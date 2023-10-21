С начала суток оккупанты выпустили 24 управляемые авиабомбы по территории Херсонщины

Оккупанты продолжают наносить авиационные удары по территории Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"С полуночи враг выпустил по региону 24 управляемые авиабомбы. Под огнем были 4 населенных пункта Бериславского района. Также в Бериславе был сброс взрывчатки с дрона. Есть попадание в админздание", - говорится в сообщении.

