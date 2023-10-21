РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9315 посетителей онлайн
Новости
1 600 3

С начала суток оккупанты выпустили 24 управляемые авиабомбы по территории Херсонщины

херсонщина

Оккупанты продолжают наносить авиационные удары по территории Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"С полуночи враг выпустил по региону 24 управляемые авиабомбы. Под огнем были 4 населенных пункта Бериславского района. Также в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. Есть попадание в админздание", - говорится в сообщении.

Читайте также: В результате обстрела оккупантами Станиславской громады на Херсонщине травмирован мужчина

Автор: 

обстрел (29065) Херсонская область (5120)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как там вертолеты в Бердянске и Луганске?

Сбили собой атаксмы?
показать весь комментарий
21.10.2023 17:11 Ответить
 
 