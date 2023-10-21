РУС
Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и на Ближнем Востоке

Президенты Украины и Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский в субботу провели телефонный разговор.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В сообщении говорится, что Зеленский с Эрдоганом обсудили российско-украинскую войну, а также "конфликты между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе".

Читайте также: Эрдоган после Генассамблеи ООН заявил, что не разделяет "негативное отношение" к Путину, потому что Россию "нельзя игнорировать"

"Заявив о возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского спора, президент Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия для этого", – сообщили в пресс-службе Эрдогана.

До этого последний раз лидеры говорили в конце июля после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украинская сторона пока не сообщала о разговоре президентов Украины и Турции.

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) Эрдоган Реджеп Тайип (939)
Топ комментарии
+5
"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього" , щоб і рашистсько-українську війну врегулювати мирним шляхом за рахунок здачі окупованих українських території другу турецького пердогана куйла всія 3,14дерації
21.10.2023 16:32 Ответить
+1
То Ви його кадром на московію відіслали..на патріарші..може ще трамвай підкинете
21.10.2023 16:58 Ответить
+1
К сожалению этот зеленый персонаж обречен сидеть пожизненно. И именно в Украине.
21.10.2023 17:08 Ответить
"Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього" , щоб і рашистсько-українську війну врегулювати мирним шляхом за рахунок здачі окупованих українських території другу турецького пердогана куйла всія 3,14дерації
21.10.2023 16:32 Ответить
Гаварілі би есчо,да баліт... самі знаєте,що....
21.10.2023 16:43 Ответить
а ми от щє трампона в Україну підкинемо - ваша буба і наш трампон - це сила! - майже весілля...
21.10.2023 16:46 Ответить
Вскоре будет визит зеледента в Турцию... Он же давно на море не был и не отдыхал по людски. Работает не жалея себя любимого, то бесконечные ставки, то бесконечные видосики. Нет, устал от духоты Киева и Турцию, там кальянчики забавные предлагают.

21.10.2023 16:54 Ответить
То Ви його кадром на московію відіслали..на патріарші..може ще трамвай підкинете
21.10.2023 16:58 Ответить
К сожалению этот зеленый персонаж обречен сидеть пожизненно. И именно в Украине.
21.10.2023 17:08 Ответить
Врятуй Украіну от ідіотів.
21.10.2023 17:35 Ответить
К сожалению это только после следующих выборов, которые зеледент так пытается отменить. (Несмотря, кстати, на рекомендации наших партнеров). Значит ему власть нужна для спасения своей гундосой шкуры.
21.10.2023 17:58 Ответить
Ведущий канала «Соловьёв Live» Евгений Сатановский назвал Марию Захарову, официального представителя МИД РФ, «сильно выпивающей шмарой» за её «антиизраильские высказывания». За что вылетел из соловьевского канала.
21.10.2023 17:28 Ответить
Ну если так, то ушел. Слишком рано тявкнул на Машу-стаканНашу.
21.10.2023 18:01 Ответить
И что? Мы с соседом каждый день говорим о войне в Украине.
21.10.2023 18:12 Ответить
Валміс,а ваш сусід-президент якої країни?Щоб знати, чого від нього можна очікувати?Він може,як Ердоган, хоч якось захистити кримчан,а як по зерновому коридору?Може він-ну ваш сусід,може перекрити який небудь пролив?Літак кацапів збити?
21.10.2023 19:32 Ответить
 
 