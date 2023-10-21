Россияне планируют построить на оккупированных территориях Украины три полигона для хранения мусорных отходов, - Центр нацсопротивления

Оккупанты усугубляют экологическую ситуацию на оккупированных территориях Украины, продолжая строить свалки для обслуживания регионов РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг планирует построить уже три полигона на ВОТ для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области. Речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах.

В самой Ростовской области от идеи создать новый полигон отказались из-за протестов местных жителей и потому проблему решают за счет ВОТ.

В настоящее время враг разрабатывает проектную документацию для создания полигонов", - говорится в сообщении.

