Данилов: С F-16 ситуация в корне изменится, но по России будет бить только украинское оружие

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует, что как только на вооружении Украины появятся западные истребители F-16, ситуация на фронте существенно изменится, но по территории РФ Украина сможет наносить удары только оружием украинского производства.

Данилов убежден, что "ситуация коренным образом изменится", как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины, но признал, что трудно предсказать время, необходимое для деоккупации всей территории страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать поставляемое Западом оружие для атак по территории России. Тем не менее, он предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.

Данилов заявил о намерении Украины продолжить контрнаступление на военную инфраструктуру в РФ.

Он также в очередной раз отверг возможность переговоров с Россией до тех пор, пока на территории Украины находятся войска страны-агрессора: "Не будет никаких переговоров, которые следует вести, пока Россия продолжает оккупацию [украинской] территории, включая Крым".