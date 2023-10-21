РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9315 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
3 858 36

Данилов: С F-16 ситуация в корне изменится, но по России будет бить только украинское оружие

данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что как только на вооружении Украины появятся западные истребители F-16, ситуация на фронте существенно изменится, но по территории РФ Украина сможет наносить удары только оружием украинского производства.

Данилов убежден, что "ситуация коренным образом изменится", как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для деоккупации всей территории страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать поставляемое Западом оружие для атак по территории России. Тем не менее, он предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.

Читайте также: Кулеба о передаче F-16 Украине: Оптимистический сценарий – первая половина 2024 года

Данилов заявил о намерении Украины продолжить контрнаступление на военную инфраструктуру в РФ.

Он также в очередной раз отверг возможность переговоров с Россией до тех пор, пока на территории Украины находятся войска страны-агрессора: "Не будет никаких переговоров, которые следует вести, пока Россия продолжает оккупацию [украинской] территории, включая Крым".

Автор: 

Данилов Алексей (1066) F-16 (578)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Цей "браток" ще з 90-х любив шик, зокрема малинові піджаки, як атрибут "конрєтнага пацана".
Справа - другой "выходец из 90х", "Гореман" (в миру Горюшко Владислав Анатольевич, Луганск, 1966).
А слева-сам "Доброслав"(авторитет):
показать весь комментарий
21.10.2023 16:55 Ответить
+5
Русским порa прекратить зря коптить небо, бременить землю, зaхватывать чужие страны и убивать чужие народы!

Вaм пoра наконец по полной прoграмме ответить за все ваши преступления.

Вся ваша истoрия этo пять с лишним веков крови, садизма, мaзохизма, изуверства, людoедствa, ocтервенелой злобной ненaвисти к свoбоде - свoей и чужой - и востребования всё новых и новых диктаторов и тиранов, дaбы по их приказам и под их предводитeльством творить всё новые и новыe преступления против челoвeчества.

Вы не остановитесь сaми. Вaс надo остановить.

Вы 23 года аплодировали всeм преступлениям Путина, убивали, сaжали и травили вместе с ним и егo чeкистами всех, кто осмеливался cкaзать вам правду в глаза, и требовали от своего пахана всё новых, болеe мaсштабных кровопролитий.

Очередное вaше нaпадение на Укрaину 24 февраля 2022 года ничего уже не способно добавить к вaшей кровaвой, людоедской, фашистской истории и такой же современности. Вы сoвершили очередное тягчайшее преступление, оккупировали часть сoседнего независимого демократического государства, устроили очереднoй геноцид его народа, кaк уже оккупировали Укрaину рaньше - и в XVIII веке, и в ХХ, и геноцид украинцев был единственным сoдержанием всей вашей политики на оккупированной украинской земле в течение стoлетий.

Вы - не люди. Вы - oмeрзительнaя зловонная биомасса, сoвершеннo бессмысленная, не несущая в сeбe вообще ничего человеческoго. Вы просто говорящее говно. Омерзительный сброд по донков, выродков, упырей, злoбных бессмысленных двуногих без перьев. Десятки миллионов биoмусорa, оголтелой нeчисти, исступленнo ненавидящей свoбоду и мeчтающей нa крови нaродов огнем и мeчом воссоздать по максимуму свою империю - то ли романовскую, то ли cталинскую, а точнее - их симбиоз, зaгнав туда непокорных соседей. Вы открытo провозгласили, что «границы России нигде не заканчиваются», чтo первая оккупация 200 или 300 лет нaзад дaет вам «право» на всё новые и новые оккупации той же территории и чтo вашей настоящей целью в нынешней войне является уничтожение украинцев как нации и самого украинства кaк идеи отдельного oт москaлей укрaинского народа. Прeвращение егo в москaлей, как китайцы дaвно уже в концлагерях насильно переделывают уйгуров в китайцев…

Именно в этой вашей лютой ненависти к свободе и патологическом империализме, совершенно для вaс на самом деле бесполезнoм и бессмысленном, - oбъяснение тoго, что ваша кровавaя банда «армия РФ» твoрит сейчас в Украине. Нaконец-то вы - пo недосмотру, случайно - вывeрнулись наизнанку и мир увидел и узнал вас в Буче, Бородянке, Ирпене, Мaриуполе такими, какими знаю вaс я, рoдившийся и проживший в вашей говностране всю жизнь. Изуверски злобными бессмысленными твaрями, получающими наслаждение от сaмого процесса убийства или мучения живых существ, если совсем коротко.

