РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости
691 11

Германия выделяет на восстановление Украины еще 200 млн евро, - представитель Минэкономики Флясбарт

йохен,флясбарт

Германия выделяет финансовую помощь Украине в размере 200 млн евро, которые пойдут на восстановление страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил секретарь Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт.

Государственный секретарь, отвечающий за координацию усилий по восстановлению Украины в немецком правительстве, посетил Украину 20 октября. Во время визита он объявил о финансовой помощи для Украины.

"Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также реконструкцию городов", - говорится в сообщении.

Министерство развития Германии отмечает, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Берлин выделил в поддержку украинцев около миллиарда евро. Флесбарт в соцсети твиттер вчера сообщал, что прибыл с визитом в Украину.

Он отметил, что приехал в Киев вместе с федеральным министром окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке.

"Прибыл в Киев сегодня утром. Штеффи Лемке едет на важную международную конференцию по вопросам окружающей среды, а у меня есть переговоры по восстановлению Украины", - написал он.

Читайте также: Украинцы смогут получить компенсацию за уничтоженное на оккупированных территориях имущество, - Минвосстановления

Автор: 

Германия (7220) помощь (8062) восстановления (169)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Дякую, звісно!

Але...

Невеликий сенс відновлювати те, що наступним днем може бути знову зруйновано.

Тому нам потрібна зброя, передо всім атакувальна, щоби перемогти ворога, німці ж переважно надають зброю для оборони.

Коли англійці кажуть про американців що ті коли небудь обов'язково прийдуть до правільного рішення, вони делікатно нічого не говорять про німців. І ми розуміємо чому!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:50 Ответить
+1
А я не розумію, чому.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:35 Ответить
+1
Усі ці відновлення під час війни нагадують мені стан , коли горить будинок , а хазяїн клеїть обоі!!! Замість того щоб усі сили на пожежу кинути!
показать весь комментарий
21.10.2023 22:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую, звісно!

Але...

Невеликий сенс відновлювати те, що наступним днем може бути знову зруйновано.

Тому нам потрібна зброя, передо всім атакувальна, щоби перемогти ворога, німці ж переважно надають зброю для оборони.

Коли англійці кажуть про американців що ті коли небудь обов'язково прийдуть до правільного рішення, вони делікатно нічого не говорять про німців. І ми розуміємо чому!
показать весь комментарий
21.10.2023 15:50 Ответить
А я не розумію, чому.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:35 Ответить
Причин може бути безліч, від грошей чи дитячих комплексів, і аж до того, що практично всі царі на московії або були німцями, або мали німецьке коріння.

Я не Фрейд, я не копирсаюсь в причинах, я лише констатую факт.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:38 Ответить
Великобританія до рузьге царів, як?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:47 Ответить
Ви не розумієте написане?

Я писав про німецькі корені в московитських царів!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:52 Ответить
Коли англійці кажуть про американців що ті коли небудь обов'язково прийдуть до правільного рішення, вони делікатно нічого не говорять про німців. І ми розуміємо чому. І шо?
показать весь комментарий
21.10.2023 17:58 Ответить
Тю! Та тут на яйцях бiльше мають
показать весь комментарий
21.10.2023 16:09 Ответить
ну это как пол копейки
показать весь комментарий
21.10.2023 16:55 Ответить
Краще б збудували житло десь на Закарпатті для переселенців з Маріуполя, а не давали злодіям при владі, які цинічно обкрадають власний народ під час війни
показать весь комментарий
21.10.2023 19:15 Ответить
Усі ці відновлення під час війни нагадують мені стан , коли горить будинок , а хазяїн клеїть обоі!!! Замість того щоб усі сили на пожежу кинути!
показать весь комментарий
21.10.2023 22:36 Ответить
 
 