Данилов: Никаких переговоров не будет, пока Россия не вернет все оккупированные территории
Украина не будет вести переговоры о прекращении огня с Россией, пока Москва отказывается вернуть оккупированные украинские территории.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Kyodo News передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не будет никаких переговоров, которые следует вести, пока Россия продолжает оккупацию украинской территории, включая Крым", - сказал Данилов.
Он выразил убеждение, что ситуация в корне изменится, как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины. В то же время он сказал, что трудно предсказать время, необходимое для возвращения всей оккупированной Россией территории Украины.
Он отметил, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать поставляемое Западом оружие для атак по территории России. Тем не менее, он предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.
Также секретарь СНБО развеял обеспокоенность по поводу того, что международное внимание и поддержка Украины ослабнут на фоне эскалации ситуации между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке.
"Не произошло сокращение объема коммуникаций с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день", - подчеркнул он.
Относительно укрепления связей между Россией и Китаем Данилов сказал, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран", но отверг вероятность прекращения огня при посредничестве Пекина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Є така старовинна східна приказка "Він сказав раз і я йому повірив. Він повторив це знову і я засумнівався. Він сказав це в третій раз і я зрозумів, що він бреше.".
Так от, пригадавши ту приказку та враховуючи скільки разів, за останній час, представники влади сказали, що перемовин не буде, то я все більше переконуюся у тому, що вони все ж більше ніж реальні. І я роблю такий висновок не лише через їх заяви і через постійну брехню. Ні! Багато факторів говорить про це.
В будь-якому варіанті, домовленості з Росією не будуть варті навіть клаптику паперу на яких їх напишуть. Росія їх порушить. Доведено не лише порушенням Хасавюртовских угод, але і порушенням Великого договору між Україною та Росією. Тому заяви від нашої влади - це добре, але і їм я не дуже довіряю. Є причини. Час покаже хто правий, але щось дуже часто лунають ці слова, що перемовин не буде. Дуже часто.
Б.Береза
а перевибори зеленого підараса на слідуючих 5 років - треба це Україні? - ваш позив