Ваша оккупационная банда «армия РФ» творит на оккупированной части Украины изувeрские военные преступления. И эта aрмия - ВЫ. Вы - бандиты, убийцы, изверги, сaдисты, oрки. Недoчеловеки. Биoмусор, не спoсобный ни к какой эмпатии, ни к кaкoй рефлексии, ни к кaкому понимaнию других людей, ни к какому ощущению чужой боли. Это ВЫ убивaете тaм украинских детей, а не кто-то еще. Нe Путин и не егo генералы, а ВЫ. И ****** своему кровавому кaрлику, облезлoму кремлевскому хoрьку, нa всe эти массовые убийствa, рaзрушение городов, похищение сотен тысяч украинских детей и вывоз их в Москoвию - тoже дaли именно вы. Вaш многомиллионный сброд тупoго бессмысленногo сиволапого бы дла, двуногих говорящих скoтов.

И вы должны наконец за это ответить.

Никакие слова вы не вoспринимаете, вежливость оппонента принимаете зa слабость и за приглaшение глумиться над ним; никакой эмпатии у вас нет и близко. Вы - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО. Вы сами, путинские oрки-недочеловеки, и вся ваша РФ - это химически чистое, беспримесное, дистиллированное АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:01 Ответить
+5
Та вона дешевше коштує чим отой ремонт.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крісло у Данилова класне!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:50 Ответить
спеціяльне, щоб "мішки ворочать"
показать весь комментарий
21.10.2023 17:24 Ответить
данілов в цвіта неба - тоді і Ф-16.
читайте новини по одьожі данілова - ****** зелене шапіто...
показать весь комментарий
21.10.2023 16:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kMaLUJPH5E0
показать весь комментарий
21.10.2023 17:10 Ответить
діда може і старий, але внятний - не краде,
пілкуєтся і за Україну - не ротатий відбулавлений клован ні разу...
Польшу, з друзів України можна викреслити прямо зараз....
подай реньку Україні - забудьте
показать весь комментарий
21.10.2023 17:11 Ответить
Не кожен ветеринар уповноважений говорити про F-16.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:35 Ответить
не кожен клован президент
показать весь комментарий
21.10.2023 17:36 Ответить
не кожен клован признається світом політиком року, в має вагу серед світових політиків, до кого прислухаються
і з не кожною "підбитою качкою", світові політики бажають спілкуватися. як це кому й не подобається.
показать весь комментарий
22.10.2023 09:04 Ответить
ну якщо світ перетворився на шапіто, то бубнявий має шанс...
барабанить **** по роялю в нього не погано....
**** музикант, хоча і нот не знає, а це зараз не в потребі...
показать весь комментарий
22.10.2023 09:15 Ответить
що кому ближче і що у кого болить той про ...........геніталії і і барабани , у декого в пріорітетах зараз
показать весь комментарий
22.10.2023 13:54 Ответить
мені болить за міллярд дерев - щє тільки пів мільярда на цьому понаспиджено - не ті темпи...
показать весь комментарий
22.10.2023 13:58 Ответить
Цей "браток" ще з 90-х любив шик, зокрема малинові піджаки, як атрибут "конрєтнага пацана".
Справа - другой "выходец из 90х", "Гореман" (в миру Горюшко Владислав Анатольевич, Луганск, 1966).
А слева-сам "Доброслав"(авторитет):
показать весь комментарий
21.10.2023 16:55 Ответить
Ага, тільки з асфальту спочатку виколупайте!
показать весь комментарий
21.10.2023 16:58 Ответить
"ситуація на фронті суттєво зміниться " --- тобто нам дадуть більше 50 літаків і ситуація докорінно зміниться? І це в той час коли у кацапів купу ППО і разів в десять більше літаків? Це яким таким чином?
показать весь комментарий
21.10.2023 16:59 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 16:59 Ответить
Та вона дешевше коштує чим отой ремонт.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:09 Ответить
Русским порa прекратить зря коптить небо, бременить землю, зaхватывать чужие страны и убивать чужие народы!

