретарь, отвечающий за координацию усилий по восстановлению Украины в немецком правительстве, посетил Украину 20 октября. Во время визита он объявил о финансовой помощи для Украины.

"Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также реконструкцию городов", - говорится в сообщении.

Министерство развития Германии отмечает, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Берлин выделил в поддержку украинцев около миллиарда евро. Флесбарт в соцсети твиттер вчера сообщал, что прибыл с визитом в Украину.

Он отметил, что приехал в Киев вместе с федеральным министром окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

"Прибыл в Киев сегодня утром. Штеффи Лемке едет на важную международную конференцию по вопросам окружающей среды, а у меня есть переговоры по восстановлению Украины", - написал он.

