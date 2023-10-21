Россияне планируют построить на оккупированных территориях Украины три полигона для хранения мусорных отходов, - Центр нацсопротивления
Оккупанты усугубляют экологическую ситуацию на оккупированных территориях Украины, продолжая строить свалки для обслуживания регионов РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Враг планирует построить уже три полигона на ВОТ для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области. Речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах.
В самой Ростовской области от идеи создать новый полигон отказались из-за протестов местных жителей и потому проблему решают за счет ВОТ.
В настоящее время враг разрабатывает проектную документацию для создания полигонов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+20 Oleksandr Onys
показать весь комментарий21.10.2023 16:14 Ответить Ссылка
+14 Mykhailo Ilyash
показать весь комментарий21.10.2023 16:17 Ответить Ссылка
+12 Яр Холодний
показать весь комментарий21.10.2023 16:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
давня східна пословіца
питання: нахера нам знати, що планує болота?
В окупованих містах Донбасу "панаєхи" серуть в поліетиленові пакети і в нічний час викидають з вікон на вулицю А в глибинці Росії часто просто серуть у відро а фекалії потім виливають з вікон
та, - Вот тєпєрь зажівьом па-багатому! -
В Донецькій та Луганській областях і так екологія була нікудишня, то після початку війни з 2014 року кацапи з колаборантами перестали відкачувати воду з багатьох шахт,що привело до татального зараження грунтових вод і це ще ми не знаємо, яка екологічна обстановка біля шахти "Юнком" в которій провели ядерний вибух в 1979 році.
" 2018 года под затопление пошли 26 шахт оккупированной территории. Среди них - и «Юнком», где в 1979 году был проведен контролируемый подземный ядерный взрыв. Украина до сих пор не может получить от России никаких документов об испытании."
В деякі шахти завозили і на глибині складували відходи хімічного виробництва.
А зараз і поверхню завалять токсичними відходами.
От-от, для того і робиться "проектна документація".
Зараз кацапи побігли робити проекти для полігонів під сміття на ТОТ, коли в самих все засрано без ніяких проектів.
Полигоны делают, рядом с местом их появления.
тащить за 100 км, никто не будет.