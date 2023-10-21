РУС
Новости
29 974 33

Россияне планируют построить на оккупированных территориях Украины три полигона для хранения мусорных отходов, - Центр нацсопротивления

сміття

Оккупанты усугубляют экологическую ситуацию на оккупированных территориях Украины, продолжая строить свалки для обслуживания регионов РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Враг планирует построить уже три полигона на ВОТ для хранения мусорных отходов, в том числе из Ростовской области. Речь идет именно о полигонах, а не мусороперерабатывающих заводах.

В самой Ростовской области от идеи создать новый полигон отказались из-за протестов местных жителей и потому проблему решают за счет ВОТ.

В настоящее время враг разрабатывает проектную документацию для создания полигонов", - говорится в сообщении.

Автор: 

мусор (493) экология (1612) Центр национального сопротивления (597)
Топ комментарии
+20
Там, де ступає копито носія "вєлікай культури", автоматично виникає сміттєзвалище
показать весь комментарий
21.10.2023 16:14 Ответить
+14
Це і є суть "асвабажденія". На вбити, все вкрасти, землю загадити
показать весь комментарий
21.10.2023 16:17 Ответить
+12
Коли наше місто оточили і ми сиділи в блокаді - без тепла електрики та каналізації то перше що зробили люди - почали копать у дворах ями та будувать туалети Витримали Зараз ми ту яму вже засипали Після закінчення війни домовилися на тому місці посадить садженець яблуні чи груші - "Дерево Перемоги"
В окупованих містах Донбасу "панаєхи" серуть в поліетиленові пакети і в нічний час викидають з вікон на вулицю А в глибинці Росії часто просто серуть у відро а фекалії потім виливають з вікон
показать весь комментарий
21.10.2023 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там, де ступає копито носія "вєлікай культури", автоматично виникає сміттєзвалище
показать весь комментарий
21.10.2023 16:14 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 17:39 Ответить
Це і є суть "асвабажденія". На вбити, все вкрасти, землю загадити
показать весь комментарий
21.10.2023 16:17 Ответить
Розробляє...проектну...документацію . Яка у мавп документація, та ще й проектна?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:17 Ответить
Та не скажіть...Ями хай копають,закласти в проєктну документацію,поглибше,щоб було куди "асвабадітєлєй"скидати.Мішки ж уже майже закінчилися,навіть їх волонтери не можуть знайти,а ту свиноту де дівати?А може автори статті не вірно перевели з кацапської-не сміттєзвалища,а скотомогильники?
показать весь комментарий
21.10.2023 18:08 Ответить
не сміттєзвалища,а скотомогильники?
показать весь комментарий
21.10.2023 18:14 Ответить
"тим, хто будує дороги під час війни, абізьяни сруть на голову"
давня східна пословіца
показать весь комментарий
21.10.2023 16:20 Ответить
Ця війна буде тривати, допоки не почнуть палити росію нашими ракетами. Запитайте у презика де наші ракети?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:22 Ответить
на такі питання преЗЕк шкварчить гарячим асвальтом
показать весь комментарий
21.10.2023 16:26 Ответить
Треба йому отой ''шкварчащий'' асфальт в зад запихнути!
показать весь комментарий
21.10.2023 17:01 Ответить
123456сракавапролд,так візьми і запихни,ніхто ж не мішає.Він кожний день підказує де можно його знайти.Он і пані Михайлова прислухається десь до шкварчання,мабуть допоможе,хоч послухати...
показать весь комментарий
21.10.2023 18:17 Ответить
Звісно кацапські, грложопі чурки і на окуповананих територіях зроблять подібність кацапії, якщо їм не завадити.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:22 Ответить
*******!
питання: нахера нам знати, що планує болота?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:24 Ответить
Щоб виставити їм рахунок в Гаазі.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:28 Ответить
Там їх,кацапів смердючих,і зариємо. Щоб не воняли....
показать весь комментарий
21.10.2023 16:26 Ответить
Ті хто від народження все своє нікчемне життя мешкають у лайні нічого іньшого окрім свого лайна принести іньшим не можуть-бо окрім лайна нічого іньшого у них не було атрадясь...
показать весь комментарий
21.10.2023 16:27 Ответить
Коли наше місто оточили і ми сиділи в блокаді - без тепла електрики та каналізації то перше що зробили люди - почали копать у дворах ями та будувать туалети Витримали Зараз ми ту яму вже засипали Після закінчення війни домовилися на тому місці посадить садженець яблуні чи груші - "Дерево Перемоги"
В окупованих містах Донбасу "панаєхи" серуть в поліетиленові пакети і в нічний час викидають з вікон на вулицю А в глибинці Росії часто просто серуть у відро а фекалії потім виливають з вікон
показать весь комментарий
21.10.2023 16:35 Ответить
А кто то думал что рашисты по другому будут использовать захваченную Украину?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:30 Ответить
Чому ж? Ось ООН упевнена, що росія буде на українській території вирощувати хліб і годувати тим хлібом задарма "ґалодних афріканскіх мальчіков в трусіках"...
показать весь комментарий
21.10.2023 19:00 Ответить
Як кажуть "Плани як у гітлера")))
показать весь комментарий
21.10.2023 16:37 Ответить
Та гітлер сміття не завозив..
показать весь комментарий
21.10.2023 16:46 Ответить
А як кричали данчанє в 2014 році, - Путін ввєді! -
та, - Вот тєпєрь зажівьом па-багатому! -
В Донецькій та Луганській областях і так екологія була нікудишня, то після початку війни з 2014 року кацапи з колаборантами перестали відкачувати воду з багатьох шахт,що привело до татального зараження грунтових вод і це ще ми не знаємо, яка екологічна обстановка біля шахти "Юнком" в которій провели ядерний вибух в 1979 році.
" 2018 года под затопление пошли 26 шахт оккупированной территории. Среди них - и «Юнком», где в 1979 году был проведен контролируемый подземный ядерный взрыв. Украина до сих пор не может получить от России никаких документов об испытании."
В деякі шахти завозили і на глибині складували відходи хімічного виробництва.
А зараз і поверхню завалять токсичними відходами.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:39 Ответить
"А зараз і поверхню завалять токсичними відходами."
От-от, для того і робиться "проектна документація".
показать весь комментарий
21.10.2023 19:06 Ответить
Ви статтю прочитайте і знайдіть слосполучення "проектна документація".
Зараз кацапи побігли робити проекти для полігонів під сміття на ТОТ, коли в самих все засрано без ніяких проектів.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:20 Ответить
Наразі ворог розробляє проєктну документацію для створення полігонів", - йдеться в повідомленні. Джерело:
показать весь комментарий
21.10.2023 20:04 Ответить
под американским впн ой как нехорошо взял бы какой нибудь африканский
показать весь комментарий
21.10.2023 17:10 Ответить
Кацапи для того окуповують сусідів щоб було де своє лайно дівати.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:04 Ответить
От Ростова везти ?
Полигоны делают, рядом с местом их появления.

тащить за 100 км, никто не будет.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:07 Ответить
Прям таки не будуть. Львівське сміття у свій час де тільки по Україні не знаходили. Срана кацапня наостанок хоче ще й так насрати.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:14 Ответить
це кацапи так показово принизити хочуть от і все
показать весь комментарий
21.10.2023 17:18 Ответить
А своїх мерів енд бізнесменів нічо не нагадує?
показать весь комментарий
21.10.2023 18:14 Ответить
где рабские протесты, где недовольные?
показать весь комментарий
21.10.2023 18:53 Ответить
 
 