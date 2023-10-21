Оккупанты требуют от своих фейковых вузов предоставить "волонтеров" для пропаганды, - Центр нацсопротивления

Россияне планируют провести "международный молодежный форум", в котором, по замыслу, должны принять участие "волонтеры" с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Мероприятие направлено на усиление пропаганды и имитацию поддержки международного сообщества варварской политики режима Владимира Путина накануне "выборов" в РФ. Предварительно туда свезут студентов из Северной Кореи, Китая, Беларуси и других лояльных к путинскому режиму стран.

Однако самое большое количество участников будет именно из РФ, где россияне уже готовят массовку. Центр набора "волонтеров" с ВОТ открыт в Мелитополе (Запорожская область), но конечно, желающих немного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационная администрация потребовала от фейковых вузов предоставить списки "волонтеров" в лучших традициях Кремля.

Читайте также: Оккупанты отбирают у жителей ТОТ комплекты спутникового телевидения, - Центр нацсопротивления

"Отметим, что именно пропаганда является одним из столпов режима Путина, ведь направлена на дезориентацию системы ценностей своей жертвы и является одной из главных причин войны".

Избегайте российских источников информации, участия в постановочных шоу и игнорируйте инициативы врага – не дайте ввести себя в заблуждение и стать инструментом в лживой машине Кремля", - отметили в Центре нацсопротивления.

Читайте также: Российская пропаганда дискредитирует беженцев из Украины в соцсетях, создавая образ бездельников в поисках соцвыплат, - ИМИ