Данилов: Никаких переговоров не будет, пока Россия не вернет все оккупированные территории

Украина не будет вести переговоры о прекращении огня с Россией, пока Москва отказывается вернуть оккупированные украинские территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Kyodo News передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не будет никаких переговоров, которые следует вести, пока Россия продолжает оккупацию украинской территории, включая Крым", - сказал Данилов.

Он выразил убеждение, что ситуация в корне изменится, как только с Запада прибудут истребители F-16 для усиления противовоздушной обороны Украины. В то же время он сказал, что трудно предсказать время, необходимое для возвращения всей оккупированной Россией территории Украины.

Он отметил, что Украина заключила неофициальное соглашение не использовать поставляемое Западом оружие для атак по территории России. Тем не менее, он предупредил, что объекты вокруг Москвы могут стать мишенью для оружия отечественного производства.

Также секретарь СНБО развеял обеспокоенность по поводу того, что международное внимание и поддержка Украины ослабнут на фоне эскалации ситуации между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке.

"Не произошло сокращение объема коммуникаций с Соединенными Штатами и Европой. Сотрудничество продолжается, и мы получаем помощь каждый день", - подчеркнул он.

Относительно укрепления связей между Россией и Китаем Данилов сказал, что Москва "потеряла свою независимость и теперь вынуждена полагаться на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран", но отверг вероятность прекращения огня при посредничестве Пекина.