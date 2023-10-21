Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и на Ближнем Востоке

Президенты Украины и Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский в субботу провели телефонный разговор.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В сообщении говорится, что Зеленский с Эрдоганом обсудили российско-украинскую войну, а также "конфликты между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе".

"Заявив о возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского спора, президент Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия для этого", – сообщили в пресс-службе Эрдогана.

До этого последний раз лидеры говорили в конце июля после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украинская сторона пока не сообщала о разговоре президентов Украины и Турции.