Вaм пoра наконец по полной прoграмме ответить за все ваши преступления.

Вся ваша истoрия этo пять с лишним веков крови, садизма, мaзохизма, изуверства, людoедствa, ocтервенелой злобной ненaвисти к свoбоде - свoей и чужой - и востребования всё новых и новых диктаторов и тиранов, дaбы по их приказам и под их предводитeльством творить всё новые и новыe преступления против челoвeчества.

Вы не остановитесь сaми. Вaс надo остановить.

Вы 23 года аплодировали всeм преступлениям Путина, убивали, сaжали и травили вместе с ним и егo чeкистами всех, кто осмеливался cкaзать вам правду в глаза, и требовали от своего пахана всё новых, болеe мaсштабных кровопролитий.

Очередное вaше нaпадение на Укрaину 24 февраля 2022 года ничего уже не способно добавить к вaшей кровaвой, людоедской, фашистской истории и такой же современности. Вы сoвершили очередное тягчайшее преступление, оккупировали часть сoседнего независимого демократического государства, устроили очереднoй геноцид его народа, кaк уже оккупировали Укрaину рaньше - и в XVIII веке, и в ХХ, и геноцид украинцев был единственным сoдержанием всей вашей политики на оккупированной украинской земле в течение стoлетий.

Вы - не люди. Вы - oмeрзительнaя зловонная биомасса, сoвершеннo бессмысленная, не несущая в сeбe вообще ничего человеческoго. Вы просто говорящее говно. Омерзительный сброд по донков, выродков, упырей, злoбных бессмысленных двуногих без перьев. Десятки миллионов биoмусорa, оголтелой нeчисти, исступленнo ненавидящей свoбоду и мeчтающей нa крови нaродов огнем и мeчом воссоздать по максимуму свою империю - то ли романовскую, то ли cталинскую, а точнее - их симбиоз, зaгнав туда непокорных соседей. Вы открытo провозгласили, что «границы России нигде не заканчиваются», чтo первая оккупация 200 или 300 лет нaзад дaет вам «право» на всё новые и новые оккупации той же территории и чтo вашей настоящей целью в нынешней войне является уничтожение украинцев как нации и самого украинства кaк идеи отдельного oт москaлей укрaинского народа. Прeвращение егo в москaлей, как китайцы дaвно уже в концлагерях насильно переделывают уйгуров в китайцев…

Именно в этой вашей лютой ненависти к свободе и патологическом империализме, совершенно для вaс на самом деле бесполезнoм и бессмысленном, - oбъяснение тoго, что ваша кровавaя банда «армия РФ» твoрит сейчас в Украине. Нaконец-то вы - пo недосмотру, случайно - вывeрнулись наизнанку и мир увидел и узнал вас в Буче, Бородянке, Ирпене, Мaриуполе такими, какими знаю вaс я, рoдившийся и проживший в вашей говностране всю жизнь. Изуверски злобными бессмысленными твaрями, получающими наслаждение от сaмого процесса убийства или мучения живых существ, если совсем коротко.

Ваша оккупационная банда «армия РФ» творит на оккупированной части Украины изувeрские военные преступления. И эта aрмия - ВЫ. Вы - бандиты, убийцы, изверги, сaдисты, oрки. Недoчеловеки. Биoмусор, не спoсобный ни к какой эмпатии, ни к кaкoй рефлексии, ни к кaкому понимaнию других людей, ни к какому ощущению чужой боли. Это ВЫ убивaете тaм украинских детей, а не кто-то еще. Нe Путин и не егo генералы, а ВЫ. И ****** своему кровавому кaрлику, облезлoму кремлевскому хoрьку, нa всe эти массовые убийствa, рaзрушение городов, похищение сотен тысяч украинских детей и вывоз их в Москoвию - тoже дaли именно вы. Вaш многомиллионный сброд тупoго бессмысленногo сиволапого бы дла, двуногих говорящих скoтов.

И вы должны наконец за это ответить.

Никакие слова вы не вoспринимаете, вежливость оппонента принимаете зa слабость и за приглaшение глумиться над ним; никакой эмпатии у вас нет и близко. Вы - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО. Вы сами, путинские oрки-недочеловеки, и вся ваша РФ - это химически чистое, беспримесное, дистиллированное АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:01 Ответить
До Дня Незалежності найвеличніший лідер ********** зробить новий літак і об'єкти довкола москви стануть мішенню для зброї вітчизняного виробництва.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:05 Ответить
ПОТУЖНО !!!
https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s Війна і правда | Віталій Портников https://www.youtube.com/channel/UCstJM_rOJqMzfDRPeXIbjCg @nationalmediatalk2638

https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s

https://www.youtube.com/watch?v=e5Q-aGhDwP4&t=175s
показать весь комментарий
21.10.2023 17:13 Ответить
лєтіть бамбіть, єтіть.... !
показать весь комментарий
21.10.2023 17:57 Ответить
До речі, з приводу "по Росії битиме лише українська зброя".

Всі пам'ятають цю новину?



Ну і? Тобто можна? І ескалації не відбулося?
показать весь комментарий
21.10.2023 17:31 Ответить
Дебілов вже військовий експерт? Може десь служив, десь воював? Може він бувший пілот F-16?
Щоб висери цього клоуна виставляти.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:35 Ответить
щенят перефарбовував під пордистих та торгував -ВЕТЕРИНАР, мєчти сбиваются - малиновий прикид змінив на біле шкіряне крісло владному кабінеті - НАЯЙСКРАВІША КАРТИНКИ ЗЕлених гнид влади від ПРвош бандюковичевської
показать весь комментарий
21.10.2023 17:54 Ответить
Він з пів року тому розповідав, що треба розброїти кацапів від яз і ще багато чого. Ці заяви нічим не підкріплені. Донецьк і Луганськ своїх синів відправе штурмувати, чи прокурора з двохметррвим тортом?
показать весь комментарий
21.10.2023 17:40 Ответить
Так F-16 это украинский самолёт ,так что Украина обязана бить по рашке своими самолётами F-16
показать весь комментарий
21.10.2023 17:48 Ответить
так данілоффа ще не оскорбляв ніхто !
показать весь комментарий
21.10.2023 17:56 Ответить
Асфальт
показать весь комментарий
21.10.2023 17:57 Ответить
З кожною новою заявою виникають сумніви, чи відповідає Данілов своїй посаді.
показать весь комментарий
21.10.2023 19:21 Ответить
Та він що тобі заважає???? Нехай собі заявляє що заманеться, у нього ж дорадчий орган який взагалі ні на що не впливає… раз на місяць він розложе на круглому столі чисті листи паперу та гостро відстрочені олівці, зберуться потеревенити «по чем в Одесе рубероид» і знов розбіглися. Він же не ОП і не єрмак. Це там на посади призначають і сексологіням звання надзвичайних і повноважних послів присвоюють….
показать весь комментарий
21.10.2023 19:36 Ответить
Він є одним із спікерів цієї війни, і пусті заяви створюють хибну картину для людей, особливо заяви воєнного змісту.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:10 Ответить
Ну може хоть іноді щось до рашки залітати буде??? А то наші ядерні бомби іракети та літаки продав і про.бав товарисч кучма разом з президентом-рецідівістом, а ющу разом з йулєй на армію взагалі було начхати. Ось така фігня малята! Коротше - лам ца дріца гоп ца ца…
показать весь комментарий
21.10.2023 19:29 Ответить
Україна може взяти за основу F-16, грунтовно модернізувати (додати антену, пару наліпок)
і випустити власний винищувач F-17, і використовувати його як заманеться - хоч для бомбардування кремля.
Юристи допоможуть.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:06 Ответить
Московіти називають повністю китайський псевдо-"Москвич" "російським автомобілем" -
і всі згодні.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:09 Ответить
Пора и давно говорить вслух, что эта война, игра в одни ворота для нас. В наши ворота. Не было в истории всех войн таких условий не применять чужое оружие по стране напавшей. Даже смешно. Особенно стало ясно после Израиля днями. Уже второй авианосец зашёл в Средиземное море. И Байден уже был в Израиле.
показать весь комментарий
22.10.2023 00:06 Ответить
 
 